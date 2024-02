Cano, Oriol Junqueras e Igor el ruso, un extraño trío en la cárcel más peligrosa de 2023

Datos muy recientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) pertenecientes a 2023. La cárcel de Zuera (Zaragoza), junto con la de Puerto III (Cádiz), despunta como cárcel más conflictiva de nuestro país, ambas con 27 agresiones, dejando muy atrás al resto de prisiones españolas, en el año más violento de las últimas décadas. En 508 agresiones a funcionarios de prisiones se cifra este nuevo récord, que crece en un 12% respecto al año anterior.

Pues esta temida macro cárcel, la del municipio de la provincia de Zaragoza que está justo a medio camino entre Huesca y la capital del Ebro, es lo que conecta a este surrealista trío que podrían ser buenos referentes de nuestra parodia nacional, Igor el Ruso a parte. Comencemos por Ortega Cano, glorioso personaje de nuestra ‘España cañi’ y ‘la más grande’ crónica social, del que a continuación ofrecemos un exclusivo testimonio de quien pudo verle, hace justo ahora diez años, disfrutar de un partido de basket en dicho centro penitenciario.

Ortega Cano en la cárcel de Zuera: “Estaba presente pero como si no lo estuviera”



El siempre polémico viudo de Rocío Jurado, fue el primero de los tres en pasar por la famosa cárcel de Zuera. Muy lejos del sur, por dos buenas razones: su médico y abogado estaban establecidos en Zaragoza. Recordemos que el ex torero ingresó en 2014 por el accidente, yendo bajo los efectos del alcohol, que causó la muerte de Carlos Parra. Aunque la condena fue mayor a dos años de prisión, Ortega solo tuvo que aguantar un año y medio hasta que se le concediera el tercer grado de semilibertad.

Luisa García, que jugaba por aquel entonces en un equipo amateur de Zuera, tuvo la oportunidad de conocer la macro cárcel desde dentro porque fueron convocadas a un partido amistoso contra las presas de buen comportamiento. Entre otros reclusos, el ex de Ana María Aldón también quiso ver baloncesto en el patio de la cárcel. “Llegó con dos presos muy grandes que estaban todo el rato con él. Le vi muy desmejorado, muy envejecido, y nos chocó que estaba presente pero como si no lo estuviera”, y añade que no hacía aspavientos ni ningún movimiento en concreto. “Estaba sentadico, mirando y ya”, concluye.

Oriol Junqueras y su peor noche en la cárcel



Nada que ver con el torero, pero para muchos Junqueras es ya un personaje de la ‘catalaña’ política de lo más ridícula y esperpéntica que existe. De ideologías completamente antagónicas, las celdas de la cárcel de Zuera unen al político secesionista y al torero posiblemente más a favor de una ‘España grande y libre’. Pero fue por poco tiempo.

El orondo presidente de ERC tan solo pernoctó en tierras de Bunbury o Labordeta durante una pero amarga ‘velada nocturna’ de julio de 2018 junto al resto de la ‘pandilla indepe’, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Jordi Cuixart, durante su traslado de la cárcel de Valdemoro, Madrid, al Centro Penitenciario Lledoners, Barcelona, pero debió de ser la peor noche de verano de su vida. Y es que todos tenemos claro que su relato histórico para defender Cataluña invalida por completo la célebre Corona aragonesa… Pero ese ya es otro tema, o más bien el mismo de siempre y más actual que nunca gracias a la polémica ley de Amnistía en trámite.

Igor el ruso, primer condenado a prisión permanente revisable en Aragón



Por desgracia para Teruel, símbolo junto a Extremadura de la ‘española y profunda’ penumbra política y mediática, la provincia de los amantes acaparó todo el protagonismo en 2017 debido a los cruentos asesinatos cometidos por el monstruoso y sanguinario serbio Igor el ruso. Acabó con la vida de tres indefensos turolenses. José Luis Iranzo, nieto del mítico jotero el Pastor de Andorra, fue uno de ellos.

Famoso por ser el peor villano de los últimos tiempos en nuestro país, Igor completa así esta triada de notorios y dispares personajes que han cumplido parcial o totalmente su condena en la cada vez más peligrosa cárcel de Zuera. Este asesino de hasta 18 identidades diferentes es el único que sigue encarcelado, ahora mismo en la prisión de Huelva. Y es que esta es la sexta cárcel que pisa por tener comportamientos altamente peligrosos hacia el resto de reclusos y trabajadores de los centros penitenciarios por los que ha pasado.

En este vídeo podrás conocer más a fondo al primer condenado a prisión permanente revisable en Aragón y recordar cómo fueron los terroríficos sucesos que protagonizó el denominado hoy entre los funcionarios de prisiones como el preso más peligroso de España.



Y la lista no acaba aquí, todo lo contrario: por la prisión de alta seguridad de Zuera ha pasado el polémico Coto Matamoros -de actualidad colateral recientemente por la emisión del especial ‘Crónicas Marcianas: El reencuentro’ 26 años después de su estreno; Rodrigo Lanza, responsable del crimen de los tirantes en Zaragoza, o Miguel Grima, el asesino ‘inocente' del crimen de Fago que quiere agotar su condena sin usar ningún beneficio penitenciario para salir en libertad pero en El Dueso, en Cantabria, una cárcel más tranquila y mucho menos violenta, puesto que es la 49 en agresiones a funcionarios en los centros penitenciarios durante 2023.