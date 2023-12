Políticas interesadas quieren borrar la historia

Esta casa es un revoltijo de ideas, de busca fortunas, de partidos interesados en el poder, de nepotismo necesario y de formular desastres para hundir al contrario.



Siempre la política ha tenido dos vertientes: la impronta de “necesaria” y la impronta del “practicismo interesado”.

Lógicamente falta una, la impronta “social”, pero ésta última es, más bien, una herramienta de trabajo, imprescindible, no por su veracidad, sino por su capacidad de conseguir adeptos poco exigentes.

Todo esto no sólo ocurre en política, también en el campo religioso, en el que las dos columnas fundamentales, FE y COMPROMISO, han sido absorbidas por el “REALISMO FÍSICO” y lo “CONVENIENTE”.

Aquí debo decir, como católico comprometido con la verdad, que el camino de la REGLA a la CONVENIENCIA se ha ido progresivamente formando por una FE práctica, como la del apóstol “si no palpo... si no introduzco mi mano... NO CREERÉ”.

¿Cómo compaginar la JUSTA CONVIVENCIA con la IDENTIDAD RELIGIOSA PERSONAL?

¿Cómo compaginar de LEALTAD PERSONAL A LAS CONCEPTOS con la PARTICIPACIÓN ACTIVA EN UN GRUPO POLÍTICO?

¿Dónde encontraremos el punto de equidistante de equilibrio entre todas y cada una de las ideologías dignas de respeto?

Los hombres andamos perdidos cuando, como en tiempos oscuros de edades pasadas, necesitamos de “BRUJOS” que con ensoñaciones “COMPROMETIDAS” nos dicen lo que es justo... ¿NO SERÁ LO MÁS PRÁCTICO PARA EL BRUJO?

Sodoma y Gomorra se arrastraron besando todo lo que de ANTINATURAL aparecía a su paso, LA CONSECUENCIA FUE SU DESAPARICIÓN.

Nosotros lo NATURAL lo hemos reconstruido y lo llamamos DERECHOS: matrimonio ya no es pareja natural sino unión de dos seres iguales (Real Academia de la Lengua calla); el amor entre personas es sexo pragmático (lo dicen la izquierda revolucionario), la libertad de las CREENCIAS están sujetas a los intereses de grupos políticos, que a su vez distinguen, interesadamente, si esos grupos son radicales o prudentes (moros y cristianos)...

Ahora aparece, como DAMA VIKINGA, EUROPA... Parece que va a ser una película más de FUERZA, RADICALIZACIÓN y POLÍTICA DE GRUPOS ECONOMICOS...

Estamos terminando lejos de aquellos años 70... 80... 90...

La REBELIÓN DE LA AULAS, comenzó OCUPANDO lo PÚBLICO, en vez de UTILIZAR lo PÚBLICO... QUEMANDO los LIBROS HISTORIA, BORRANDO las IDEAS porque eran de OTROS, ESCUPIENDO la FE de los CATÓLICOS y AGACHANDO la CABEZA ante el ISLAMISMO, llenando las calles de ABORTOS sin OFRECER NADA A CAMBIO...

Cuando Moisés destruyó las TABLASA DE LA LEY fue para volver a la CUMBRE DE YHAVE y volver con un norma de libertad o CONMIGO o CONTRA MÍ, pero no busquéis luego la COMPRENSIÓN INTERESADA.

Crucificamos a CRISTO porque no era parte de la HIPOCRESIA FARISÁICA, hoy CONSTRUÍMOS LA MISMA CRUZ pero, en vez de clavar, SOLDAMOS con amenazas BIKINGAS.

Europa vendrá, lavará la ropa “usada”, pero no limpiará las IDEOLOGÍA EXTREMAS...

España, la gran España donde no se ponía el sol, ahora busca un rincón donde calentarse con los rayos de sol que vienen de fuera.

La MENTIRA y la IGNORANCIA PROVOCADORA ha adormecido al pueblo, alimentándole con las migajas que caen de las mesas opulentas de los BIEN COLOCADOS.

La IGLESIA también tiene su sitio... JAMÁS DEBE RECOLOCARSE... No es esa su MISIÓN.

Cada cual tome su decisión... La vida para los mayores es corta... el sufrimiento para nuestros herederos será el pan de cada día.