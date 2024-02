Gobierno… ladrón, ladrones de la legalidad

“Ladrones de guante blanco” (sin violencia), “ Criminalidad de guante blanco” (delitos no violentos cometidos por empleados de alto nivel o funcionarios del gobierno) y el siguiente nivel lo podemos llamar “leguleyos de guantes blancos como avanzadilla contra los delitos de terrorismo” (el poder ejecutivo elimina todo artículo legislativo que ayude a impedir la amnistía del terrorismo).



Estos gobernantes actuales, famosos, muchos de ellos, por el fraude en sus tesis universitarias, son los que hoy día, como fariseos del Antiguo Testamento (pero mejorados), dictan normas tan ATOCRÁTCAS y POPULISTAS como decir “La Fiscalía ¿de quién depende?... del Gobierno... ¿Quién es el Gobierno?... YO... No hay nada más que añadir... está claro.”

Los pueblos no llegan a la pobreza, con tarjeta de racionamiento incluida, de la noche a la mañana, NO; la pobreza,vacía, además, de la capacidad de decidir es como el gusano que carcome, sin sentirlo, miembro a miembro el ser humano.

El PODER ECONÓMICO acompañado de los SILENCIOS de las esferas influyentes e interesadas, invade leguleyamente las diversas esferas sociales de forma que lo que la calle llama “libertad” el PODER ECONÓMICO lo conoce como “orden social controlado”.

De este modo nos encontramos, sin reaccionar, con gobernantes, ayudados por “profesionales de pluma hambrienta”, que absorben el CÓDIGO ESTABLECIDO DEMOCRÁTICAMENTE transformándole en COLECCIONES DE NORMAS PROCESALES A MEDIDA DEL CONSUMIDOR.

Si en España se permite la invasión silenciosa de las ideologías marxistas, comunistas, populistas, de siglos pasados, ganaremos, a pulso, la expulsión de Europa con unas buenas patadas en culo por ignorantes, cobardes, vividores de sol, playa y vino tinto, enterradores de cualquier progreso.

Hoy toca el CAMPO, pero ¿cuántos cuadros tiene un tablero de ajedrez?... Habrá que señalar el calendario de actuaciones y conseguir que ningún cuadro se quede en BARBECHO por desidia o lo que es peor por TRAICIÓN A LOS INTERESES DE LA AUTÉNTICA ESPAÑA.