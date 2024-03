La Fundación Luz Solidaria recauda cerca de 100.000 euros para luchar contra la pobreza energética y otros fines sociales

Esta misma semana hemos conocido los datos de la Encuesta de Condiciones de Vivienda que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, relativos al 2023, y de los que se desprende que el 26,5% de la población en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, y que el 20,7% de los españoles, es decir, uno de cada cinco, no pudo permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada (se trata de un porcentaje superior al de 2022, cuando fue del 17,7%).

Con el objetivo de dar visibilidad e impulsar la lucha contra la pobreza energética, ayer jueves 29 de febrero se ha realizado la II Cena Benéfica de la Fundación Luz Solidaria, entidad que lucha contra la pobreza energética y que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector energético, además de promover todo tipo de obra social mediante el fomento de la responsabilidad social corporativa en el sector energético en colaboración con empresas y entidades del tercer sector. Los beneficios recaudados, un total de 98.841€ se han repartido entre la Fundación Luz Solidaria (para su programa contra la pobreza energética), la Gasol Foundation (para sus programas de promoción de hábitos saludables en la infancia) y la Fundación Lukas (para su programa de ocio con bicicletas adaptadas para personas con discapacidad). La presidenta de la Fundación Luz Solidaria, Isabel Jiménez, ha destacado que “hablar de pobreza energética es hablar de pobreza en todos los ámbitos, impactando en algunos colectivos especialmente desfavorecidos: familias con menores, personas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia. No podemos dejar atrás a estas personas más vulnerables”.

Anne Marie Otten, presidenta de la Fundación Lukas, ha recalcado: ‘’Estamos muy agradecidos a la Fundación Luz Solidaria por su magnífico evento de recaudación en favor de las familias más desfavorecidas y que nos permitirá adquirir una bicicleta eléctrica adaptada para el ocio inclusivo de niños y jóvenes con discapacidad múltiple severa’’.

Asimismo, para la directora global de la Gasol Foundation, Cristina Ribes, afirma que “en nombre de la Gasol Foundation, agradezco sinceramente a la Fundación Luz Solidaria su generosa donación que hizo posible la gala solidaria de anoche. El dinero recaudado nos permitirá continuar promoviendo la salud entre niños, niñas y familias en situaciones de vulnerabilidad. Su solidaridad hará posible avanzar hacia nuestra misión para garantizar un futuro más saludable para todos”. En la cena, a la que han asistido 300 personas y empresas del sector energético y de otros sectores, se ha dado a conocer el nuevo nombre de la Fundación Luz Solidaria, que pasará a llamarse Fundación Energía Responsable, ya que la visión de la entidad es involucrar a todo el sector energético, incorporando todo tipo de energías para dar respuesta a la pobreza energética. En este sentido Jaime Jaquotot, patrono de la Fundación Energía Responsable, ha señalado que ‘’desde la Fundación se pretende fomentar que las empresas relacionadas con el sector energético se unan para lograr una energía responsable socialmente. Con la evolución de Fundación Luz Solidaria a Fundación Energía Responsable se constituye un punto de encuentro abierto a todos para que cualquier tipo de energía sea responsable socialmente, basado en 3 ejes principales como la pobreza energética, la inclusión laboral de personas con discapacidad y la responsabilidad social corporativa en el sector energético’’. Por su parte, Isabel Reija, socia de AMROP, consejera independiente y patrona de la entidad, comentó que “estamos en un momento de transición energética en el que el talento es crítico. Apostamos por una transición justa y solidaria en manos de las personas. Nuestro esfuerzo de hoy está ligado con esa transición para que nuestra solidaridad haga posible la supervivencia diaria de muchas familias’’. El CEO de Visalia y patrono de la actual Fundación Energía Responsable, Pablo Abejas, ha remarcado que “creemos firmemente en el poder de la colaboración entre el sector privado y las organizaciones sin ánimo de lucro. Invito a otras empresas a unirse a esta causa solidaria. No subestimemos el poder de nuestra influencia colectiva. El manifiesto de Visalia expresa claramente que juntos estamos dando forma a este futuro en el que la energía fluye no solo a través de cables y conductos, sino también a través de corazones y mentes, iluminando un camino hacia un mañana mejor para todos’’. El evento ha estado apadrinado por Visalia, JQ Advisors, Luz Solidaria, Navarro y Asociados y Luz Inclusiva. Además, han participado como empresas patrocinadoras Araoz & Rueda Abogados, Ascendum Maquinaria, Forestalia, Eternity, GBS Finance, Master Vantagem, UCALSA y Grupo Valverde. También han participado empresas colaboradoras como AG Clínica, Campofrío, Clínica Menorca, Alcantara Family Foundation, Fundación PortAventura, Kettal, Torre de Lanhelas, Everum, Brandy Fundador, NeuroPed, NEWAY, Le Palais, Los Insensatos de la Antehojuela, Navidul, Quinta do Crasto y Women Action Sustainability.

I Cena Benéfica (2023)

En la primera edición de la Cena Benéfica, celebrada el 9 de febrero de 2023, se recaudaron más de 42.000 euros que se destinaron a la Fundación Luz Solidaria, a Adela (la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), a la Fundación Intheos (investigación cáncer infantil) y a la Fundación Pequeño Deseo (niños y niñas con enfermedades raras).