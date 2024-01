Ojalá nos despierte la lluvia, de J. Francisco Guerrero López

Esta obra es una curiosa novela basada en la resolución de un misterioso crimen de una joven, encontrada desnuda y con el cuello cortado en la desembocadura del río Guadalmedina. Esta es una de esas novelas que sólo con la sinopsis a uno le entran ganas de prepararse un café, sentarse en un sofá y no dejar el libro hasta que el sueño no nos deje continuar devorando capítulos.



Esta obra magistral intenta aunar dos mundos el cine y la literatura. Una historia que aglutina una intrigante historia con aroma a tabaco, sospechosos y giros inesperados centrado en un personaje que nos recuerda a un Torrente, lucido e inteligente.

Una novela que nace de sus entrañas y de una perfecta combinación de Pepe Carvalho del gran Manuel Vázquez Montalbán y de Philip Marlonwe, del gran escritor Raymond Chandler con el que comparte ingenio, mordacidad, idealismo y honradez a la que añade unos toques de Torrente, con un suave toque de humor.

Si bien en su momento Don Quijote, Sancho y los tres mosqueteros, en realidad cuatro fueron personajes fascinantes y grandes que marcaron un hito en la literatura universal, ahora el inspector Eduardo Maldonado, su Sancho, su ayudante Bermúdez se hacen cargo de esta investigación.

En este camino le acompañan, Sebastián Martín, un experimentado forense, Carlos López, un maestro de Pedagogía Terapéutica y que trabaja con niños de autismo y una joven periodista, Pilar Ruiz y un peligroso y escurridizo «destripador de Málaga».

Esta novela es una profunda reflexión sobre las novelas de detectives, un retorno a esos relatos de antes, que a pesar de no ser tan modernos e innovadores como otras historias que se escriben ahora y que estando cerca de la novela negra no han arrinconado los elegantes enigmas de esta clase de historias.

Una historia, que incluso el mismísimo Arturo Pérez Reverte ha elogiado y que promete convertirse en una ambiciosa novela del año 2024.

Una apuesta por una obra como las de siempre que aúna el audaz ingenio y que nos despierta nuestra propia inteligencia como lectores a fin de invitarnos a resolver este enigma y asesinato junto con el protagonista.



Una novela que supera su obra anterior, difícil tarea, ciertamente pero que Francisco Guerrero logra con gran maestría. Una gran novela en las que el lector y el escritor mantienen un duelo de inteligencias. Una de esas obrar alejada de la moda y que es un monumento admirativo, con toques de parodia y pinceladas de aventura de novela negra.

Los amantes de la novela, siempre queremos más. El lector es el que deduce y el escritor en ocasiones guía, otras veces desorienta y lo previsible no aparece. Una obra imprescindible que no podemos obviar.