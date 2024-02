El mágico pasaje subterráneo de la mina de sal de Nemocón

En el pueblo de Nemocón, cerca de la ciudad de Bogotá, Colombia, se encuentra la primera mina de sal explotada del país, donde se pudo extraer aproximadamente 9 millones de toneladas de sal durante los 200 años que estuvo en funcionamiento. Hoy en día solo tiene acceso como museo, convirtiéndose en una de las atracciones principales para los turistas.



El recorrido dura 1 hora en donde se podrá vivir una experiencia única bajo la tierra, allí se descubrirán aspectos interesantes sobre las minas de sal, porqué son importantes y los grandes saberes que dejan a quienes visitan la mina de sal de Nemocón. Lo que diferencia esta mina de sal, de la mina de sal de Zipaquirá, es que la mina de Nemocón tiene su sello particular, pues se ha quedado rústica, natural, con el aspecto original de una mina de sal.

Esta mina de sal tiene más de 500 años de historia, el cual actualmente se ha convertido en un atractivo turístico de Colombia, un pasaje subterráneo mágico que sorprende por su arquitectura vernácula, en el interior de esta mina se podrá observar diferentes parajes con mucha historia, como la cascada de 80 años de antigüedad. El eje central de esta mina es poder incentivar lo cultural, lo temático, lo científico y lo histórico y por supuesto lo turístico.

Los espacios que se podrá encontrar en este lugar subterráneo son los siguientes:

- El Museo de Historia de la Sabana: en este lugar se podrá conocer un poco de historia sobre algunos fósiles descubiertos en la mina, así mismo se podrá conocer un poco más acerca de la historia indígena de los Muiscas.



- Los espejos de Salmuera: estos espejos son el principal atractivo de esta mina, pues el efecto que hace es verdaderamente impresionante por su reflejo y luces de colores, en el interior de la mina hay 28 tanques de saturación en forma de L, es decir disolución de roca salina en el agua.

- La cascada de sal: esta maravillosa cascada se ha creado por la filtración de agua entre las paredes de la mina, generando una serie de contrastes del color original de la roca entre negro y gris con blanco, por esta filtración también se creó un pozo de agua salada el cual lo llamaron el Pozo de los deseos, donde los turistas lanzan una moneda y se pide un deseo.

- Locación de la película los 33: este espacio escenográfico genera mucha empatía con lo sucedido con los 33 chilenos que quedaron atrapados en una mina y por lo cual hicieron una película contando lo sucedido. La película fue grabada en la mina de sal de Nemocón con Antonio Banderas y Mario Casas entre otros.



- La capilla: este lugar representa la fe de los trabajadores de la mina, por lo que se encuentra la virgen del Carmen, protectora de los mineros.



- Cámara de pálpito: y no podía faltar este espacio donde se encuentra el corazón de la mina de Nemocón, es la halita más grande del mundo, el peso de esta halita es de 1600 kg. Una de las frases que representa esta mina es “el corazón de Nemocón vuelve a palpitar desde las entrañas de la tierra para el mundo”.

No se pierda este atractivo natural cerca de Bogotá, Colombia, pues es un lugar que vale la pena conocer por su historia, y por sus grandes aprendizajes sobre el mar que existía en épocas pasadas y que actualmente son importantes minas de sal. Otra de las curiosidades de este lugar es el significado de Nemocón “lamento del guerrero”. También no se puede perder otros espacios como: el tanque de Santa Bárbara, el Cacique Nemenquene, puertas alemanas, etc.

Disfruta de las maravillas que se encuentran en lo profundo de la tierra, parajes naturales enriquecidos de historia pero sobre todo de “sal”.