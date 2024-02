La exposición ‘Ellas Ilustran Botánica’ transita entre el arte y la ciencia a través del camino de la igualdad

El Real Jardín Botánico-CSIC y el Grupo de Investigación Arte, Tecnología, Imagen y Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Bellas Artes de la UCM presentan esta muestra que tiene como objetivo reconocer el trabajo de las pioneras en la ilustración botánica y presentar el de las ilustradoras contemporáneas. La exposición se puede visitar en el Pabellón Villanueva del RJB-CSIC hasta el 18 de mayo.





La botánica como ciencia fue considerada en sus inicios un trabajo de hombres, mientras que el de las mujeres era impedido, en algunos casos perseguido y, como mínimo, pasaba inadvertido o era ignorado. Vinculada a ella, a lo largo de la historia y durante siglos, la ilustración botánica femenina ha permanecido igualmente en un segundo plano, cuando no en un completo anonimato porque hasta avanzado el siglo XVIII el papel que a la mujer se le daba en cualquier faceta relacionada con la botánica se limitaba al cuidado de las plantas.

La exposición Ellas Ilustran Botánica, fruto de la colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Real Jardín Botánico (RJB) y la Universidad Complutense de Madrid, por medio del Grupo de investigación Arte, Tecnología, Imagen y Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Bellas Artes, persigue no sólo acabar con ese ‘olvido’ de la ilustración botánica femenina, sino recuperar la memoria de sus precursoras que abrieron camino con sus lápices y pinceles a las artistas actuales.

El acto de inauguración ha contado con la presencia y participación de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, la decana de la facultad de Bellas Artes de la UCM, Raquel Monje, la directora del RJB-CSIC, María-Paz Martín, y las cuatro comisarias de la muestra, Toya Legido, Mónica Gener, Lucía Moreno Diz y Ana J. Revuelta.

En sus palabras, antes de dar por inaugurada la exposición, la presidenta del CSIC destacaba la importancia de fusionar arte, ciencia y mujeres recordando que, “la mujer, desde la época clásica de la antigua Grecia y Roma siempre ha sido objeto del arte, no protagonista como figura en esta exposición” y, añade Eloísa del Pino que, “tengo la impresión de que la botánica y la ilustración fue una habitación propia para las mujeres”, para anunciar, finalmente, que el propósito del CSIC es hacer itinerante esta muestra”.

Por su parte, la decana de la facultad de Bellas Artes, Raquel Monje, destaca que “esta muestra “es una exposición que nace desde las bellas artes, porque refleja cómo en esta historia de la ilustración botánica en femenino se pueden contemplar los diversos leguajes, estilos y técnicas artísticos empleados. En ella se enseñan también diferentes métodos de representación, aplicados para diferentes objetos de estudio, y también cómo éstos han cambiado con los tiempos”.

Arte, ciencia y género

El artista Edgar Degas acuñó la frase «el arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás» y así, esta exposición, en palabras de la directora del RJB-CSIC, María-Paz Martín, “busca hacer ver y enseñar el trabajo de mujeres ilustradoras científicas botánicas desde el siglo XVII hasta la actualidad, desvelando la siempre enriquecedora relación entre arte, ciencia y género. La forma en la que entendemos la naturaleza está mediada por la imagen y modelada de una forma sutil, creativa y rigurosa por mujeres. Justo lo que da a conocer esta muestra, trascendencia científica y sensibilidad artística”, felicitando a las numerosas personas que han hecho posible esta exposición.

En esta misma línea, la artista y profesora de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid Toya Legido, coordinadora del proyecto expositivo que supone esta exposición, señala que, “nuestro objetivo es dar a conocer cómo las mujeres han estado implicadas en el estudio, la clasificación, la documentación y la representación de plantas, a través de más de trescientas obras y reproducciones botánicas en diferentes formatos como libros, dibujos, grabados, fotografías, esculturas y animaciones”.

Junto a Toya Legido, las también profesoras Lucía Moreno Diz, Ana J. Revuelta y Mónica Gener, como curadoras de Ellas Ilustran Botánica, coinciden en poner el denominador común de las obras de esta exposición “en en su valor estético y en la sensibilidad artística con la que las mujeres han realizado herbarios, mostrándonos cómo la ciencia puede ser arte y el arte ciencia. Pero además nos enseña, a través de sus interesantes biografías, cómo al realizar este tipo de trabajos, ellas rompieron con los moldes sociales de la época y fueron trazando los caminos de la igualdad”.

