​AINIA estudia la interacción entre los alimentos y la microbiota para avanzar en el desarrollo de productos que mejoren la salud

La preferencia por alimentos que ayudan a mejorar la salud y el bienestar es una tendencia al alza entre los consumidores. Para dar respuesta a esta demanda, la industria alimentaria necesita aportar evidencias científicas que avalen los beneficios saludables de los productos innovadores que lanzan al mercado.





En este sentido, el proyecto MINIGUT que ha desarrollado AINIA, ha permitido conocer con detalle el funcionamiento de la microbiota colónica en modelos in vitro miniaturizados. El objetivo ha sido aportar a las empresas soluciones tecnológicas innovadoras que les ayuden al diseño, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos capaces de mejorar la salud, a través de su interacción con la microbiota colónica.

Alimentación, microbiota y salud

La salud depende de la biología de cada persona (su genética, desarrollo, envejecimiento), estilo de vida (alimentación, ejercicio, consumo de fármacos, hábitos, etc.), medio ambiente (factores externos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, socioculturales, etc.). Factores en los que la microbiota humana está implicada en diferentes medidas.

La investigación experimental y clínica de la última década ha subrayado la importancia de la microbiota intestinal y el papel que juega en la salud y en la enfermedad. En este sentido, las alteraciones del microbioma intestinal pueden dar lugar a disbiosis (desequilibrio del microbioma intestinal), asociado a muchas enfermedades comunes, como la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), el síndrome del intestino irritable, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y enfermedades metabólicas como la obesidad.

En el marco del proyecto MINIGUT se ha profundizado en la interacción del alimento con la microbiota intestinal, para poder desarrollar productos alimentarios innovadores, saludables y de valor añadido. Es un proyecto de investigación tecnológica aplicada, en el que han intervenido diversas áreas de conocimiento como la biotecnología, la nutrición y la biología.

El proyecto MINIGUT ha sido financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.