Barquitos de papel contra acorazados

No, no se trata de un videojuego ni nada que se le parezca, por desgracia, es la realidad sangrante, pura y dura, que ha ocasionado y propiciado el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.



Está mañana he oído en una emisora de radio a un periodista que exponía con gran minuciosidad el estado en el que se encuentran las lanchas de las que disponen estos defensores del orden que cuidan de nosotros. La situación de estas es tan desolador y calamitoso, que la que no necesita una reparación exhaustiva, es porque está para el desguace,por ello las que utilizan los narcotraficantes, comparada con estas, es lo mismo que enfrentar a barcos destructores con barquitos de papel.

También hay una pregunta que pienso que nos la hacemos todos españoles que no le bailamos el agua a Pedro Sánchez, ¿por qué este, desde que los marroquíes le "piratearon” el móvil, cumple con todo lo que le exige el sultán de este país?

Se han esparcido muchos rumores infundados o con fundamento ¿todos supuestos? alguno de los cuales apunta directamente a un familiar muy cercano de quien preside nuestro Gobierno. Al tratarse de suposiciones no hare caso de ninguna, pero como dice el refrán: "cuando el rio suena, agua lleva". ¿Hablamos de por qué se suprimió de estas tierras el operativo Oconsur grupo de élite encargado de actuar contra el tráfico de drogas en el Estrecho, que tantos éxitos había logrado?

Estaba compuesto por unos 150 agentes que formaban parte de este grupo especial selecto, preparados para actuar a cualquier hora del día o la noche, bajo el mando de un comandante quien, a su vez, respondía ante el general de la IV zona de la Guardia Civil, y este del Ministro del Interior. Ciertamente no hay explicación ninguna para hacer desaparecer un cuerpo adecuado, ducho y entrenado para apresar a los narcotraficantes; pero el hecho es que sucedió.

La disolución ahora de ese grupo no ha sido ideada en el despacho del ministro, sino en el del actual responsable de la zona IV, el también general Alfonso Rodríguez.

¿Hacemos responsable a este General o a su superior el Ministro del Interior? ¿Por qué se eliminan unidades operativas que dan inmejorables resultados? Cui prodest?

Palabras de un guardia civil: “la decisión ha sido tomada por la Dirección General de la Guardia Civil, y por encima está el Ministerio del Interior, que debería haber dicho que no”.

Este grupo nunca debiera de haber sido suprimido pues estaba cosechando continuos triunfos enla lucas con los traficantes. La razón que se aportó entonces es que era muy caro su mantenimiento. En una de sus operaciones, o en el conjunto de ellas, aparte de los medios materiales de los que se incautaron los guardias civiles, encontraron 68 millones de euros, cantidad más que suficiente para haberlo mantenido un tiempo más, dados los magníficos frutos que obtenía.

Cabe que nos hagamos la pregunta que está sin responder, este Grupo fue desarticulado por una razón tan inexplicable como decir que costaba mucho dinero ¿o porque se lo pidió el sátrapa de Marruecos, al que Pedro Sánchez, ¡vaya Vd. a sabor porqué! le concede todo lo que le pide? ¿Acaso hay un manejo turbio de dinero del que ¿solo se benefician los marroquíes o a alguien más le untan la mano?

Ciertamente Pedro Sánchez, desde que le “piratearon “en Marruecos el móvil, hace cosas que no tienen explicación o sí la tiene, pero es mejor que no la conozcamos los españoles. Entre ambos anda el juego, pero no se trata de un juego, es un asunto en el que se exponen vidas humanas, y en este caso les ha tocado perderlas a dos ejemplares guardias civiles. Si buscamos responsables los hay desde el ministro el Interior hasta el capitán o teniente que lo mandaba, pero indudablemente Marlaska, como mando supremo, es el máximo responsable, porque estos servidores de la Ley se enfrentaban con tirachinas a ametralladoras.

Los narcotraficantes llevaban lanchas con tres motores fuera borde de 150 caballos cada una, y los guardias tenían zodiac, parece broma, pero no lo es. Una zodiac es poco más que un salvavidas de los que ponemos a los niños cuando queremos enseñarlos a nadar.

Quien ha demostrado tener más dignidad y entereza, por no usar atributos masculinos, ha sido la esposa de uno de ellos, cuando Marlaska intentó colocar el galardón de la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, cosa que no le permitió.

Pero ¿dónde dejamos la indiferencia, cuando no el desprecio que ha demostrado este inicuo Presidente del Gobierno que nos “mangonea”.

En España, el evento más importante para todo el Gobierno era la entrega de los premios Goya, no el asesinato de estos dos ejemplares guardias civiles, por ello, con todo el desprecio, falta de dignidad y carencia de sentimientos Pedro Sánchez se fue a Valladolid a que le regalaran el oído y se diese el espectáculo bochornoso de “¡Eres un icono, presi, te queremos!, "icono tú!”, no, más lo eres tú!. La desvergüenza servida.

Mejor es dejar lo de la prohibición de poner la bandera a media asta y tener un minuto de silencio por los asesinados, porque es tan denigrante, bochornoso y de ser un desalmado, que no merece que se le dedique ni una palabra a quien dio la orden.