​Decencia política, y si no al colegio a estudiar moralidad

Estudié periodismo con la única idea de conocer las diversas realidades de una sociedad y aprender a difundirlas con la objetividad del profesional. Todo lo que no sea eso es traicionar la profesión, traicionar mis ideales y engañar al pueblo llano que no tiene las facilidades que me ha dado a mí la vida.

Estos puntos, creo sinceramente, son de fácil asimilación, aunque muy difíciles de ejecutar cuando uno se encuentra en un frente de intereses políticos-económicos, en el que, guste o no, una cosa es la universidad y otra la vida real;lo más parecido a un campo de batalla en el que, si oyes la balas estás salvado y si no, te han engañado y tu carrera ha muerto.

Consejo de Ministros, reunión cada vez menos valorada porque día a día , poco a poco, “CONSCIENTEMENTE”, se está convirtiendo en una reunión de portavoces a dictado. Hoy mismo en todos los medios de comunicación aparecen los dos o tres temas más serios que inquietan a la sociedad. Difícil tarea conseguir la claridad de cada problema; el prestigio, no ya el profesional sino el político, está en juego y además las consecuencias económicas personales que de todo ello se deriven.

Las ventas de noticias, de datos, de fechas, de importes, de personas... todo se vende y todo se cuenta, según se cobre.

Sólo la JUSTICIA, silenciosa administradora de la verdad objetiva, aunque tenga parte de relativa, es capaz de convertir la noticia en SUCESO y el SUCESO en CALIFICACIÓN y la CALIFICACIÓN en RESPONSABILIDAD.

¿Qué ocurre en nuestra cotidiana existencia?: Hoy llueve, mañana hace mucho viento, pasado surge un imprevisto y el día a día por motivos “naturales” o ”interesados” va retrasando la RESPONSABILIDAD y en muchos caso se convierte en real aquello de que EL MUERTO AL HOYO y EL VIVO AL BOLLO”

En nuestro barrio, ciudad o sociedad, ¿quién es el muerto?, ¿quién es el vivo?

Cada uno de nosotros, no hace falta tener carrera, debe decidir su respuesta... y colocarse en el lugar que considere JUSTO.