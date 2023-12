​La tasa de absentismo en España crece hasta el 7% , y también la siniestralidad laboral: un 3% con respecto al trimestre anterior

The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group, presenta una nueva edición -séptima ya- de su Informe trimestral sobre el absentismo, la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales, el cual pretende mostrar un análisis de cómo se encuentran estas variables en nuestro país, en cada sector y actividad económica y en cada comunidad autónoma, haciendo una comparativa intertrimestral e interanual de los datos. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe:



La tasa de absentismo en España para el tercer trimestre es del 7%. Esta cifra ha aumentado 0,3 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2023 y 0,3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al absentismo por Incapacidad Temporal (el más importante), la tasa es del 5,5% (+0,3 p.p. intertrimestrales; +0,5 p.p. interanuales).

Al analizar la jornada pactada y las horas de absentismo del tercer trimestre de 2023, podemos concluir que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.074.897 de asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo (-3% intertrimestral; +8,9% interanual).



Por autonomías, el País Vasco cuenta de nuevo con la tasa de absentismo más alta del país, del 9,7% (-0,1 p.p. interanuales), y tras ella se sitúan Navarra (-0,2 p.p. interanuales) y Cataluña, ambas con un 7,9% (+0,7 p.p. interanuales). En el otro extremo, las menores tasas de absentismo están en Islas Baleares, con un 4,3% (+0,4 p.p. interanuales), Castilla-La Mancha, con una tasa del 5,9% (-0,4 p.p. interanuales) y Canarias, con un 6% (+0,7 p.p. interanuales).

En el tercer trimestre de 2023, el sector Industria aumenta su tasa de absentismo hasta el 7,8% (+0,5 p.p. intertrimestrales), seguido de Servicios, con un 7,1% (+0,3 p.p. intertrimestrales) y Construcción, con un 5,6% (+0,5 p.p. intertrimestrales).

Teniendo en cuenta divisiones de actividad concretas, la tasa de absentismo más alta se da en “Actividades sanitarias”, con un 12,2%, y la más baja en “Actividades relacionadas con el empleo” (2,6%).

En cuanto a la siniestralidad laboral, la incidencia se sitúa en 226 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo (+3% intertrimestral; -4% interanual) y en 35 in itinere (+4% intertrimestral; +4% interanual). En cuanto a la gravedad de los accidentes en jornada de trabajo, el 99,2% son de carácter leve. Los accidentes mortales en jornada de trabajo representan apenas el 0,1%.