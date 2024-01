La Fundación Antonio Gala y la Fundación Antonio Pérez unen dos ciudades Patrimonio de la Humanidad

La Fundación Antonio Gala, de Córdoba, y la Fundación Antonio Pérez, de Cuenca, inauguran en el Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca la exposición “Una señal sobre el corazón. XX años de creación en la Fundación Antonio Gala”.





La muestra reúne una selección de la obra plástica realizada por los residentes de las veinte primeras promociones que han pasado por la Fundación. La exposición, cuyo comisario ha sido el artista, residente y actual tutor de Arte, Rafael Jiménez Reyes, estará abierta al público desde el 12 de enero hasta el día 11 de febrero de 2024. La idea en la que se basa esta exposición viene de un texto de Antonio Gala que dice literalmente: «El arte es una forma de amar, de conocer, de entregarte, de acariciar, de aprender… No es un refugio frente a nada. Ver la vida artísticamente no es cegarse a ella, sino verla más clara».

La exposición permite ver a través de sus creadores la importante labor de mecenazgo realizada por la Fundación Antonio Gala durante sus primeros 20 años, en los que se han becado jóvenes artistas de muy diferentes estilos y conceptos y que con el tiempo se han convertido en referentes del arte contemporáneo con numerosos premios y distinciones.

El presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno, considera que "esta exposición, que recoge toda una vida dedicada a la creación plástica, es además la mejor de las oportunidades para estrechar lazos entre ambas Instituciones y abre el camino para ofrecer actividades conjuntas que potencien el valor histórico y cultural de dos ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

Por su parte, el director de la Institución conquense, Jesús Carrascosa, ha explicado "que confía en que esta exposición sea un primer paso en la colaboración entre la Fundación Antonio Pérez y la Fundación Antonio Gala para dar un nuevo impulso a la dinamización del ecosistema cultural de Cuenca en particular y de toda Castilla - La Mancha, en general".

El comisario de la muestra, Rafael Jiménez, declara por su parte, que “esta exposición explora diversos caminos, entre todos los posibles, para ofrecer un atisbo de las últimas dos décadas de creación joven”.

“Una señal sobre el corazón. XX años de creación en la Fundación Antonio Gala” se sitúa entre el paisaje como refugio y estudio del entorno inmediato, exterior e interior como nuevas miradas, con obras de Ramón David Morales, Miguel Ángel Moreno Carretero, María Reyes, Laura Franco, Gabriela Gallego, Rako, Gorka García Herrera, Paloma Montes, Daniel Franca, Ignacio Estudillo, Lidia Sancho, Carlos Sagrera, Rafael Laureano, Sebas Velasco, Sergio Romero y Ana de Lara. Aborda la escultura y la revisión de forma y figura tradicional en las obras de Alexis Amador, Inmaculada Lara, Ana Bidart, César Orrico y Javier de la Rosa. Explora el estudio de la figura como campo de acción, observación y memoria, con trabajos de Cristina Megía, Paco Montañés, Torregar, Gloria Martín, Erick Miraval, I Santiago Paulós, Pablo Vara, Helí García, Joaquín Lalanne, Carmen Fonseca, Virginia Bersabé, Juande Morenilla, Rosa Aguilar, David Gómez, Juan Manuel Benítez Grima, Quique Sanz, Lucía Tello y María Rosa Aránega, el color y la propia pintura como espacio abierto a la experimentación entre forma y fondo, como en los casos de Irma Álvarez Laviada, Paula Suárez, Rubén Rodrigo, Adelaida Campaña, Raul Valero, Ildefonso Cecilia, Sheila Rodríguez, Andrés Aparicio, Diego Balazs, Laura Vinós y Lara Pintos y las prácticas que rozan lo expandido o con un fuerte componente experimental, que cuestionan los límites de lo que conocemos como cuadro y los materiales de la pintura, participando de distintas formas de hacer y estar en el arte, con obras de Alba Lorente, Juan Ude, David Villalba, Taro Tokuyama, Salvador Jiménez Donaire, Paula Valdeón, Fran Baena, Guillermo Velasco, Ana Daganzo, Gema Rupérez, Guillermo Mora.

Inauguración: 12 de enero de 2024, 18.00 horas. Clausura: domingo, 11 de febrero. Lugar: Centro de Arte Contemporáneo. Calle de Julián Romero, 20 (Cuenca).