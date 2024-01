Gobierno Sánchez 2024, al empezar

Gobierno Sánchez hoy. Nueve ministros repitiendo puesto. Cuatro con cambio o alteración de cartera: Felix Bolaños, Pilar Alegría, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez. Y los nuevos: Sira Riego, Óscar Puente, Jordi Hereu, Ángel Víctor Torres, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Elma Saiz, Mónica García, Ana Redondo y Carlos Cuerpo. Con ellos, la legislatura sigue, retocada ya por la fuga o salida de Nadia Calviño. Con cualidades conocidas, buenas y peores de lo que siguen en el Gobierno; y otras que, por lo visto, pueden atisbarse.



Los ministros, como los porteros en fútbol, destacan por lo hecho, pero son visibles por sus fallos, pifias, cantadas y tánganas. Tángana o tangana, esdrújula o llana en diccionario rae, es alboroto y escándalo; en fútbol: follón, jaleo, pelea, engaño, fraude o discusión violenta sobre un asunto. Por si el fútbol estuviera libre de aflicciones políticas, si el Caso Negreira-Barça y lo que haya alrededor no contaminase, podemos atender los fallos, pifias, alborotos y escándalos de los ministros ajenos al fútbol. Conocido lo pasado, con algún desliz recordado esta mañana con olor a margarita, por economía de lamentos, cuenta nueva y sin borrón. Porque lo hecho por ministros, éstos, los pasados y los que sigan, importa. En la retina o papelera lo pasado para que no estorbe, aparecen las primeras pifias, errores y desaciertos de la grey ministerial actual. Torpezas conocidas. Cambios de opinión. Cantadas de donde dije digo, digo diego. Mentiras que no caben en papeleras: Indulto, amnistía, referéndum, lo repito. Algo sucio, que no tapa y acucia. Indecente, en una casta que asquea en democracia. Además, lo nuevo que emputece, más si fermenta a favor de personas e idearios de grupos de cualquier calaña.

Copia y pega de pifias actuales recogidas en prensa: “Óscar Puente, (ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España), utiliza contra la derecha el “me gusta la fruta” de Ayuso y se lía en las redes. Ayer era Óscar Puente, hoy es Óscar Laborable”. “La excusa eran los descarrilamientos de unos trenes en Atocha” (Diario Público). Óscar Puente ataca a la Izquierda Española y se lleva un buen correctivo. El ministro los califica de “castigados sin postre y tránsfugas’ y Guillermo del Valle le señala que la “única desesperación la provocan los privilegios con los que sois tan complacientes” (Es Diario). “Cazadores, veterinarios y propietarios de mascotas, en vilo por las políticas animalistas de Pablo Bustinduy”, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, (Libertad Digital). “La opinión de Ernest Urtasun, nuevo ministro de Cultura sobre la tauromaquia: Es despreciable”. Hace ocho años defendió que la tauromaquia “no merece ser legal” ni ser considerada cultura (Telecinco). “Difunden en redes una foto de la ministra de Sanidad Mónica García, sujetando una camiseta con el mensaje ‘Yo he boicoteado el Zendal’ (RTVE.es). “Sira Rego, la ministra de Infancia (de Juventud e infancia) que no condenó el internamiento de niños ucranianos en campos de rusificación. Votó en contra de señalar como crimen contra la humanidad la deportación de niños a Biolorrusia y de condenar el ataque de Hamás contra Israel en el que murieron 1.500 inocentes” (Vozpopuli). Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral (navarro) se sentó con Bildu para negociar y aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura (Vozpopuli). Carlos Herrera recuerda cómo Elma Saiz, ministra del PSOE, negó el pacto con Bildu: “No, rotundamente no” (COPE). Ahora “defiende el acuerdo para dar la alcaldía de Pamplona a EH Bildu porque, asegura, se circunscribe al ámbito local” (www el correo com). “La sensación del día: Carlos Cuerpo promete su cargo con sneakers. Tanto en la sede del Ministerio como en al palacio de la Zarzuela, el nuevo Ministro de Economía no dudo en reivindicar una vestimenta poco habitual en una toma de posesión como Ministro. Se le pudo ver con una viejas sneakers de color marrón, más apropiadas para una fiesta informal y no tanto una toma de cargo como Ministro” (ECD Confidencial Digital).

De momento, Navidades pasadas y próxima añada en puertas. Que la tierra y lo próximo sea bueno, o cuando menos leve. Feliz Año. Con estos bueyes hay que arar, opinaba en situación política distinta un vicepresidente de gobierno. Una frase, entre resignación y ánimo, que puede usarse en cualquier caso y circunstancia. También ahora. Cautela, porque es lo que hay: Gobierno Sánchez 2024, al empezar.