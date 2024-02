Una sociedad libre o autócrata y populista

Sorprende que por el simple hecho de ganar unas elecciones, nos olvidemos del polvorín que tenemos encima. El germen del secesionismo, explosivo latente, va recargándose por la reiterada postura del consentimiento político por miedo a algo, que no existiendo, es utilizado como arma de coacción social para conseguir mejores prebendas que las que tienen los “ciudadanos” fieles a su Nación y a su Estado.

Las cada vez mayores diferencias políticas, económicas y sociales están creando monstruos de dos cabezas:

Los conocidos políticos bífidos, mente con obediencia ciega – mente con moral tradicional y familiar.

Las fuerzas armadas ambivalentes, sujetas a los mandos y condenados voluntariamente a las contradicciones sociales y morales.

La Jerarquía eclesiástica y el mundo religioso adaptable, Dios como pantalla y tres votos para vivir sin problemas (decía uno de ellos: “si quieres ser “rico” haz un voto de pobreza; no te faltará nada para subsistir) (No es pobre el que no tiene sino EL QUE NO PUEDE TENER).

Los funcionaros binarios, con diferentes criterios y por ello su concepto moral variará dependiendo del contexto en el que se use o del tema específico del que se esté haciendo referencia... ¿cuál el beneficio personal?... ese es el sendero escogido.

El monstruo más peligroso, difícil de localizar, aunque relativamente fácil de juzgar es...

La conciencia con dos o tres cabezas, en venta, consecuencia de lo que la sociedad ha ido inculcando a los individuos, a través de la educación, de las redes sociales, del pragmatismo vital, de la indiferencia y sobre todode la pérdida del honor personal.

Los AUTÓCRATAS y POPULISTAS son expertos en generar esos monstruos, obedientes ante todo a la persona, a las ideas, a las organizaciones, a los cabecillas... Esa obediencia les da “su libertad enviciada”, “su independencia medio atada ”, “su conciencia incapaz de discernir y, en consecuencia, de no sufrir”

Desde el PODER se teledirige al pueblo... desde la LBERTAD personal se dirigen los criterios individuales. Un pueblo con dos cabezas se convertirá tarde o temprano en un monstruo que impondrá la forma de vivir sin criterios personales.

Tiempo para pensar y reflexionar lo tenemos... libertad para elegir el guía, también: UN AUTÓCRATA, UN POPULISTA o TÚ MISMO (¿?)