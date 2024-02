Subaru Solterra, con 218 CV de potencia, una autonomía combinada de 465 km en ciclo combinado y de 610 km en urbano

El Subaru Solterra, construido sobre la Plataforma Global e-Subaru, diseñada para vehículos eléctricos, no solo destaca por su atractivo diseño exterior y su amplio interior, sino también por sus altos estándares en cuanto a seguridad se refiere y, como todos los modelos de la marca, por su sistema de tracción total permanente con X-Mode AWD para atravesar cualquier tipo de terreno con la máxima eficacia y seguridad.



El modelo cuenta con un completo equipamiento que incluye en todos sus acabados el reconocido sistema EyeSight Driver Assist, la primera tecnología a nivel mundial en utilizar el soporte de una cámara para proporcionar funciones de asistencia al conductor, y que ya acumula más de cinco millones de unidades vendidas. Además, los faros LED, los retrovisores plegables eléctricamente, el volante forrado en cuero, el asiento del conductor regulable eléctricamente, el sistema de navegación y audio con pantalla central de 12,3”, las levas de cambio, el mencionado X-Mode de doble función, el sistema de asistencia de arranque y control de descenso en pendiente, el monitor de ángulo muerto, el retrovisor interior digital, el sistema Driver Monitoring System o el sistema de monitoreo del conductor, se incluyen de serie.

Subaru empieza el año con una oferta muy especial: actualizando su cuota que pasa de 526 a 336 euros al mes en su primer eléctrico, el Solterra, lanzado en 2023 (siempre que el cliente se acoja al programa Multiopción de la marca), confirmando así que es el mejor momento para conducir un vehículo que ya forma parte de la historia de Subaru. Pero las novedades no acaban aquí ya que, gracias a una campaña de 10.000 euros, el precio final del Solterra presenta ahora una atractiva rebaja de 6.000 euros con respecto a su precio del año pasado, convirtiéndose en una oferta bien posicionada en el segmento eléctrico en el que compite, disponible por 40.750 euros (incluye Moves + Financiación).

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Es una compañía líder en movilidad (the Open Mobility Company), con un enfoque centrado en las personas, comprometidos con la sostenibilidad. Con una facturación en 2022 de 5.000 millones de euros a nivel global, Astara ofrece soluciones de movilidad personal, con opciones para las diferentes necesidades de cada usuario, dependiendo de la madurez de cada mercado, incluyendo propiedad, suscripción y conectividad. Un ecosistema de movilidad, respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara. Todo ello gracias a un equipo diverso de más de 40 nacionalidades, en 19 países y 3 continentes, Europa, LATAM y Sudeste Asiático.

La frase del escritor “Mira, cuando manejas a casa, tienes un gran parabrisas en la parte delantera de tu auto. Y tienes un pequeño espejo retrovisor. Y la razón por la cual el parabrisas es tan grande y el espejo retrovisor es tan pequeño es porque lo que sucedió en tu pasado no es tan importante como lo que está en su futuro”. – Joel Osteen