Neymar, un príncipe que rechazó la corona

A la hora de pensar en los jugadores más talentosos que ha dado el fútbol, es inevitable que no se venga a la cabeza Neymar Jr, efectivo brasileño que cuenta con un repertorio de habilidades, desde sus regates, ideas mágicas en el terreno de juego, hasta una definición de cara al arco que lo convirtieron en un “crack” mundial.



Sin embargo, con 32 años y aún con trayectoria por delante, el 10 de Brasil decidió marcharse para Arabia Saudita, liga que le proporcionó un gran salario, pero que prácticamente empieza a sentenciar su retiro, mucho más después de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco, lo cual lo ha mantenido alejado varios meses de las canchas. Aproximándose su regreso, es interesante analizar por qué una pieza que lo tenía todo para dominar este deporte, ha terminado en una liga para nada top y con pocas esperanzas de seguir resaltando.

Neymar era una estrella en el Santos, club brasileño en donde empezó a llamar la atención de los grandes equipos, entre ellos el FC Barcelona, club que terminó consiguiendo su fichaje para armar una delantera de época conformada por Messi, Suarez y el mismo Ney. Pese a incluso ganar un triplete, alcanzar un “prime” poco visto en un jugador, el nacido en São Paulo no se sentía conforme con el rol que estaba teniendo en la escuadra española, quizás porque los reflectores se los llevaba un Messi que para gran cantidad de personas era el mejor efectivo del mundo.

Esto llevó a Neymar a fichar con el PSG, alcanzando anotar 118 goles en 173 encuentros, cifra superior a la conseguida en Barcelona, pero que de igual manera lo dejó con un sabor amargo porque no logró conquistar la orejona con el combinado francés.

A pesar de su gran talento y habilidad, Ney nunca contó con la mentalidad que debería tener un futbolista que quiere dominar la época, de hecho, fue bastante cuestionado por la vida extradeportiva que tenía con todos los equipos en los que ha jugado, lo cual también lo llevó a padecer de gran cantidad de lesiones, más aún siendo un regateador nato ante los cuales los rivales no tenían compasión para cometer faltas.

Neymar es el goleador histórico de Brasil con 79 tantos, lo que habla muy bien de su efectividad de cara al arco pese a no ser un 9, sino más bien un extremo que podía aparecer por cualquier parte del campo. Al final, su mentalidad y la idea de con 32 años irse de la “zona top” en el fútbol, Neymar será considerado como un jugador que pudo alcanzar la gloria máxima, pero que no quiso hacerlo.

Si bien es cierto aún tiene chances de ganar trofeos con Brasil, parece complicado que sobresalga para premios individuales jugando en Arabia, liga a la cual han llegado grandes futbolistas, pero que todavía necesita mucho tiempo para ser destacada. Pese a esto, el combinado de Neymar es el más fuerte de dicho país, así que lo será aún más con la vuelta del brasileño, por lo que, para los amantes de las apuestas deportivas, parece una opción viable para elegir fecha tras fecha. En caso de no conocer mucho al respecto de este torneo, páginas como SportyTrader ofrecen predicciones gratis de la Saudi Pro League y de esta manera sacarle el mayor provecho a los juegos que se disputan en dicha competición.