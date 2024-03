El físico nuclear que odiaba a Mattel: Oscars 2024

California, media tarde del 10 de marzo de 2024. Teatro Dolby, mismo centro de Los Angeles. Entrega de los Premios de la Academia. Fila 4, pasillo central. Butacas 20 y 22. Conversación informal entre dos de los rostros más buscados de la velada: Christopher Lanon y Bob Roberts, guionista-director y productor, respectivamente, de “El físico nuclear que odiaba a Mattel”, película favorita para esta edición.



BOB ROBERTS-¿Has suspirado?

CHRIS LANON: -¿Yo? No. Estaba saludando a Cate (Blanchett)

-Tienes mala cara.

-No, solo estaba pensando.

.¿En?

-Bueno, en que ya no hay vuelta atrás.

-¿No te gusta la película que has hecho?

-Siempre me ha gustado.

-Y eso es bueno, ¿no?

-Yo creía que sí.

-A mí sí me ha gustado. Y a los de publicidad, y sobre todo la Academia, que la ha nominado en 17 categorías.

-Por eso estamos aquí.

-¿Tú sabes lo que son 17 premios?. Cuando tengas dudas respecto a tu talento, date una vuelta por estas fechas hace dos años. Dime dónde vivías.

-En un hotel del que no me podía marchar.

-¿Y por qué motivo?

-Porqué debía la cuenta de dos semanas.

-¿Y por qué la debías?

-Porqué mis últimas dos películas no las vio nadie.

-¿Y yo entretanto donde estaba?

-Pensando en dejar el negocio y dedicarte a importar búcaros y exportar ostras.

-Pero incluso entonces sabía distinguir una buena historia de un collage hecho por una IA de saldo.

-Y fue entonces cuando leíste mi correo.

-Y me enamoré de tu idea. Y después de los personajes, y del desarrollo. Luego me di cuenta que no era yo solo, y supe como si tuviera una bola de cristal que me informara del futuro, que en cuanto mandara el guión a cada uno de los agentes en los que estaba pensando, todos vendrían corriendo a negociar el caché de sus representados, para que cualquiera de ellos pudiera interpretar cualquiera de los papeles que ibamos buscando.

-Y así sucedió.

-Y todo porque estas historias aparecen una cada 40 años.

-Es posible.

-Y ahora dime, ¿a qué viene esa inseguridad? Tú eres el que te implicaste en todo lo que tuviera que ver con el proyecto. Hasta ideaste la frase que acompañaba el trailer: “Dos historias donde solo importa el físico, con la diferencia que en la nuestra, el físico es nuclear”.

-Un juego de palabras como otro cualquiera. Más original que la historia, tal vez.

-17 nominaciones. Esto no se ha visto en la vida. Y no tenemos rival en la mayoría de ellas. El guión solo puede ser tuyo. Solo compites con una historia francesa de juicios que se basa únicamente en el golpe final, y ese ya nos hemos encargado de filtrarlo. Cilli y Bob tienen garantizados su Oscar. La fotografía de Yadzu, el vestuario, los efectos, la inclusividad…

-Eres un gran vendedor, Bob.

-¿A que ha venido eso de “más original que la historia”?

-Lo que he intentado decirte el último año y medio, pero nunca aparecía el momento. Esta película ya está hecha.

-¿Cómo?

-Haz el favor de resumirme la historia, Bob.

-Un director en crisis que en su peor momento recicla una idea de su pasado que había olvidado en una disquetera, y convence a un productor en crisis para sacarla adelante. Luchan por sacarla adelante, la ruedan en tiempo record, y tras su estreno empieza a convertirse en un fenómeno mundial. Se presenta a festivales, Gana todos los premios habidos y por haber hasta llegar a la noche de los Oscars, y justo cuando el presentador de la gala aparece en escena, fundido en negro. Fin.

-¿Y ahora que me la has contado, no ves nada raro en ella?

-El cine dentro del cine. Esto se ha hecho más veces, pero nunca tan brillantemente.

-“Eva al desnudo” (1950) era brillante.

-No, esta historia podría ser menos original que aquella, pero realmente es mucho mejor. Menos sobrecargada, más realista. Más intensa aún. El cine clásico es un recuerdo bonito, y la nostalgia es muy cabrona y mejora cosas que a menudo no eran tan…

-Sabes que no fue idea mía, no, Bob?

-¿El qué?

-No se me ocurrió a mí. La historia.

-No, no lo sabía.

-Ya lo sabes.

-Pues no lo sabía, y es una pena saberlo ¡¡puesto que está nominada a mejor GUIÓN ORIGINAL!

-Baja la voz, te van a oír.

-¿Esa era tu preocupación? Y me lo dices ahora.

-No podía guardarmelo más.

¿Y el padre de la idea está por aquí?

-No lo sé, no creo.

-¿Quién es?

-No lo conozco.

-Bromeas.

-NO.

-Sabes que no puedo comprarlo ni callarlo si no lo conozco.

-Me encontré la historia en un cajón del hotel, manuscrita. Una letra horrible, se me fueron días y dioptrías para entenderla. Supongo que alguien se la dejaría allí.

