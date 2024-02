​"Objetos Comunes", exposición del escultor Antonio Jurado

El reconocido escultor Antonio Jurado (Gilena, Sevilla), se enorgullece de presentar su más reciente exposición, "Objetos Comunes ", que se inaugurará el 6 de marzo de 2024, a las 17:30 horas, en Natura Restaurante y Bistró. Esta muestra, que promete ser un punto de encuentro entre el arte y la reflexión social, permanecerá abierta al público durante varias semanas, ofreciendo a los visitantes una experiencia única y transformadora.





Antonio Jurado, cuya trayectoria artística se ha forjado en prestigiosas instituciones como la Escuela de Artes de Granada y el centro de Artes aplicadas a la Escultura de Fines (Almería), y ha sido enriquecida con estudios de Bellas Artes y un Máster en Investigación Artística en la Facultad de Cuenca, invita al público a una jornada inaugural que contará con la presentación del autor. Tras el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un "picoteo" y conversar de manera informal sobre las obras expuestas.

Antonio Jurado es un escultor de renombre internacional, con obra pública en diversos países y una destacada participación en simposios de esculturas y residencias artísticas. Actualmente, realiza su investigación doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, continuando con su compromiso de explorar nuevas formas de expresión artística.

La exposición "Objetos Comunes el resultado de una profunda reflexión de Jurado sobre la sociedad contemporánea, el consumo excesivo y la producción masiva que caracterizan nuestro día a día. A través de su obra, transforma objetos cotidianos en figuras monumentales, desafiando nuestra percepción y provocando una sensación de extrañeza frente a lo familiar. El uso del mármol, material emblemático de la escultura clásica, añade una capa de significado a su trabajo, cuestionando los ídolos y las formas de admiración de la sociedad actual.

Ruth Sanjuán, profesora de Crítica de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, destaca la habilidad de Jurado para "hacerse algo extraordinario" a través de la alteración de la escala y la ausencia de color, logrando que el espectador se sienta simultáneamente reconocido y desconcertado ante las obras. Una invitación abierta a todos los públicos que no pueden perderse los amantes del arte y la cultura. "Objetos Comunes" no es solo una exposición; es una invitación a reflexionar sobre nuestro entorno, nuestras prácticas de consumo y la manera en que interactuamos con los objetos que forman parte de nuestra vida.

Presentación "Objetos Comunes": Natura Restaurante y Bistró: C/ Río Gritos, 5 16004 Cuenca (Edificio MUPA) Fecha: Miércoles 6 de marzo de 2024 – 17:30.