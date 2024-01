“En los senderos de la conciencia”, de Rossi Er

Rossi Er es una poeta de moldes clásicos que arrastra una figura lírica poco convencional en los tiempos que corren: ese amor por la introspección que se refuerza con su adhesión al universo de lo íntimo, constituyen rasgos nada desdeñables a la hora de valorar su obra.



Una introspección al mundo de la emoción no reñida, en ocasiones, con su mirada irónica y su indudable sensibilidad social– contribuyen a iluminar una trayectoria tan solvente como independiente. De su peculiaridad estética puedo dar fe el que suscribe, dado que, a poco que se asome el lector a su obra, comprobará que se encuentra ante una voz singular, una poeta alejada de modas, influjos superfluos y convencionalismos.

Tiene el prólogo del gran poeta, escritor y profesional del mundo de las ondas y la comunicación José Manuel Gutiérrez, algo que le aporta un valor añadido a este gran poemario.



Rossi Er despliega una intensa pulcritud en su mapa lírico. Su esmero es tan natural que se deja clarear en la flamante fusión de la palabra con el sentimiento que la inspira y donde se cobija permitiendo a la expresión ser ella misma alejándose de retóricas y artificios.

De la seriedad que emociona de esta voz da buena cuenta este poemario en la que ella misma se define: “Soy mujer, soy tangible, soy etérea, apasionada, translúcida u oscura, paloma mansa o águila guerrera, polvo de estrellas soy”.

Una de las características de este hermoso poemario es que da rienda suelta al mundo de la emotividad en elementos que todos conocemos perfectamente, como son animales, niños y hasta elementos inanimados pero llenos de vida cono la ciudad.

La poeta también es sensible a la cuestión social donde expresa un nostálgico apego por los atisbos de inocencia que habitan los barrios humildes. Así lo deja entrever en poemas, a modo de ejemplo, en los siguientes versos: “Pies descalzos y dolidos, afectados y entumecidos por el frío, pies de niños abandonados y maltrechos, que recorren presurosos, los caminos inclementes de la vida.”

Un libro donde encontrarás mucho sentimiento. Un libro de 169 páginas llenas de buena poesía y sobretodo escrito con el corazón, propio estilo y sobretodo escribe con el corazón. Versos en los cuales te puedes sentir identificado, elaborados con gran maestría. Hay poemas largos y otros no tan largos con un componente en común, llegar a transmitiremociones.

Si te gusta la poesía llena de sentimientos, lo recomiendo. Una obra que los amantes de la poesía no debemos dejar de pasar por alto y que seguro agradecerán su lectura.