-¿No preguntaste en recepción por quien estuvo antes en la habitación?

-No podía preguntar nada debiendo una cuenta de dos semanas.

-No pensaste en nada.

-Lo siento, no.

-Bueno, vamos a relajarnos. Versioneaste libremente una idea sobre una historia que encontraste. Eso ha pasado más veces. Aquí gana el que llega antes, y ese fuiste tú.

-La copie literalmente. Diálogos incluidos.

-¿Por qué me la enviaste?

-Por qué también vi su potencial, y por qué tenía que salir del hotel. Y tu eres mi amigo y quería recuperarte. Y también quería volver con Larisa y para eso necesitaba que ella me viera como algo posible, y no como un probable suicida.

-Pues lo has conseguido todo, y de paso me has jodido la noche contándomelo.

-Asumo toda la responsabilidad.

-Me importa una mierda tu responsabilidad. Y me gustaría que no volvieras a abrir la boca salvo cuando vayas a recoger el premio.

-Ok.

-Que espero que no ganes.

-Lo entiendo.

-¿Ni siquiera has cambiado el final?

-Bueno…

-¿Eso que quiere decir?

-El final lo he…suprimido.

-Bueno, algo de lucidez. No es un plagio total.

-Visto así, no.

-¿No te gustaba?

-Era extraordinario.

-¿Qué sucedía? ¿Te entregaba el premio el tipo al que plagiaste?

-Te he dicho que no lo conozco.

-¿Entonces?

-Acababa todo.

-¿Cómo?

-¿La historia no trata sobre la creación de una bomba que lo destruye todo?

-Bueno, entre otras cosas.

-Pues eso.

-Estalla una bomba.

-Sí.

-Un final extraordinario sin demasiado sentido.

-Eso pensaba yo en un principio.

-Le has visto el sentido después. No sé que hago hablando contigo, debería estar sacudiéndote con la alfombra roja.

-Según transcurría la preproducción, la búsqueda de exteriores, la firma de contratos, el rodaje, la edición, la parte digital, la presentación en sociedad, los teasers, la venta a plataformas, la campaña publicitaria, entonces fui viéndolo claro.

-Nos está señalando Jimmy Kimmel.

-Es el presentador. ¿Te das cuenta que nos han debido sacar hablando en todos los planos que salimos por la pantalla? Debemos dar la sensación de que nos importa un pepino la Gala.

-A ti te ha importado otro jugar con mi prestigio. Si esto sale a la luz, el que deberá exportarse seré yo.

-Ya te he dicho que esto lo hice por ti, entre otras cosas. Estaba desesperado y quería darle un volantazo a las cosas.

-¿Nada de nada de la idea es tuyo?

-El contraplano en que el vagabundo sonríe.

-¿Qué vagabundo?

-Es un plano muy breve.

-Esta noche era mi noche, la tuya, la de toda la fila de gente que tienes detrás. ¿Quién te dice que esa idea no está registrada hace 5 años? ¿Qué sentido estúpido tiene todo esto?

-Eso te estaba explicando. Según iba pasando el tiempo yo iba viendo algo muy familiar en la historia. En una historia que no era mía. Y cada vez más familiar, especialmente después del rodaje. ¿Tú no?

-¿De qué me estás hablando?

-De lo que sucede en la historia, no me estás escuchando. ¿No te has dado cuenta que hemos ido adaptándonos a todo lo que sucede en ella? Tú te has divorciado tras 25 años de salvarte por la campana y de superar todas las crisis del mundo, Cillian se quedó sordo al acoplarse todos los micros en aquella desgraciada rueda de prensa, Larisa cambió de sexo, Ellon Musk sustituyó Twitter por X…¿No te has dado cuenta que estamos siguiendo paso a paso lo que sucede en la historia que hemos filmado?

-¿Perdiste a tu perro?

-Hace una semana.

-El retrovisor de mi Corolla?

-Fui yo al aparcar. Llegué borracho al estudio.

-Eres lo peor de lo peor. Y peor aún es que no sé adonde quieres llegar.

-No soy yo quien quiere llegar, es la historia. Mira, nos está saludando Margot (Robbie)

-Es lógico, le encantó la película. Igual que a mí hasta hace 10 minutos. Ella debería odiarla al ser nuestra competidora, pero le encanta porque es buenísima…

-Lo es.

-¡Y nos puede costar la carrera!

-No chilles tanto, nos está mirando Cumberbatch.

-¿Y que es eso de estar viviendo la historia que contamos? ¿Me estás queriendo decir que una bomba detonada en 1945, va a caernos encima antes de que acabe la ceremonia?

-Eso es lo que intento decirte, sí.

-Tú eres guionista. ¿Qué sentido tiene eso?

-La labor de un guionista es trasladar al público la realidad de una historia inventada. Si no estamos hablando de viajes en el tiempo, pues ese tema no se ha mencionado en toda la película, esa bomba viene de otro sitio.

-¿Cómo cual?

-Rusia, por ejemplo.