¿Qué piensan... qué dice la prensa... qué hacemos nosotros...?

"Me rebelaré contra todos los ómnibus que se vayan presentando manteniéndonos en una situación de emergencia indefinidamente. ¿Hasta cuándo una situación de emergencia?", ha sostenido Felipe González.



Alfonso Guerra, sobre Sánchez: "Yo no he sido desleal, más bien ha sido disidente el otro (Pedro Sánchez) que ha ido cambiando".

Alfonso Guerra, sobre la amnistía: "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?".

Según Alfonso Guerra, lo que ha ocurrido es que "faltaban 7 votos y se han comprado". "Es una cosa que quedará para siempre como un Gobierno que es capaz de decir no, no, no, y al día siguiente en sí, sí, sí"... Junts per Cat, "que tiene el 1,6% está mandando sobre el 99%. No puede ser".

Nicolás Redondo, exdirigente socialista vasco, señalaba que, si el PSOE accede a conceder ese perdón penal a los líderes independentistas, “será responsable de poner en paréntesis el periodo político más brillante de nuestra historia contemporánea”. “Seguirá llamándose PSOE, pero desde luego no será el partido de los años finales del siglo pasado.

El expresidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla, denuncia que «Sánchez es capaz de aliarse con atentadores contra la nación con tal de seguir siendo presidente del Gobierno» Rodríguez de la Borbolla, «Se puede cambiar de opinión sensatamente, pero lo que no se puede hacer es cambiar de alma. Y esta gente está cambiando de alma en profundidad y está atacando a la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad y la están convirtiendo en una sociedad crispada y dividida, en la cual cada día que pase van a incrementarse las desigualdades entre los españoles».

Ramón Jaúregui, en una entrevista en Radio Nacional ha dicho que supondría "una legalización encubierta de actos contra el estado que en todo el mundo están penados".

Le Monde ha puesto en su portada: "El primer ministro español, Pedro Sánchez, reelegido para otro mandato tras un controvertido acuerdo con los separatistas catalanes". El medio francés enfatiza en el artículo que la amnistía está "dividiendo a España".

La prensa extranjera pone de manifiesto el riesgo de división en España y la trascendencia que puede tener en Europa: FINANCIAL TIMES, BBC, FRANCE24, THE WASHINGTON POST, THE NEW YORK TIMES, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG.

Podríamos seguir, pero nos daría lo mismo, mientras no “reaccione la sociedad española” , como decía Felipe González.

Reflexionemos seriamente, esta situación es la ideología “autócrata y populista” metida hasta en la sopa de la comida; es consecuencia de la falta de preparación intelectual y capacidad ética de los miembros del gobierno y, sobre todo, es responsabilidad de todos los Diputados, Senadores, Utilleros políticos e intelectuales de un “cinco raspao” con necesidad, TODOS ELLOS, de comer, aunque para ello tengan que vender su conciencia y todo su bagaje moral, familiar y tradicional.

El señor García Page, presiente de la Comunidad de Castilla la Mancha, no está de acuerdo con esta situación de “compra venta de votos a precio fijado: Amnistía a medida del vendedor de votos”, pero su actitud es lo más parecido a un entrenamiento para boxeo: “marcar, señalar, guardar la distancia, golpear sin llegar a hacer daño”... “El Partido, el respeto al Comité, el sometimiento al Jefe, dejar de lado mi conciencia, mis principios... o MARCHARSE o SER EXPULSADO ( pero esto es de héroes desinteresados )”

La calle puede hablar, puede gritar, puede exigir..., pero la calle no VOTA..., VOTAN las CONCIENCIAS COMPROMETIDAS CON LA COMUNIDAD.