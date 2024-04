​Federico García Lorca, extraordinario poeta y dramaturgo (primera parte)

A Melvin Wallace, Quijote literario.



Habiendo definido el tema y el personaje de mi escrito de ahora, vino a mi memoria una frustrada ilusión literaria, cuando siendo un mozuelo, con interés, puse atención al radio estación de la Radio Occidental donde mi hermano mayor Moncho, el mismo que después al estudiar en Paris llegaría a ser El Barón de El Realejo, para codearse con sus compañeros de clase, entre los que sobresalían los jóvenes Rothschild, pues Moncho, declamaría un poema para concursar, a espera de ganar un gran premio de 20 pesos de entonces. El programa inicio, siendo Moncho el primero, y comenzó con voz sonora:

Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río.

Muy bien le escuchaba, Moncho se estaba luciendo, cuando de pronto se escuchó la campanita indicando que lo expulsaban por vulgar, señalando uno de los jurados que el respeto al público oyente se imponía. ¡Qué barbaridad! La ignorancia literaria salía a relucir en quienes hacían de jurados; desconociendo "La casada infiel", obra de uno de los poetas más maravillosos, como lo había sido Federico García Lorca.

Mi hermano Moncho supe después, cabizbajo, asombrado y meditabundo, sin saber qué decir de aquel horror realizado por los jueces literarios del programa radial. Una lagrima descendía entre su mejía, mientras balbuceaba tarareando: "Y yo me la lleve al rio creyendo mozuela, pero tenía marido..."

ERA UNICO Y ESPECIAL



Es Federico García Lorca el poeta y dramaturgo español, que junto al poeta chileno Pablo Neruda en 1933 estando en Buenos Aires, Argentina, aprovechando que se les brindaba un banquete de parte del Pen Club del Hotel Plaza, el brindis lo hicieron al alimón, reclamando honores pendiente al Poeta de nuestro excelso Rubén Darío al decir entre otros, quien: "Como poeta español enseñó en España a los viejos maestros y a los niños, con un sentido de universalidad y de generosidad que hace falta en los poetas actuales" y decir a Neruda: "Merece su nombre rojo recordarlo... Hagamos esta noche su estatua en el aire, atravesada por el humo y la voz y por las circunstancias, por la vida como ésta su poética magnifica, atravesada por sueños y sonidos".

Federico García Lorca era único con una fecunda originalidad que hacía que se respirase aura iluminada por la propia luz que emanaba, teniendo su sello, al ser participante de sus creaciones tan extraordinarias. Don que le era suyo y que todo hacía ser, un Don provisto del cielo. Hasta su muerte, ya que murió joven (38 años) al ser cobardemente asesinado por unos apasionados políticos, en los albores de una fama justa propia en correspondencia de su magna y excelente obra.

La personalidad de Federico, era atrayente por seductora vitalidad juvenil que le asistía, dando lugar mediante su obra a una genialidad propia de una vida reluciente y llamativa, que rápidamente "embobaba", a todo aquel que mostrara celos y pretendiera salirle adelante.

La simpatía le era afín, y quienes le conocían, que eran muchos intelectuales y artistas, porque él, fácil se daba a conocer, reconocían que era un ser único y especial. Las imaginaciones de lo bello de su niñez, siempre las mantuvo, por lo que eran parte de su carácter, que con aplomo y firmeza hicieron de su vida, una grata vida de todos sus amigos, sin que tal actitud le restara autoridad, muy al contrario conocerse tener un prestigio de artista que con ingenio se hacía destacar.

AMIGO SIN DISCRIMINACIONES SOCIALES

Mientras los poetas, por lo general se aíslan previo sus creaciones a fines de tener serenidad al armonizar sus "chispas", Federico se destacaba relacionándose con una sociabilidad muy llamativa, buscando la compañía, no solo de sus lirios que potencializaran sus imaginaciones y creaciones, sino de sus amigos sin discriminaciones sociales o económicas, fueran vivos o recordados por estar ya fallecidos. "En torno de Federico, se daban cita gente de todo los más diversos pelajes". Al reconocer la grandeza española, nuestro Rubén Darío, manifestaba ser "español de América y americano de España". ¡Hispania por siempre! Federico sin ser su discípulo, supo ser grande.



En el mundo hispano literario, se destacan los reconocimientos como el Premio Nobel de Literatura, el Premio Miguel de Cervantes, el Premio Reina Sofia, el Premio Alfaguara. El de mayor prestigio es el galardón del Premio Nobel cuyo origen se debe a la voluntad del sueco Alfredo Nobel, padre de la dinamita.

A la presente fecha, a los españoles se les han otorgado en merito a la valía, importancia y legado de sus obras once premios Nobel. 5 españoles de España y 6 latinos de América a saber: José Echegaray (1904); Jacinto Benavente (1922); Juan Ramon Jiménez (1956); Vicente Aleixandre (1957) y Camilo José Cela (1989).

De los latinos de América, han sido de Chile Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971); Miguel Ángel Asturias de Guatemala (1967); Gabriel García Márquez de Colombia (1982); Octavio Paz de México (1990) y Mario Vargas Llosa de Perú en 2010. ------------------

Foto de FDL y dibujo de su autoria