Lucía Moreno Diz es también la responsable del diseño gráfico de los materiales que acompañan a la exposición que se podrá visitar durante los tres próximos meses hasta el 18 de mayo. La muestra ocupa las dos salas del Pabellón Villanueva y la Cátedra Cavanilles mostrando un recorrido a través de los diversos leguajes, estilos y técnicas artísticos empleados para representar la flora, y cómo éstos han ido cambiando en función del objeto de estudio seleccionado, las evoluciones tecnológicas acaecidas o las maneras en que las imágenes son reproducidas.

Un libro con el mismo título que la exposición, realizado por editorial CSIC, difunde los contenidos y el diseño de la muestra. “Esta obra es un claro exponente de la importancia de unir arte y ciencia para difundir conocimiento a través de la mirada creativa”, señala la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, Pura Fernández, que resalta el compromiso de la editorial, como responsable de la edición del libro, “por crear libros rigurosos y especializados, pero también divulgativos como éste que se puede calificar como un libro de artista”.

Más sobre Ellas Ilustran Botánica

Pabellón Villanueva. Sala norte Pioneras en la ilustración botánica

En esta sala se presenta la historia de la ilustración científica a través de las obras originales, las reproducciones de ilustraciones, los libros históricos, los modelos didácticos y las biografías de las autoras. El recorrido arranca en el siglo XVII presentando algunas de las mujeres más relevantes en las disciplinas del dibujo, la pintura y el grabado de la talla de Anna Maria Vaiana, Alida Withoos o Giovanna Garzoni, bodegonistas que crecieron en el seno de familias de artistas.

A partir del siglo XVIII podemos observar la influencia de los viajes a otros continentes y la fascinación por las plantas exóticas allí descubiertas. En este periodo encontramos a las primeras mujeres que se embarcaron en expediciones científicas para documentar flora y fauna autóctona, como Maria Sibylla Merian o Berthe Hoola van Nooten.

Durante el siglo XIX el estudio de la botánica, gracias a ser considerada una scientia amabilis, comienza a incluirse en los programas de enseñanza femenina, destacando la labor de las mujeres educadoras como Sarah Ann Drake, Mary Delany o Elizabeth Twining, que fueron un engranaje fundamental para el aprendizaje y desarrollo de la ilustración y estudio de las plantas.

Entrado el siglo XX las mujeres se integran en los equipos de trabajo. Mujeres como Mary Emily Eaton, Matilda Smith o Stela Ross Craig se van profesionalizando como ilustradoras y botánicas, empiezan a ser contratadas para documentar especímenes en jardines botánicos y revistas, y firman sus obras saliendo definitivamente del anonimato.

En esta sala, y dentro de este apartado de profesionales, se presenta parte de los fondos del Real Jardín Botánico-CSIC realizados por mujeres, muchos de los cuales serán exhibidos por primera vez. Entre ellas destacan Paula Millán Alosete, Victoria del Val, o la contemporánea Marta Chirino. Además, se han incluido en la muestra algunas piezas únicas y poco conocidas del Instituto Histórico Cardenal Cisneros de Madrid, como esculturas de plantas didácticas desmontables o el bellísimo Herbario de Marie Fortier, realizado en tela para la enseñanza de la botánica en el siglo XIX.

Pabellón Villanueva. Sala sur Contemporáneas en la ilustración botánica

En esta sala se revela cómo, a partir del siglo XX, la iconografía botánica se amplía gracias al uso de técnicas y herramientas como la fotografía, el microscopio, los rayos X o el escáner, destacando la labor de muchas mujeres que fueron pioneras en el manejo y desarrollo de estos métodos científicos de captación de la imagen como Jeannette Klute, pionera en la investigación técnicas de fotografía en color, la aplicación de los rayos X en la obra de Dornith Doherty, o el uso del microscopio electrónico de barrido en el caso de Claudia Fährenkemper.

La selección de autoras contemporáneas busca expresar cómo la sólida formación científica y artística de las ilustradoras contemporáneas permite que la representación, en materia de herbarios, se haya extendido y especializado en dos direcciones. Por un lado, encontramos artistas hiperrealistas, como Shevaun Doherty, Úrsula Romero o Deborah Lambkin que bajo el lema de las tres “pes”, paciencia, práctica y perseverancia, son capaces de mostrarnos más allá de lo que cualquier ojo es capaz de ver. Por otro lado, encontramos investigadoras capaces de sintetizar y transmitir conocimientos científicos complejos a través de sus ilustraciones como Pamela Taylor o Niki Simpson.

Para finalizar el espectador puede disfrutar del trabajo de creadoras del siglo XXI. Jóvenes ilustradoras como Aina Bestard, Émilie Vast o Katie Scott, que se expresan con herramientas digitales y que se dedican mayoritariamente a divulgar la ciencia para todas las edades. Sus trayectorias son la prueba de que la ilustración botánica actual ocupa un lugar predominante en sectores como el editorial, el publicitario o el audiovisual.

