Exposición pictórica del artista Txema Dominguez

En esta exposición del artista Txema Dominguez , pintor afincado en Getxo, podemos descubrir una serie de pinturas al óleo en las que se hace una denuncia social contra el cambio climático y sus consecuencias en el medio natural. Por una parte, nos presenta unas imágenes en las que la naturaleza aparece desolada por la actuación del hombre. Y por otra, hay una representación de la naturaleza en estado puro.





Es un pintor autodidacta que afirma : “La pintura no es mi medio de vida, es mi forma de vida. Intento ser un pintor de mi tiempo y captar todas las cosas que me impresionan y me preocupan”.

Es una pintura realista y realista es, también, la forma de abordar unos paisajes que os transmiten soledad, desolación y misterio.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales y tiene obras en colecciones privadas de Barcelona , Madrid , Euskadi, Cantabria etc…

La muestra puede verse en Max Center, en la localidad vizcaína de Barakaldo, durante febrero y marzo.