​El padrecito Estado

El Tribunal Supremo reconoció en febrero de 2023, mediante una sentencia, el derecho de muchos pensionistas a reclamar a Hacienda parte del dinero cotizado de más, entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. La sentencia 707/2023 establece que los pensionistas tienen derecho a disfrutar de una reducción fiscal del 100 % por lo cotizado hasta el 31 de diciembre de 1966 y de un 25 % por lo cotizado entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Hasta ahí, poco que comentar, salvando la exagerada antigüedad del “atropello”. Lo de ahora, punto y aparte.

¿Cómo es posible que la mayoría de los interesados/perjudicados no se enteraran hasta ahora de la referida sentencia? Yo mismo responderé: porque a la Administración no le gusta tener que devolver cantidades y … si pasa el tiempo y prescribe el asunto… miel sobre hojuelas. Alguien, sin embargo, “descubrió” la sentencia y el “boca a boca” hizo lo demás. A mí me llegó la noticia hace algo más de un mes e investigué sobre lo que había que hacer para reclamar.

Aunque me jubilé hace más de diez años y tengo desde el pasado día 15 de febrero 89 años de edad, me dispuse (siempre me ha gustado ayudar a los demás) a contactar con unos parientes y amigos cercanos que se encontraban en ese grupo (la gran mayoría septuagenarios, octogenarios y nonagenarios) para ilústrales sobre el particular y, en su caso, acompañarles DESINTERESADAMENTE a Muface, Seguridad Social, Bancos y a la Agencia Tributaria para que obtuvieran los certificados y demás documentos que había que adjuntar a la solicitud a presentar en la propia Agencia Tributaria.

Cuando parecía que la cosa iba “sobre ruedas”, aunque con no pocas trabas, la Agencia Tributaria, comunica que en su WEB del 20/3/2024, se publicará la forma de solicitar las devoluciones de “forma sencilla” y “sin tener que aportar ningún documento”. Eso conlleva que Muface y Seguridad Social ya no expiden los certificados que hasta ahora venían haciendo sin impedimentos. ¿No pudo la Administración hacer esto, de oficio, en febrero de 2023? ¿O será, más bien que el padrecito Estado del padrecito Sánchez nos tiene preparada otra sorpresa?