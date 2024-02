​Pinacoteca Migrante expone narrativas históricamente silenciadas y propone una institucionalidad más accesible

Racismo Ilustrado III, Sandra Gamarra Heshiki, 2023. © Oak Taylor-Smith



El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), presenta al completo el proyecto Pinacoteca Migrante, desarrollado por Sandra Gamarra Heshiki para el Pabellón de España en la 60ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia 2024. Como primera artista migrante elegida para representar a España, Gamarra Heshiki utiliza como eje principal del proyecto al museo como narrador de grandes relatos, cuyos métodos de representación han sido asumidos como “universales”. Pinacoteca Migrante está comisariado por Agustín Pérez Rubio.

La artista transformará el Pabellón de España en una pinacoteca histórica de arte occidental donde la noción de “migración”, en sus múltiples facetas, será la protagonista. El concepto occidental de pinacoteca, que fue exportado a las antiguas colonias, es invertido, al exponer una serie de narrativas históricamente silenciadas. Así, Pinacoteca Migrante revisa los protocolos de accesibilidad, diversidad y sostenibilidad, para poner al día a instituciones que asumen los debates contemporáneos con relación al racismo, la migración o el extractivismo. Los protagonistas son los migrantes, tanto humanos como no: organismos vivos, plantas y materias primas que, a menudo, hicieron a la fuerza el viaje de ida y vuelta.

La amplia investigación llevada a cabo por Gamarra Heshiki se reflejará también en una serie de obras nuevas cuyo punto de partida son pinturas del patrimonio nacional de colecciones y museos de arte de todo el territorio español, desde la época del Imperio hasta la Ilustración. Estas obras interfieren con la falta de narrativas decoloniales en los museos y analizarán las representaciones sesgadas entre colonizadores y colonizados. En esta investigación se entrelazan la sociología, la política, la historia del arte y la biología.

El espacio central abierto del Pabellón de España estará ocupado por el Jardín Migrante, que se presenta como una contra narrativa al museo histórico: un jardín habitado por doce copias pintadas de monumentos que no están en España, pero que tienen un poder y capital simbólico en la historia de las excolonias, pues son esculturas que recuerdan a personajes que sucumbieron a las migraciones de las que hoy somos herederos. En la cara inversa de las mismas, se podrán leer palabras sobre las figuras o las culturas a las que hacen referencia.

Las primeras cinco salas, que desembocarán en el jardín, utilizarán los distintos géneros de la pintura clásica —como el paisaje, el bodegón, la ilustración científica y el retrato, entre otros—, contemplándolos como herramientas con agendas políticas que fomentan construcciones monolíticas de estados-nación que se sustentan, con frecuencia, en la destrucción de otras formas de organización social. Para Gamarra Heshiki, la narrativa de su proyecto elabora un ciclo continuo entre construcción y deterioro. Por este motivo, estas pinturas se presentan como bosquejos, obras acabadas, o en estado de permanente restauración, como metáfora de la herida colonial abierta.

La primera sala, titulada Tierra Virgen, versará sobre las pinturas de paisajes que pertenecen a diferentes museos españoles y hacen referencia al actual territorio español, así como a las antiguas colonias de América Latina, Filipinas y el norte de África. Sobre cada pintura se sobrepondrán citas de escritores, pensadoras o intelectuales en relación a la ecología.

Le seguirá la sala titulada Gabinete de la extinción, que vinculará el colonialismo con el extractivismo al mostrar los “tesoros” de las expediciones botánicas europeas durante los siglos XVIII y XIX. Gamarra Heshiki intervendrá con pintura algunos de los facsímiles de las ilustraciones de la “Real Expedición Botánica al Reino de Nueva Granada” incluyendo manos humanas como parte de un mismo sistema de supervivencia interdependiente.

El espacio titulado Gabinete del Racismo Ilustrado relatará el modo en que la antropología y la ciencia fueron utilizadas como herramientas de discriminación racial. Incluirá ilustraciones y objetos tildados en aquel entonces como “científicos”, para respaldar la idea de clasificación e imponer la voluntad occidental de superioridad jerárquica sobre el Sur Global.

La sala titulada Máscaras Mestizas se adentrará en las prácticas coloniales del retrato, que serán concebidos como cápsulas del tiempo que buscan inmortalizar normas políticas y sociales. Cada obra expondrá las maneras en que las sociedades aceptan o marginan a sus sujetos. En consecuencia, desplazará las divisiones de género para cuestionar la estructura patriarcal como norma naturalizada.

La galería central, titulada Retablo de la Naturaleza Moribunda, mostrará la pintura de bodegón como género que sintetiza los temas de las salas anteriores y, a su vez, muestra las formas en que habitamos el mundo. Este gran políptico pondrá de manifiesto nociones de acumulación y ostentación que, según el mito idealista de la libertad, se han naturalizado.

Por último, el Jardín Migrante estará habitado por copias pintadas de monumentos, así como representaciones de plantas alóctonas o invasoras. Estas plantas ponen en riesgo ecosistemas establecidos, de la misma manera que nuestro sistema de vida sitúa en peligro de extinción otros pueblos. Este patio se presenta como un lugar de restitución de obras no visibilizadas en la metrópoli, a no ser que fuera como representación de sumisión que subdesarrollo o pleitesía. Los representados aquí han hecho un viaje simbólico, como las plantas alóctonas, han encontrado suelo donde quedarse. La alteración de los ecosistemas tiene que ser valorada y medida desde una perspectiva en la que todas las especies conforman una armonía sin jerarquías. Pinacoteca Migrante pretende aportar un modelo que ponga al día protocolos en la accesibilidad, diversidad y sostenibilidad de las instituciones, desarmando las estructuras que perpetúan las jerarquías hegemónicas del colonialismo.

Con motivo de este proyecto, la AECID editará una publicación de 240 páginas que contará con Agustín Pérez Rubio como editor, Antoine Henry Jonquères como asesor editorial y Laoficina como coordinadora editorial. La obra incluirá textos de Françoise Vergès, Yayo Herrero, Gabriela Wiener, Yeison F. García López, Neferti X. M. Tadiar y María Berríos, así como una conversación entre la artista, el comisario y Esther Gabara. El diseño irá a cargo del estudio gráfico de Eugenio Simó, y la publicación será distribuida internacionalmente por Walter Köning Books.

Giardini della Biennale, del 20 de abril al 24 de noviembre de 2024 Artista: Sandra Gamarra Heshiki | Comisario: Agustín Pérez Rubio Organiza: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (AECID) Colabora: Acción Cultural Española (AC/E) Con el patrocinio de: Colección Inelcom | Con el patrocinio digital de: Exhibify | Con el apoyo de: Fundación Botín