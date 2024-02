Después de cinco años, Chayanne regresa a los escenarios con su gira “Bailemos otra vez tour 2024”

Mejor que nunca regresa Chayanne a los escenarios con su nueva gira “BAILEMOS OTRA VEZ TOUR 2024”, producida por la compañía líder de entretenimiento en vivo CMN, que confirmó 38 fechas que se iniciarán a partir de agosto en Estados Unidos y Canadá.





Con más de cuatro décadas de vigencia musical, el cantante boricua Chayanne sigue siendo el favorito de millones de seguidores que aplauden su regreso a los escenarios, tras cinco años de receso, con su nueva gira “BAILEMOS OTRA VEZ TOUR 2024”, producida por CMN.

Una muestra fue la ovación recibida por el artista en la 36ª entrega de los Premios Lo Nuestro, donde llegó con su fuerza desbordante a encender la tarima con sus movimientos sensuales. Chayanne hizo vibrar a todos al ritmo de su más reciente hit global “Bailando Bachata”, que forma parte de su vigésimo álbum, titulado igual que la gira “BAILEMOS OTRA VEZ”, que ya se ubica entre los favoritos del público con millones de reproducciones en plataformas y YouTube.

El intérprete de “Un Siglo sin Ti” está de vuelta con una imagen fresca y absolutamente renovada, que ha provocado miles de reacciones en sus redes sociales, donde destaca su inagotable energía. Acumula en su haber más de 50 millones de álbumes vendidos y es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera. Se ha consagrado, así como uno de los mayores artistas latinos a nivel mundial y ha sido sin duda el pionero en combinar el arte de cantar con el baile.

Como es natural, ya el artista se encuentra totalmente involucrado en cada detalle de la preproducción, para que esta nueva gira sea el escenario perfecto para revivir sus mejores éxitos e incorporar nuevas canciones como “Te Amo y Punto”, “Necesito un Segundo” y “Bailando Bachata”, que ya ocupan un lugar especial en el corazón de sus fans.

En detalle, la primera parte de la gira comienza en Estados Unidos y Canadá, el 21 de agosto, con 38 fechas confirmadas. La etapa de preventa será el jueves 7 de marzo a las 10 am (hora local). El viernes 8 de marzo estarán a la venta las entradas a las 10 am (hora local). El registro para la preventa exclusiva es en cmnevents.com.

Las fechas oficiales de “BAILEMOS OTRA VEZ TOUR 2024” son:

Miércoles, Agosto 21, 2024 San Jose, CA SAP Center

Viernes, Agosto 23, 2024 Seattle, WA Climate Pledge Arena

Miércoles, Agosto 28, 2024 Kennewick, WA Toyota Center

Jueves, Agosto 29, 2024 Portland, OR Moda Center

Sábado, Agosto 31, 2024 Salt Lake City Delta Center

Jueves, Septiembre 05, 2024 Fresno, CA Save Mart Center

Viernes, Septiembre 06, 2024 Sacramento, CA Golden 1 Center

Domingo, Septiembre 08, 2024 Ontario, CA Toyota Arena

Jueves, Septiembre 12, 2024 Los Angeles, CA Crypto.com Arena

Jueves, Septiembre 19, 2024 San Diego, CA Pechanga Arena

Viernes, Septiembre 20, 2024 Palm Desert, CA Acrisure Arena

Domingo, Septiembre 22, 2024 Las Vegas, NV Grand Garden Arena

Jueves, Septiembre 26, 2024 Denver, CO Ball Arena