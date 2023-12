'​IBeRIA, naturaleza infinita' suma seis nominaciones a los Premios Carmen y está nominada a Mejor Película Documental en los Goya

La película IBeRIA, NATURALEZA INFINITA, de Arturo Menor, suma seis nominaciones para la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, los galardones anuales que entrega la Academia de Cine de Andalucía. El film está nominado a Mejor largometraje documental, Mejor dirección (Arturo Menor), Mejor montaje (José M. G. Moyano y Manuel Terceño), Mejor Dirección de Fotografía (Arturo Menor), Mejor sonido (Jorge Marín) y Mejores efectos especiales (Juan Ventura Pecellín). La gala de entrega de los galardones del cine andaluz tendrá lugar el 3 de febrero de 2024 en la Casa Colón de Huelva.





Arturo Menor, director de IBeRIA, NATURALEZA INFINITA, celebra que "estas nominaciones suponen un punto de inflexión que marcan el momento en el que el cine de naturaleza comienza a ser valorado de igual a igual con respecto al cine de ficción, y donde una película cine de naturaleza puede optar a nominaciones de la misma forma que el cine de ficción".

De esta forma, IBeRIA, NATURALEZA INFINITA, uno de los fenómenos del cine documental reciente en nuestro país, se convierte en una de las películas más reconocidas del año tras resultar también nominada a los 38 Premios Goya, donde la naturaleza es por primera vez candidata a Mejor Largometraje Documental. Además, este film protagonizado por un águila ha estado nominado a los 29 Premios Forqué y acaba de ganar el Premio a la mejor película documental en la sexta edición de los Premios CYGNUS, organizados por la Universidad de Alcalá de Henares.

Estrenada en la Sección Oficial (Documentales-Pases Especiales) del Festival de Cine de Málaga, la película ha participado en una veintena de festivales entre los que destacan Rotterdam, Málaga, Huelva y Almería; y ganado 8 premios, entre ellos la Medalla de Oro a la Mejor BSO en los Global Music Awards 2023, en San Diego (Estados Unidos).

La trayectoria del film sigue la tendencia actual de reconocimiento internacional del cine de naturaleza, plasmado en premios otorgados por la Academia de Hollywood en 2021 a la película Lo que el pulpo me enseñó; el premio César de la Academia de Cine de Francia en 2022 al documental El leopardo de las nieves; o los premios de los Festivales de Cannes y Sundance a All That Breathes, destacando la creciente valoración del cine de naturaleza a nivel mundial.

IBeRIA, NATURALEZA INFINITA cuenta con el mejor talento de nuestro país: la edición de imagen corre a cargo de José MG Moyano, premio Goya por La isla mínima; El sonido ha sido registrado y editado por Carlos Hita, el mejor sonidista de naturaleza en España; La mezcla ha sido ejecutada por Jorge Marín, premio Goya al Mejor Sonido por Tres días; Jesús Olmedo, narrador; y Pepe Domínguez del Olmo, ganador de dos premios Goya por Modelo 77 y La isla mínima, como Director de Arte.

Además, ha contado con Juan Ventura (Color y Efectos Visuales), Iván Merino (Piloto FPV) y Juan Luis Malpartida (Zoólogo) y Cristina Menor y Esther Segura en la producción ejecutiva, entre otros.

Un equipo dirigido por Arturo Menor, director de de 17 cortometrajes y los largometrajes de naturaleza WildMed, el último bosque mediterráneo y Barbacana, la huella del lobo, con los que ha conseguido numerosos reconocimientos internacionales.

La película se rodó entre enero y noviembre de 2022 durante 53 semanas de rodaje en localizaciones de toda España: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Navarra y País Vasco.

Está producida y distribuida por Acajú Comunicación Ambiental, S.L., con la participación de Canal Sur y el apoyo de la Diputación de Córdoba y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.