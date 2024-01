"Destacaría el mensaje subyacente: la denuncia de una corrupción acomodaticia en nuestra sociedad actual y pasada"

El autor Vicente Manjón Guinea denuncia en su libro Con tal de verte reír (Círculo Rojo 2023) la "corrupción acomodaticia en nuestra sociedad". Su última novela, lejos de querer ser una amargura existencialista, está plagada de anécdotas y de ironías satíricas y jocosas que hacen sobrellevar al lector ese sedimento implícito del descontento, de las ilusiones frustradas de que algo pueda cambiar, cuando en realidad nada es así.



¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir esta obra?

Creo que escribir se escribe desde siempre. La pulsión se lleva en el interior y se manifiesta en pequeñas narraciones o relatos al principio. Una vez que uno considera que ha adquirido el bagaje suficiente es cuando da paso a la novela u obras mayores. Con anterioridad a la novela que ahora presento he escrito un ensayo literario titulado De la literatura y las pequeñas cosas, una novela titulada Una lluvia fina y mentirosa y un libro de relatos titulado Altas miras. No obstante, siempre he estado relacionado con géneros literarios como el articulismo, la crónica o el reportaje que me han mantenido despierto hasta el momento de lanzarme a escribir novela.

Difícil ser conciso en responder cuánto tiempo me ha llevado escribir la novela Con tal de verte reír. Una novela se empieza a gestar con el paso del tiempo y las experiencias vividas, hasta que llega un momento en que decides trasladarlo al papel, como una chispa que prende y que da sentido a todos aquellos pensamientos que parecían inaprensibles en nuestra memoria. Para situarnos, desde que tomé la decisión de trasladar al papel la idea hasta que terminé por darle fin, me he dedicado en exclusividad un año para escribir esta novela y poder transcribir y ordenar los volátiles pensamientos.

¿Qué fue lo que inspiró la idea principal de “Con tal de verte reír?

Quizá el punto de inspiración surgió con la necesidad de reflejar principalmente esa época de los años 80 y 90 del Madrid. De un Madrid de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Información en pleno auge de la movida madrileña. Puede que ese sea el nudo principal de la novela, pero no deja de ser un «espejo en el camino» que aborda desde el comienzo de la transición española hasta el momento en que se declara el confinamiento por culpa de una inimaginable pandemia. La novela es un recorrido de unos cuarenta años con la intención de transmitir los cambios en la sociedad, en la política y en la forma de concebir la vida.

¿Por qué decidiste iniciar la novela en el periodo del comienzo de la transición española?

La transición española fue un momento de profundos cambios y por tanto de enormes contrastes. Se pasaba de una rancia dictadura agonizante a una libertad desmesurada. Tras la muerte del dictador, en el ambiente flotaba una idea de querer prosperar social y políticamente, de sentir y vivir la libertad con todas sus consecuencias. Ese inicio de la novela está dibujado por dos protagonistas antagónicos. Uno es el Aceituno, que representa ese pasado en blanco y negro, de daguerrotipo retestinado y cubierto de óxido, de machismo y abuso de la fuerza. El otro es Tomás, un estudiante en el instituto de San Isidro que representa la idea de un liberal, culto y entregado al conocimiento, a la expansión, a la universalidad y la libertad de pensamiento crítico. El libro está escrito en primera persona, y por tanto el protagonista se verá bamboleado entre esa concepción autárquica de la vida que representa el Aceituno y esa sensación imparable de libertad y progreso traída de la mano de la transición y de Tomás.

¿Qué es lo que más destacarías de tu libro?

Principalmente destacaría el mensaje subyacente: la denuncia de una corrupción acomodaticia en nuestra sociedad actual y pasada. Esa idea tan logradamente expresada por Tomasi di Lampedusa en la que nos viene a decir que las revoluciones no dejan de ser lo mismo de siempre, mover algo para que en definitiva todo quede igual. Esa idea del descontento social frente a los verdaderos poderosos y los que mueven los hilos de la economía se apoya en referencias continuas a los pensamientos de ese viejo anarquista que era Pío Baroja o en la forma irreverente de concebir el mundo de Rafael Chirbes donde esos oportunistas políticos no hacen más que agitar la letrina humana para mantenerse en el poder, buscando el beneficio propio en lugar del común. Como dijera Jean-Michel Basquiat, SAMe Old shit… La misma mierda de siempre.

Lejos de querer darle una amargura existencialista, el libro está plagado de anécdotas y de ironías satíricas y jocosas que hacen sobrellevar al lector ese sedimento implícito del descontento, de las ilusiones frustradas de que algo pueda cambiar, cuando en realidad nada es así.

¿Por qué decidiste incluir personajes reales en una obra de ficción?

Los personajes reales no son otra cosa que asideros temporales. Sirven para situar al lector en el momento espacio temporal por el que se mueven los personajes de ficción. Son las manecillas del reloj, los meses y los años que encuadran la redacción de la novela en el plano temporal, en el discurrir de los años y en esa dilatada pérdida de ilusiones iniciales.

¿A quién va dirigido?

El libro va dirigido a cualquier público. A cualquier lector que sienta y que viva, porque, para bien o para mal, se identificará con una perspectiva de ver las cosas o con la contraria. No estamos hechos de dos colores, blanco o negro, somos una amalgama de tonalidades grisáceas. Como dijo Terencio, "nada de lo humano me es indiferente".

El lector rápidamente va a identificar situaciones políticas y sociales que le tocan de lleno en su propio camino existencial. Lo comparta o no.

¿Qué se va a encontrar el lector en tu obra?

Cada lector es un mundo, pero lo que he intentado es agitar la rebeldía interior del lector, la capacidad crítica tan anulada y cercenada en nuestro momento actual. He intentado sacar al lector de ese momento adormecido y sedado al que nos han llevado nuestro cenáculo de políticos y sindicalistas, de los grandes poderes económicos que, todos a una, se reparten los beneficios de una sociedad de ciudadanos hipotecados para toda su vida. No quiero que el lector se sienta parte de una masa moldeable sino que tome conciencia de su individualidad crítica, su capacidad para no dejarse engañar, para detectar la mentira, esa que tan bien soporta el paso del tiempo y a la que se acogen nuestros ilustres dirigentes.

Independientemente de ello el lector va a encontrar la debilidad del ser humano por la pulsión del deseo y el erotismo, la ambición y la codicia, el miedo y sobre todo la sátira de un mundo sepultado por esa ineludible emoción de vivir.