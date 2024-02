​Los talibanes y los desafíos de la supervivencia en el poder político

Los talibanes regresaron al poder mediante un juego político global bajo un programa de seguridad especial. Según los documentos revelados hoy, este grupo fue resucitado casi desde 2007 para la fase de regreso al poder. Estados Unidos y sus aliados pusieron fin a su presencia militar en Afganistán y entregaron Afganistán a los talibanes para que sirvieran a los objetivos estadounidenses como un ejército 'proxy'. Ahora, la región ha intensificado y frustrado este programa a nivel regional. Pero la cuestión importante y central es el desafío de los talibanes de sobrevivir en el poder político, que se convierte en una cuestión central respecto del futuro de Afganistán.



Se puede observar que este grupo lleva dos años y medio en el poder. Se enfrenta a muchos desafíos, incluidos problemas y desafíos con los vecinos, la región y el mundo. Mi impresión es que este grupo, a pesar de los desafíos existentes, es muy difícil de convertir en un sistema político fortalecido y un socio internacional y regional para la región y el mundo. Si bien hay muchas razones para la fragilidad de su estructura de poder en el futuro, esto conducirá a su caída inmediata. Por tanto, por las siguientes razones, la presencia de los talibanes es frágil y existe la posibilidad de que cualquier impulso provoque el colapso de su régimen ilegítimo:

- No lograr consolidar el poder uniforme como fuerza ideológica; como afirma este mismo grupo. La división dentro de este grupo en numerosas ramas es un ejemplo de esta afirmación;

- El grupo talibán es un grupo militar, de guerra y un ejército proxy que no tiene la experiencia de una gobernanza eficaz, una formulación de políticas oportuna y la capacidad de crear un sistema político poderoso. Por tanto, tiene éxito en el campo de batalla, no en la política;

- Falta de legitimidad interna y externa de este grupo; incluso a los ojos del mundo islámico;

- El régimen de este grupo carece de personal experto para gobernar y prestar servicios al pueblo, y la fuga de cerebros ha alcanzado su punto máximo desde que este grupo llegó al poder;

- La presencia de problemas con los vecinos y la zona, que se clasifican en:

1- Irán: hidropolítica, existencia de grupos religiosos suníes extremistas apoyados por los talibanes, conflictos fronterizos, drogas, crisis migratoria, la cuestión chiita y cuestiones empresariales; 2- Pakistán: TTP, línea Durand, cuestión pastún, crisis migratoria y cuestiones comerciales; 3- Rusia: grupos terroristas, drogas, incapacidad para formar un gobierno integral; 4- Asia Central: terrorismo, drogas, separatismo, cuestiones comerciales; 5- China: la cuestión del terrorismo, los desafíos a los planes económicos de China y las minas en Afganistán, el impacto de la situación de seguridad de Afganistán en el éxito del proyecto One Belt One Road; 6- La competencia entre los árabes, Irán y más allá de la región y la permanencia de los talibanes en este juego;

- ISIS se ha creado a sí mismo y la aparición de amenazas a la seguridad que afectan la seguridad de la región, y se considera que los talibanes son los primeros responsables de ello;

- La pobreza, el desempleo, la tiranía, la intolerancia y la hegemonía étnica, que han llevado a la formación de múltiples frentes de resistencia civil y política contra este grupo y han acercado a Afganistán al punto de la desintegración;

- Numerosos frentes de resistencia que luchan contra este grupo de manera armada y llevan a cabo una gran cantidad de ataques contra las personas de este grupo;

- Desafíos económicos y sanciones impuestas a Afganistán; junto con el bloqueo de las reservas de divisas de Afganistán;

- El enfrentamiento de los vecinos de Afganistán bajo el control de los talibanes por intereses económicos, políticos y de seguridad;

- La confrontación entre la región y la extrarregión de Afganistán en cuestiones de seguridad, políticas y económicas;

- Conflicto de intereses entre países vecinos, regionales y extrarregionales sobre los recursos subterráneos de Afganistán;

- El carácter extranjero e inadmisibilidad de la ideología talibán en la región y el mundo;

- Exponer los planes yihadistas transfronterizos del proyecto talibán y la reacción de la región al mismo. La ideología de Talaban, poco a poco, provoca una reacción de la región y de los vecinos;

- La política étnica de los talibanes en Afganistán, que conducirá a la división de Afganistán;

- Quedarse atrapado en la competencia regional versus extrarregional, lo que será una opción difícil para los talibanes.

En consecuencia, si los desafíos mencionados persisten, la vida del régimen talibán será corta. Este cálculo debe existir a los ojos de los opositores talibanes, para medir un plan político y militar regular para convertirse en una alternativa a los talibanes.