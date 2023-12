Noche buena, noche buena

Sí, Nochebuena, fiesta, para muchos de jolgorio, alborozo y algazara. Noche de comilonas y excesos de bebidas. También de discusiones y peleas entre las familias que se han unido para celebrarla, y por, un quítame allá esas pajas, una nadería, una bagatela, termina siendo noche mala, cuando el propósito era pasarlo bien en paz y armonía.

En esta noche los cristianos celebramos la venida de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad que descendió a la tierra para redimir a los humanos. Esta noche debería de ser de bendición y santa celebración, pero quiénes son los que la consideran como tal. Hablar de excesos en estos días es un lugar común, por ello no me extenderé sobre lo mismo. Simplemente me tomaré la licencia de preguntar ¿pará quien es buena esta noche? Para los ahítos, los privilegiados que gozan de todas las posibles comodidades y no tienen por qué preocuparse del mañana, pues lo tienen resuelto y no le presentará problemas. Pero, y para ese al menos 25% de españoles que se encuentran en el umbral de la pobreza, para los que tienen que recurrir a Caritas u otros medios y fundaciones caritativas, ¿también para ellos es Nochebuena? ¿Y para los que no tienen techo? ¿Para los que duermen en los soportales o en el umbral de las puertas de un edificio público o privado? Se dice que los ciudadanos particulares podemos hacer poco para remediar estas situaciones. No, hombre, no. Tenemos un refrán, los españoles somos tan dados a ellos…que dice “Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero”, otro “Más hace el que quiere que el que puede”. Los particulares, los que vivimos tan cómodamente y cambiamos de canal cuando dan noticias de pobreza o miseria, sí podemos hacer, ¡ya lo creo! No dando limosna al pedigüeño del portal de un banco o de la puerta de una iglesia, eso es fomentar la miseria, sino colaborando con esas entidades de las que nos consta que tanto bien hacen para remediar la penuria del mundo. No diré ninguna, es potestativo de cada cual escoger la que mejor le parezca. ¿Es Nochebuena también para los ucranianos que llevan casi dos años de guerra por la megalomanía de un desequilibrado? ¿Acaso es Nochebuena para los habitantes de la Franja de Gaza? Bien es verdad que los de Hamás empezaron la fiesta que tantas vidas está costando, pero lo que es irrefutable es la enorme cantidad de vidas que se están perdiendo.

Hay mucha miseria, mucha hambre, mucha belicosidad en el mundo para que los que disfrutamos de esta vida tan confortable, celebremos la Nochebuena que para muchos es Nochemala, sin que en lo más recóndito de nuestros sentimientos no reservemos un lugar, aunque sea muy pequeño, para acordarnos y pedir a Dios por todos los que lo pasan tan mal y no celebran ninguna noche .