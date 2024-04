Jorge Urreta, el veterano escritor de novelas de intriga, nos cuenta cuál ha sido su recorrido en estos últimos años

Jorge Urreta es un escritor bilbaíno, veterano y especializado en thriller, género que acostumbra a mezclar con otros como el paranormal, la ciencia ficción, la novela negra o la novela policiaca. Pero que, en general, prefiere resumir en novelas de intriga cuando habla de sus novelas en general.

Desde 2012 ha venido publicando con distintas editoriales y ha cosechado una comunidad muy fiel de lectores. Es un autor prolífico que ha trabajado tramas de todo tipo, a cuál más fascinante.

Charlamos con él acerca de su recorrido durante estos años.



1– Jorge, haznos un resumen de tus últimos años literarios. Escribir y escribir, como de costumbre. Si una cosa aprendí hace años es a tener siempre algo en el cajón, preparado para el momento adecuado. Al mismo tiempo, y eso confirmado (creo) por lectores y colaboradores, como quien corrige mis manuscritos, mi escritura en estos años ha evolucionado y mejorado.

2– Siento que eres un escritor al que suelen catalogar dentro del género negro, pero que, sin embargo, tienes un espectro mucho más amplio de escritura… Yo siempre me he considerado escritor de intriga, otra cosa es que la intriga dé para mucho y para mezclarla con casi cualquier género. Gracias a eso, he escritos cosas de género negro o policiaco, de igual modo que me he adentrado en temas más juveniles o incluso en la ciencia ficción. Aparte de eso, todas mis novelas y relatos tienen siempre algo de humor, generalmente negro.

3– De tus novelas publicadas, ¿cuál crees que es la que más te representa? Quizá Próxima estación: conspiración, la novela que más tiempo me tomó, entre escribirla, corregirla, volver a corregirla no menos de una docena de veces (y no estoy exagerando) y buscar una editorial que se enamorase de ella. Además, incluye prólogo de alguien muy especial para mí y muchos escritores vascos, José Javier Abasolo, gran escritor de novela negra que nos dejó huérfanos hace un par de años.

4– ¿Y de las que guardas en el tintero? ¿Cuál tienes más ganas de que vea la luz? Especialmente dos. Una no es completamente desconocida, puesto que es una nueva edición muy mejorada de mi novela El año de la hortaliza, que estuvo publicada brevemente entre 2014 y 2015 y a la que decidí dar una nueva vida durante el confinamiento en 2020. La otra, titulada El experimento del Doctor Kensington, es un thriller ambientado en EEUU del que mi maestro Stephen King estaría muy orgulloso.

5– ¿Nos tienes preparada alguna sorpresa para los próximos meses? Como decía, siempre tengo algo en el cajón. En breve (al menos en el momento en que escribo estas palabras) tengo intención de presentar una novela, thriller con elementos de ciencia ficción, al premio literario de Amazon. Será la segunda vez que lo haga, después de que la primera versión de mi novela Venganza, que en 2017 vio la luz con editorial, fuera presentada por mí a dicho premio en 2015.

6– Hasta el momento, siempre has publicado con editoriales y sé que eres un buen entendedor de ellas. ¿Alguna que te guste especialmente? Hay unas cuantas, pero en tiempos recientes, dos especialmente. Quien haya estado más o menos al tanto de mis movimientos, sabrá que he estado unos cuantos años viviendo en Asturias y que en tiempos recientes he regresado a las tierras vascas que me vieron nacer y hacerme como escritor. Por esa razón, me refiero a dos editoriales, una vasca y otra asturiana. La vasca es Uzanza, pequeña editorial vitoriana cuya forma de trabajar e ilusión ya querrían acercarsemuchas más grandes, y la asturiana es Pez de Plata, una de las editoriales españolas del momento con mayor calidad y espectacularidad en diseño y cosas portadas enamoran. Cualquiera de estas dos tiene y tendrásiempre un hueco en mi corazón.

7– Si tuviéramos que comenzar a leer alguna de tus obras, ¿cuál nos recomendarías? Cualquiera en realidad, ya que no soy autor de sagas de esas en las que hay que leer todos los libros para entender el último. Si te gusta lo negro o policíaco, nada como Próxima estación: conspiración o El noias. Y si, como yo, Stephen King es tu maestro, no dejes escapar Sueños del pasado o Venganza, obras donde saco el King que llevo dentro.