​Las tórtolas y otras aves no lo tienen fácil

Es habitual que en un trabajo como el mío, limpiando patios de colegio, me encuentre palomas u otras aves en mal estado, y también es habitual ver la deshumanización y falta de empatía de los adultos ante estas situaciones a pesar de que se supone que deben fomentar valores de respeto y empatía en la infancia.





En este caso, el pasado lunes me encontraba en Valencia una tórtola que no podía volar en el último colegio cuyo patio me tocaba limpiar y como el ser humano tiene tendencia a ensuciar todo, sus patitas estaban llenas de hilos e infladas, lo que sucede frecuentemente con las aves.

Este es el tercer colegio en el que me pasa y en el que parte de los adultos muestran un comportamiento vergonzoso e inhumano mientras que las niñas y niños hacen todo lo contrario demostrando más conocimiento, pues fue una niña la que iba a utilizar una caja para hacer actividades y me la dio para que pudiera poner a la tórtola y otra que nada más ver al ave herida pondría cara de tristeza diciendo "pobrecita" y preguntó por ella antes de irse a casa mientras yo buscaba una solución a las puertas del colegio (donde estoy viviendo actualmente es imposible que la pudiera meter en la habitación al ser un piso compartido).

Tras contactar con una asociación estuve 4 horas después de las 15:00 que acaba mi jornada laboral esperando a las puertas del colegio e incluso tuve que ir al centro comercial de al lado para cargar el móvil al quedarme sin batería, pero finalmente me indicaron que no iban a venir y durante unos días buscarían a alguien que quisiera hacerse cargo, pero yo no tenía donde tenerla hasta entonces y por eso continué toda la tarde buscando una solución mediante redes sociales y llamadas hasta que finalmente siendo las 21:00 apareció una persona animalista del barrio donde está el colegio y se la pudo quedar hasta que la asociación busque a alguien hasta que se recupere y se pueda soltar en el mismo lugar aproximadamente.

En el caso de las aves si llamas a la Policía local, cierto es que existen centros de recuperación del Ayuntamiento de Valencia, pero lo vergonzoso es que distinguen entre especies y según cuál se la cargan directamente y por eso siempre por si acaso intento agotar hasta el último momento todas las opciones posibles pensando en lo mejor para el animal aunque moralmente esto sea para las personas que empatizamos con los animales un estado de nervios constante viendo la falta de humanidad, los comentarios de personas ofreciendo soluciones inviables o la impotencia de que tenga que ser tan difícil intentar proteger a un ser vivo.

La diferencia entre una paloma y una tórtola son características físicas o comportamientos, pues las palomas son más grandes que las tórtolas, tienen colores más encendidos, la cola corta, un comportamiento más gregario y el canto más gutural.

LOS PREJUICIOS E IGNORANCIA

Realmente entre una tórtola y una paloma tampoco hay tantas diferencias visuales, pero tienen en común que ambas sufren el mismo odio de personas sin empatía ni escrúpulos, pues simplemente son animales que buscan sobrevivir en un mundo complejo y si el ser humano no destrozara constantemente los espacios verdes de la ciudad, no tendrían que ir buscando comida.

Además, el pienso anticonceptivo se ha demostrado que reduce la reproducción de estas aves de manera ética, pues hay ayuntamientos que todavía siguen contratando a sicarios que en nombre del control de "plagas", hacen agonizar a las aves con una tremenda angustia y un método carísimo e inútil, pues así las que quedan vivas se reproducen más rápido cómo pasa con las cotorras. Las posibilidades de que alguien se enferme por una paloma son las mismas que las de enfermarse por un perro o un gato casero.

Los humanos sin ir más lejos transmiten muchas más enfermedades que las palomas que salvo algún caso puntual y lógico, no sucede y cuando enferman siempre es por culpa de los humanos. Los estudios indican que los excrementos de paloma pueden transmitir, cuando se inhalan, hongos Cryptococcus, responsables de enfermedades como la criptococosis (infección pulmonar) y la neurocriptococosis (infección del sistema nervioso central).

Pero estas investigaciones señalan también que el contacto con excrementos de paloma que conduce a la criptococosis u otras enfermedades es raro. "La gran mayoría de las personas expuestas no se enferman porque la resistencia natural a estas enfermedades es alta entre los humanos", dice un documento técnico publicado en 2018 por la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBEI).

Estas enfermedades suelen afectar a personas con inmunidad debilitada, como los pacientes con sida y aquellos que han recibido algún tipo de trasplante. Aun así, la criptococosis y la neurocriptococosis se conocen popularmente como "enfermedades de las palomas".

Sin embargo, el veterinario Daniel Vilela, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) de Minas Gerais, dice que no existe una "enfermedad de la paloma" en sí misma. "Es importante aclarar que hay otras formas de contraer la criptococosis", dice Vilela.

