Cócteles para ‘afterwork’. Las tendencias para 2024

El 'afterwork' ha llegado para quedarse. Si antes era algo exclusivo de zonas más financieras y se esperaba en las zonas más céntricas de Madrid o Barcelona, hoy en día se ha extendido y no solo se da en las capitales sino también en zonas de crecimiento laboral.



Es el caso de Galicia, que de unos años a esta parte ha experimentado un auge en los nuevos puestos de trabajo gracias a la calidad de vida de la zona y a los precios de la vivienda y vida en sus principales provincias. Zonas como Viveiro, Sanxenxo, Vigo o incluso la zona de Arousa están viviendo un nuevo boom que trae consigo nuevos hábitos como este.

“En los últimos años, el mundo de la mixología ha experimentado un renacimiento, con los baristas traspasando los límites de lo posible en términos de sabor y presentación. Si miramos hacia el futuro, está claro que las tendencias de los cócteles de 2024 estarán determinadas por una serie de factores que tienen como protagonista el auge de los cócteles artesanales” comentan desde Bar Temple, una coctelería en Viveiro que cada vez ve más demanda de este tipo de bebidas.

Y no van desencaminados. Los consumidores ya no se contentan con simples bebidas mixtas, sino que buscan cócteles elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad que resulten en combinaciones de sabores únicas.

Por ejemplo, en los bares de moda de todo el mundo, es posible encontrar cócteles elaborados con zumos recién exprimidos, incluso de frutas exóticas, jarabes caseros, hierbas y especias obtenidas directamente de mercados locales. Este enfoque en ingredientes y métodos de preparación artesanales seguramente seguirá dando forma al mundo de los cócteles en los años venideros y, para ello, Galicia cuenta con un entorno único.

No hay que olvidar que hay un componente moderno también en la gastronomía y que hace necesario incorporar la tecnología. De las primeras novedades extendidas es el uso de menús interactivos, que permiten a los clientes buscar recetas e ingredientes en una tableta u otro dispositivo para elaborar sus bebidas casi a la carta. Las pantallas de realidad aumentada también se están volviendo cada vez más populares, permitiendo a los clientes ver cómo se preparan sus bebidas en tiempo real e incluso personalizar la presentación. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se pueda hablar de una revolución.