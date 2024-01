España, país favorito por los británicos para trabajar de forma digital

Nebeus, plataforma conocida por realizar pagos globales, realizó un estudio en donde dio a conocer cuál es el país favorito de los británicos para trabajar de forma remota. Mientras pasan los años, el mundo se vuelve más digital. Por lo tanto, son más las personas que quieren ser nómadas digitales. Por ello, los británicos tienen un país favorito en su lista, y este es España.

El estudio hecho por Nebeus se realizó a 400 profesionales del Reino Unido, el cual abordó 10 preguntas, para conocer un poco más sobre la percepción que ellos tienen sobre cómo ser nómadas digitales viviendo y trabajando en otro país.

De acuerdo a los datos, un 22% de los encuestados británicos posiciona a España como el primer país para trabajar digitalmente. Dentro de esta lista le siguen Estados Unidos (19%), Francia (13%), Portugal (6%), el Sudeste Asiático (5%), América Latina (3%) y Europa del Este (2%). Los datos también indican que un 20% de las personas no considera mudarse a otro país, mientras que un 12% sí lo haría, pero a un país diferente a los ya mencionados.



Este estudio también arrojó las ciudades favoritas de España que buscan los británicos para trabajar, la primera de ellas es Barcelona (14%), luego sigue Valencia (7%), Alicante (5%), Málaga (4%), Palma de Mallorca (4%) o Marbella (3%), puesto que prefieren ciudades que sean de costas. No obstante, muchos también buscan ciudades de interior, como lo son Madrid (5%) o Sevilla (3%).

A pesar de contar con todos estos datos, todavía existe un 46% de los encuestados que no tiene decidido cuál ciudad escoger. Lo mejor, es que puedan indagar un poco sobre estas, para conocer sus diferencias culturales, así como las oportunidades y beneficios que pueden conseguir en ellas.

¿Por qué los británicos prefieren España?

Para nadie es un secreto que España cuenta con una tradición y modernidad única, además de una increíble cultura y un espectacular clima. Sin embargo, para los profesionales británicos, el factor más importante es la calidad de vida que pueden encontrar en dicho país, esto de acuerdo al 46% de los encuestados. Luego, le siguen la posibilidad que tienen para ahorrar (19%), así como la cultura y las diferentes formas en que pueden vivir (12%).

A pesar de ser un increíble país, para ellos también se presentan algunos retos que pueden hacer más difícil la estadía y el trabajo en España. Estos son: la barrera lingüística (53%), el alejarse de familiares y amigos (14%) y algunas cuestiones fiscales (11%). Asimismo, un 7% tiene temor sobre la estabilidad económica del país, mientras que un 5% opina que el mayor reto son las diferencias culturales.

¿Qué es la visa de trabajo digital?

El estudio de Nebeus destacó uno de sus datos más importantes, y es que el 89% de los encuestados no conocen qué es la visa de trabajo digital, el cual es un certificado que España ha comenzado a ofrecer a los nómadas digitales. Esta es una visa que le permite a los trabajadores remotos poder trabajar desde España sin tener que cambiar de empleo. El conocimiento que se tiene sobre esta oportunidad es poco, sin embargo, un 56% tiene interés en optar por la misma, mientras que un 33% comenta que no le interesa.

Cabe mencionar que, solo un 11% de las personas encuestadas conocían sobre esta gran alternativa para los nómadas digitales, puesto que, es una increíble opción para que las personas puedan seguir con su empleo actual, disfrutando de los beneficios que les pueda otorgar España y mantener las oportunidades laborales que el Reino Unido les ofrece.

El país favorito por las profesionales británicas es España

Otro de los datos que arrojó el estudio de Nebeus, es que las mujeres, con edades comprendidas entre 25 y 30 años, son uno de los perfiles profesionales que más buscan y desean vivir en España trabajando de forma remota. Esto, de acuerdo al 23% de las encuestadas.

Asimismo, los datos arrojaron que un 20% de los hombres británicos posiciona a España como su segunda opción de la lista, puesto que la primera de ellas es Estados Unidos, con un 22%.