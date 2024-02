Situado en pleno centro de Madrid, a escasos metros del Estadio Santiago Bernabéu, nos encontramos con Materia Prima, un restaurante de recetas sencillas que rinden homenaje a su nombre, una buena materia prima, con productos de calidad traídos directamente del mercado a la mesa, pescados y mariscos de las lonjas de Isla Cristina y Ayamonte, o sus formidables carnes procedentes de las mejores ganaderías. Cocina de mercado en la que tampoco faltan las verduras y hortalizas de temporada.



Al frente de este restaurante está Ricardo Garrastazu, un empresario que cansado de sentarse a a la mesa y encontrarse con raciones excesivas, decide crear su propio restaurante donde poder elegir la cantidad que te apetezca comer, desde 3 cigalas a una docena, el límite lo pones tú. Un concepto novedoso que triunfa y engancha.



No se trata de un local convencional al uso, aunque a priori te pueda sorprender su carta sencilla, la realidad es que como si de un mercado se tratara, todos sus productos están expuestos en un mostrador para que el comensal llegue, elija la cantidad e incluso la elaboración de aquello que quiera degustar.



En los fogones, Sherwin Dullas y Rosa Brito, en la sala atendiendo a sus clientes Julio Vargas y su compañera Nieves, entre otros.



El almuerzo comenzó con un aperitivo compuesto por unos champiñones en tosta riquísimos, continuamos con unas gambas blancas de Huelva a la plancha espectaculares, tartar de salmón, taquitos de atún sobre base de huevo frito y patatas, y lubina a la espalda.

Para terminar, su torrija caramelizada con helado de coco, un clásico que no defrauda y que no debéis dejar de probar si pasáis por este establecimiento.



TIP: podrás comprar los productos directamente en el establecimiento y llevártelos a casa para cocinar.

Avisamos, no será fácil elegir entre tanta buena Materia Prima, costará decidirse.

Restaurante Materia Prima Dirección: C/ Doctor Fleming, 7, Madrid

Precio medio: 50 Euros

Horario: abierto delunes a domingo en horario de comidas. Cerrado los domingos, lunes y martes por la noche. www.materia-prima.es