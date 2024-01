​Tendencias IA 2024: trabajo aumentado, IA multimodal y humanos digitales como los más sofisticados agentes de interacción digital

La inteligencia artificial ha logrado importantísimos avances en 2023, lo que ha permitido que se haya empezado a adoptar de forma generalizada en diferentes sectores. De cara al futuro más inmediato, salud, banca, seguros, educación, telecomunicaciones, marketing, retail y automoción son los principales sectores que continuarán apostando con fuerza en 2024 por la inteligencia artificial conversacional para interactuar con sus clientes, vender sus productos, y mejorar sus servicios al cliente.





En ese sentido, los humanos digitales marcarán un nuevo hito en su evolución respecto a los chatbots, asentándose como los más sofisticados agentes de interacción digital. Desde Wehumans, primera compañía española especializada en el desarrollo de humanos digitales entrenados con inteligencia artificial, destacan las principales tendencias tecnológicas del 2024 que determinarán la evolución de la IA y sus aplicaciones empresariales.

1. IA generativa de nueva generación mucho más poderosa

El procesamiento del lenguaje natural ha experimentado ya un enorme salto y empuje y, más allá de su continua evolución, a lo largo de 2024 el foco se pondrá también en la generación de IA generativa conversacional mediante nuevos modelos de lenguaje natural sumados a modelos multimodales de generación de texto, voz, melodías y visuales.

En este sentido, continúan sucediéndose los anuncios de nuevos modelos grandes de lenguaje (LLMs) como Chat GPT-4 Turbo, GPT-4V (para imágenes), PaLM2, Gemini de Google, Gopher de DeepMind. En el horizonte, las mayores expectativas están puestas en la llegada de Chat GPT-5, cuya fecha de lanzamiento y potencial todavía son inciertos.

2. IA conversacional como cerebro de los humanos digitales, los más sofisticados agentes de interacción digital

Según una reciente encuesta realizada por Gartner sobre las prioridades estratégicas de 2024, mejorar la experiencia de los clientes es el objetivo principal para el 52% de los líderes de IT, por encima de cuestiones como la gestión de los datos (40%) y la experiencia de los empleados (37%). Como respuesta directa a esta preferencia, la aplicación de IA generativa a la conversación abre un sinfín de oportunidades a soluciones para aumentar las capacidades de atención virtual y oferta de productos y servicios innovadores que ayuden a las empresas a mejorar su productividad, eficiencia y CX.

Los humanos digitales son los más sofisticados asistentes virtuales entrenados con IA y dotados de capacidad de aprendizaje, movimiento y simulación de sentimientos se convierten en la interfaz ideal para interactuar con la IA sin perder el aspecto humano de la comunicación. 2024 presagia una simbiosis entre la aptitud humana y la destreza de la IA.

3. Instauración del trabajo aumentado gracias a la eclosión de agentes IA versátiles como los humanos digitales

El avance de las herramientas de IA no estará centrado únicamente en reducir las cargas de trabajo, sino en el incremento de la productividad. En 2024, por tanto, la IA afianzará su posición como aliada de las aptitudes humanas para que los trabajadores puedan poner el foco en la productividad y eficiencia. En este contexto, Gartner ha destacado a los humanos digitales como una de las cinco tecnologías que transformarán el futuro digital de las organizaciones. Estos asistentes virtuales se convertirán en los mejores aliados para médicos, abogados, desarrolladores de software, agentes de atención, etc. amplificando tanto la productividad como la excelencia.

4. LLMs de dominio específico

Uno de los riesgos más temidos en 2023 es el de la falta de exactitud de la IA. Los LLMs producen información inexacta sobre personas, lugares y hechos que requieren de un control de calidad importante para validar si precisión e integridad. De ahí que 2024 será un año importante para la creación de nuevos LLMs de dominio específico para banca, salud, legal… Este hecho permitirá una mayor implementación de la IA generativa en sectores de actividad cada vez más diversos y un mayor control de su idoneidad.

5. Las regulaciones y los dilemas éticos en torno a la IA serán claves para impulsar la innovación

Los últimos meses de 2023 han sido claves en el presente y futuro de la IA desde un punto de vista regulatorio con la firma de las primeras legislaciones en torno a la IA en Europa, Estados Unidos, China e india. En el caso europeo, el acuerdo provisional sobre la llamada Ley de Inteligencia Artificial se ha convertido en una norma pionera con el objetivo de que los sistemas de IA comercializados y utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales.

Estas propuestas pretenden, a la vez, estimular la inversión y la innovación en IA por lo que uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta de cara al desarrollo de la IA en 2024 será afrontar los dilemas éticos relacionados con su uso y afianzar las regulaciones que garanticen la gobernanza, la confianza, la equidad, la fiabilidad, la robustez, la eficacia y la protección de datos de IA. Estas regulaciones deben contribuir a explicar los resultados de la inteligencia artificial, gestionar activamente la seguridad de la IA y ofrecer controles para los problemas de privacidad y ética.