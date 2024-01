Óscar Puente, ministro ariete en plaza

Plaza de la Lealtad. Nueva Economía Fórum. Hotel Ritz. Más seguridad de lo normal. Con el ministro Albares de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación borrado. Anunciado para presentar a Óscar Puente, se apartó o lo apartaron. Reciente el varapalo en Davos del argentino Milei con lección liberal a cuenta del socialismo tachado de freno económico, Albares podría verse obligado a justificar el discurso del presidente español. En contienda, la capacidad económica del licenciado Sánchez, socialdemócrata a su modo, frente al catedrático liberal argentino. Como consecuencia, Davos fuera y Óscar Puente presto al “cómo se encuentra” del saludo.







“Tenemos retos, hay que sacar mercancías de la carretera”, empezó. Para seguir: Las ciudades deben cambiar. Tenemos la mejor red ferroviaria del mundo. Tren en Y vasca, Almería, Murcia. Sostenibilidad de ciudades con bajas emisiones. Transporte subvencionado. Premiar o castigar a municipios. España es un modelo a seguir, que copian desde Nepal a EE.UU. Hay un plan 2050 a corto plazo. Fondos Europeos en el horizonte 2026. Lo que hace USA no está bien. Con Pepe Blanco tuvimos algún funcionario en EE.UU estudiando. Si tuviera que hacer una Ley de movilidad intentaría ser ambicioso: Al Consejo de ministros en febrero y si hay consenso es posible aprobarla este año.





La Crisis del Mar Rojo puede influir en los contratos públicos (¿?) Toda la legislación, incluida la Ley de Contratos está en revisión. Quiero que las empresas ganen, cuando fui alcalde intenté que las empresas ganaran dinero. Para Cercanías en Madrid 7.100 millones, 5.000 en ejecución; en Rodalies menos. Estamos compatibilizando obras con servicio. La flota de Cercanías en Madrid se va a renovar por completo. La situación no es tan mala como se pinta. Lo hecho en el Puerto de Valencia responde a una necesidad para sacar 1.000 camiones diarios de la carretera. Lo prioritario es Barajas, el aeropuerto de Casarrubios depende del plan aeroportuario. Madrid Nuevo Norte dará mucho volumen de obra. Es un reto al país. Ideas de empresarios para hacer la mejor estación de Europa (¿?). SMI, trabajamos muchas horas y hay que mejorar rendimientos. Para el Plan Hidrológico, la ministra Ribera. No hay ley CO2, pero los fondos europeos hay que usarlos, sino habrá que devolverlos. En este país es ideología hasta el aire que respiramos (¿?). El Plan Corredor Mediterráneo va bien, el del Atlántico más lento. Voy a ser coherente, (para cubrir vías) en Valladolid había deuda de 400 millones; hay 28.000 millones de deuda en España, ADIF tiene 16.000. Si no se puede, como en Valladolid, hay que decir que no. En Bilbao es distinto. En Murcia fue barato, en Almería se verá.





- ¡Como elefante en cacharrería! - apuntó alguien.





Lo de Chamartín es un chiste, si se compara con Valladolid. En Europa, caso Múnich, hay dinero. El Estado lleva el tren a las ciudades, pero cubrir vías corresponde a las ciudades. Con el equipo que tengo, el ministerio es fácil. La movilidad es femenina. Las ciudades están pensadas para hombres de mediana edad. De mi hermana, nada. Con la ministra de Igualdad sólo quise convencer para que aceptara el ministerio. No soy poderoso para decir a Pedro Sánchez. Amnistía no, si el TC lo dice. Hay un informe en contra, pero otro de hace tres meses dice lo contrario. El terrorismo no es amnistiable. Entrar en el mosconeo de Ayuso me da pereza, No la veo trabajar ¿Cuándo trabaja?. El inmigrante que viene lo hace para mejorar su vida no para delinquir.





Al final, en contra de lo que es y representa, preguntó: ¿No necesita calma este país?, ¿Qué hacer para bajar la temperatura? Curioso que se me pregunte si se me toma por ariete si está justificada la crispación (¿?). Creo que los proyectos de negociación en Cataluña ayudan a coexistir y convivir. En la Transición renunció la izquierda y la derecha que asumió que el poder cambiaba de mano. Ahora se cuestiona la legitimidad de quien ha ganado (¿?) Está el Poder Judicial. Esto no es una república bananera.





A la salida, el Delgado del Gobierno, micrófono en solapa, seguía ideario en contra de Díaz Ayuso. Como Óscar Puente, ministro ariete en plaza.