En este apartado también hemos querido incluir a autoras contemporáneas como Ana Lamata, Irene Durán, Susana González o Carmen Ledesma que realizan sus herbarios en volumen con diversos materiales como la seda, el papel o la cerámica.

Pabellón Villanueva. Cátedra Cavanilles ‘Green Open Gallery’ Convocatoria abierta de ilustradoras científicas botánicas contemporáneas

‘Green Open Gallery’ presenta la excelencia de la ilustración botánica contemporánea realizada por mujeres artistas. Mujeres del siglo XXI que se han profesionalizado como ilustradoras botánicas después de formarse en facultades de arte o de biología, pasando a trabajar documentando especímenes con fines científicos, artísticos y didácticos. Su innegable talento y gran voluntad han logrado mostrar de manera precisa y con gran belleza la morfología de las plantas.

Las ilustraciones que se muestran en esta sala surgen de una convocatoria global difundida a través de redes sociales y en colaboración con distinguidas sociedades de ilustradoras botánicas, como la Korea Botanical Arts Cooperative y la Society of Botanical Artists (SBA). La respuesta a esta convocatoria abierta ha sido extraordinaria y aquí podemos ver una selección de más de 600 contribuciones provenientes de 22 países.

Este flujo de expresión artística representa el talento y la diversidad de 200 excepcionales ilustradoras, que han aportado su carácter único al rico tapiz de la ilustración científica, mostrando cómo este arte trasciende las fronteras geográficas.

La dedicación y pasión reflejadas en cada contribución hacen de este espacio un homenaje y una celebración global que muestra cómo las mujeres están muy presentes en la representación de la botánica. Su sensibilidad, la riqueza de los lenguajes y manejo de las técnicas las convierten en únicas en la representación de herbarios. Dotes artísticas y conocimientos de botánica que ayudan a difundir y enriquecer enormemente esta rama de la ciencia.

Autoras de Ellas Ilustran Botánica

Las autoras cuyo trabajo se presenta en la exposición han sido seleccionadas atendiendo a varios criterios, destacando el carácter pionero de sus aportaciones en la investigación científica en relación con la botánica y su representación.

Las curadoras de la muestra han querido expresar la inmensa capacidad creadora de estas artistas puesta al servicio del manejo de las distintas técnicas gráficas, lenguajes y estilos; y cómo han llegado, a través de su trabajo y valentía, a convertirse en referentes femeninos que han perdurado a lo largo de la historia.

Listado de autoras salas norte y sur del Pabellón Villanueva

PIONERAS Agnes Chase Alida Withoos Anna Atkins Anna Maria Vaiana Augusta Innes Withers Barbara Regina Dietzsch Beatrix Potter Berthe Hoola Van Noten Blanca Catalán de Ocón Cecilia Louisa Glaisher Cipriana Álvarez de Durán de Machado Elizabeth Blackwell Elizabeth Twining Ellen Hutchins Emma Homan Thayer Ernestine Panckoucke Giovanna Garzoni Harriet Anne Thiselton-Dyer Jeannette Klute Lilian Snelling Madeleine Françoise Basseporte Margaret Mee Margaretha Barbara Dietzsch Maria Sibylla Merian Marianne North Marie Fortier Mary Delany Mary Emily Eaton Matilda Smith Ms. Pérez Paula Millán Alosete Sarah Ann Drake Stella Ross-Craig Victoria del Val

CONTEMPORÁNEAS Aina Bestard Ana Lamata Ana Escar Claudia Fährenkemper Deborah Lambkin Dornith Doherty Emilie Vast Irene Durán Navarro y Susana González Sanjuan Katie Scott Laara Cerman Laura Ríos Villar Lucy T. Smith Marta Chirino Argenta Niki Simpson Níkua. Carmen Sánchez Ledesma Iara Chapuis Pamela Taylor Paula Heredero Jiménez Pia Öslund Shevaun Doherty Tatiana Boyko Úrsula Romero

A todas ellas se suman los trabajos de los dos centenares de ilustradoras contemporáneas expuestos en la Cátedra Cavanilles a través de la convocatoria abierta.

Exposición Ellas Ilustran Botánica Real Jardín Botánico-CSIC (Pabellón Villanueva). Plaza de Murillo, 2 Fechas: 22 de febrero - 18 de mayo de 2024 Horarios: 10:00 a 17:30 horas (febrero), a 18:30 horas (marzo), a 19:30 horas (abril) y 20:30 horas (mayo) Dirigida a: todos los públicos Precio: entrada correspondiente al Real Jardín Botánico + 2 euros (la entrada a la Cátedra Cavanilles es gratuita).