Manifestación nacional contra la oscura e inhumana caza

Como todos los años, la Plataforma NAC (No a la caza) ha convocado su manifestación nacional para el primer domingo de febrero. Según explican en la web, el objetivo de la manifestación es la prohibición de la caza con perros y por extensión de la propia actividad de la caza y este año tras la tramitación de la Ley Nacional de "Protección Animal" que deja fuera a los perros de caza y otros animales dedicados a la actividad cinegética, el cartel trata de transmitir esa indefensión de los animales que han quedado desprotegidos por esta nefasta ley.



La caza es una actividad violenta y anacrónica protegida por las administraciones, independientemente de su color político. En el oscuro mundo de la caza, se esconde una realidad inconcebible para cualquier persona con un mínimo de sentido común, pues unos 20.000.000 millones de animales mueren en nuestros montes a manos de los cazadores y por si tenemos poco, condenando a una vida miserable a los perros utilizados como meras herramientas de trabajo, que en muchos casos son ahorcados o lanzados por barrancos cuando termina la temporada.

Lo más absurdo e incoherente es que las administraciones precisamente no hagan más que velar por los intereses de los cazadores, llegando incluso a la cobardía política a excluir a los perros más maltratados y que, por lo tanto, necesitan de una mayor protección.

Así mismo, los defensores de esta actividad antisocial y rechazada por la mayoría de la sociedad dicen que son necesarios para la biodiversidad y el control de especies. Precisamente los cazadores son el problema porque son un peligro para el medio ambiente y crían animales para matarlos e incluso muchas veces provocando la muerte de personas al tener secuestrados los montes.

A pesar de gozar de todo tipo de privilegios, cada vez se dan cuenta de que las nuevas generaciones rechazan esta aberración y, por lo tanto, salen a las calles a defender su derecho a ejercer la violencia.

INTENTAN LAVAR SU IMAGEN MANCHADA DE ROJO SANGRE

Los cazadores se están dando cuenta de que cada vez su actividad tiene más rechazo e intentan manipular a la sociedad impulsivamente hablando de su "preocupación" por equilibrar los ecosistemas, proteger a los animales y el medio ambiente, justo todo lo contrario de lo que hacen. No siempre matan por sus ansias violentas solamente, también en muchas ocasiones se hace por el negocio redondo que hay detrás de los trofeos. Además, también tienen sus propios medios de manipulación como la revista "Jara y sedal" que un año mandó a Valencia a una persona para manipular y forzar declaraciones, haciéndose pasar por periodista. Después, recortó lo que dijimos, para sacar de contexto todo e intentar ridiculizarnos con sus prácticas habituales de señalamiento.



Tales fueron los comentarios tras salir ese vídeo en las redes sociales de ese panfleto con mi imagen que tuve que interponer una denuncia en la Policía Nacional de Patraix y otra ante la agencia de protección de datos, pues esas declaraciones se obtuvieron mediante la manipulación y el engaño. Esa revista también tiene una obsesión preocupante con la protectora galgos del Sur, pues es una de las muchas que visibiliza el oscuro mundo de la caza y las condiciones en las que llegan los perros que sin prácticamente recursos tienen que atender y devolverles la dignidad.

POR UNA INFANCIA SIN ESCOPETAS

Algo igualmente vergonzoso es la delirante obsesión de los cazadores por hacer a los niñ@s partícipes de la violencia e incluso enseñar la caza en las escuelas. Hay niños que han perdido la vida por participar junto a la familia o por simplemente ir al monte que los cazadores tienen secuestrado.



En 2018 un cazador furtivo fue condenado a ver la película de Bambi en prisión, una película muy adecuada para la infancia que muestra la violenta realidad de la caza.

Hace 2 años leímos la noticia de un escalofriante crimen protagonizado por un chaval de 15 años que reconoció haber matado a su madre, su padre y su hermano pequeño, disparándoles con una escopeta de caza.



Asumiendo de entrada que las víctimas de la caza no importan nada a nuestros políticos, tampoco los menores a los que no se les protege de la violencia a pesar de que según los expertos y el sentido común, actividades como la caza provocan daños en su salud mental y por supuesto, es una forma de que desde pequeños normalicen la violencia.

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN

No hay excusa para no asistir el domingo a esta protesta que es una vez al año, pues se hace en todas las ciudades como puedes ver en las redes sociales "Plataforma NAC".

Los políticos no están a la altura de lo que demanda la sociedad y es que una actividad violenta y anacrónica que tiene secuestrados los montes, desequilibra los ecosistemas, condena a una vida miserable a los perros, normaliza en la infancia una actividad criminal y provoca muertes humanas indirectamente, debe ser abolida y mientras tanto, las personas que tenemos la suerte de poder colaborar en algún medio de comunicación serio, denunciar esta actividad como la gran estafa que es.

Tras la nefasta gestión de Sergio García Torres frente a la dirección General de Derechos de los Animales, el nuevo responsable ya se ha reunido con el portavoz de los cazadores. Por lo tanto, no te quedes en casa este domingo 4 de febrero y busca tu ciudad para asistir a esta protesta tan necesaria para poner fin a los privilegios de ciertos señoritos despiadados.