Aun así y hasta tener un diagnóstico veterinario, yo sí que me puse guantes y a una chiquilla que quería tocar a la paloma le dije que por si acaso no lo hiciera, pues no sabemos las circunstancias de un ave que tanto tiene que padecer en nuestras calles.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS TÓRTOLAS

Especie de medios abiertos con mosaicos de hábitats en zonas cálidas. Prefiere alternancia de setos, linderos y cultivos con bosquetes, riberas o dehesas. Presente también en parques y jardines. Evita las zonas de montaña y las masas forestales densas y cerradas.

A partir de mayo realiza de dos a tres puestas anuales de 1 a 2 huevos. Nido en árboles o arbustos. Especie granívora que se alimenta de semillas, brotes de hierbas y frutas. Preferencia por cultivos de girasol. Las tórtolas son migradoras de largo recorrido. Pasan el invierno al sur del Sahara.

Las tórtolas emiten un suave arrullo, monótono y repetitivo que recuerda siempre al paisaje de las cálidas horas de la primavera en la campiña. Su nombre deriva del latín "torques" que significa collar. Al igual que su Género latino que deriva del griego y también significa "paloma con collar".

RESPETA A LAS AVES

Cuando hoy jueves vuelva a ese colegio las niñas y niños me van a preguntar si la tórtola se ha podido recuperar y si en la infancia pueden tener esta empatía, los adultos también podemos y es que el odio que algunas personas tienen a las aves por desconocimiento, no es acorde en el siglo en el que vivimos siendo fundamental proteger la naturaleza y a todos los seres que habitan en ella.

Como ya he dicho, pasa igual que con los humanos, solamente transmiten enfermedades en casos muy puntuales y que si esa es la supuesta preocupación, pues usando el pienso anticonceptivo los ayuntamientos pueden reducir la población de aves porque tampoco es muy positivo que haya muchas y esto sirva de excusa para hablar de plagas o de especies invasoras, pues esto se hace sin el más mínimo rigor científico como ha corroborado en multitud de ocasiones la bióloga Valenciana Rosa Más.



Dejemos de arrojar basura a las calles, pues si en casos puntuales se enferman es precisamente porque los humanos llenan todo de basura y buscándose la vida, las aves acaban enfermando y como decía, cada vez estamos destrozando más el hábitat de los animales en una actitud de antropocentrismo.

No sabemos qué hubiera sido de esa tórtola si no se hubiera encontrado con una persona que pensaba en ella como un ser sintiente que estaba sufriendo y necesitaba ayuda. Lo mismo da la gran cantidad de horas dedicadas pese a los tempranos horarios laborales del día siguiente y tampoco importan todas esas horas de nervios, pues lo que importa es ayudar a un ser sintiente a que pueda recuperarse y ser liberado.

Hago este artículo para que a partir de ahora pienses en lo compleja que es la vida de cualquier ave, especialmente en la ciudad, enfrentándose cada día a los prejuicios humanos, sintiéndose amenazadas e intentando buscar un poco de comida para poder sobrevivir.

Sirva también este artículo para pedir a todos los ayuntamientos que apliquen el control ético en cuanto a las palomas o cualquier otra ave y que los centros de recuperación que dependen de ayuntamientos no distingan entre especies, pues los santuarios de animales lógicamente no lo hacen, pero van desbordados y sin las ayudas que sí que las administraciones dan a los que son parte del problema, los que se dedican a buscar excusas para matarlas con una lenta angustia aplicando métodos anacrónicos, caros e inútiles.

Agradecer la empatía que la infancia y alguna persona adulta mostró el pasado lunes cuando esa tórtola (que todo el mundo pensábamos que era una paloma) estaba sufriendo con sus patas llenas de hilos e hinchadas por culpa de la suciedad que hay en nuestras calles y pensemos cuantas aves no habrán tenido la misma suerte que pudo tener esta.

Siempre que me encuentre cualquier ave voy a actuar igual porque es una obligación moral intentar ayudar a los vulnerables e indefensos, los animales.



También es una obligación moral que la infancia reciba valores antiespecistas al promover los mismos la igualdad entre todas las especies de animales sin ningún tipo de discriminación hacia las mismas como lo es el especismo según la RAE.

En otros colegios ante situaciones similares cuando he vuelto las niñas y niños lo primero que han hecho es preguntarme por el ave y espero que cuando hoy jueves lo hagan en este centro, pueda decir que está avanzando favorablemente, pero el día a día de las aves depende de la actitud y empatía que queramos tener hacia ellas como humanos supuestamente racionales.



Debería ser mucho más fácil y rápido ayudar ante estas situaciones, pero ahora ya tengo a otra persona más que no tendría problema en hacerse cargo en futuras ocasiones y a la que lógicamente también hay que agradecer su empatía, pues cualquier maldad que se piense hacer contra las aves es moralmente reprobable y poco acorde a una sociedad que poco a poco evoluciona.

Te dejo el post en Instagram que hice el mismo lunes y si te encuentras alguna vez algún ave con dificultades, escríbeme al privado e intentaré ayudar como pueda, pues también hay personas voluntarias y empáticas en asociaciones que cuando pueden intentan solucionarlo: https://www.instagram.com/p/C301ClSI8hP/?igsh=MW40bDA3dDJ0cm8weA==