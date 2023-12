Por si no lo sabías, la miel de manuka es originaria de Nueva Zelanda y se produce a partir del néctar de las flores del árbol de manuka (Leptospermum scoparium). Este alimento es ampliamente conocido por sus excelentes propiedades medicinales, convirtiéndose en un alimento gourmet muy popular debido a su distintivo sabor y sus beneficios para la salud. Veamos algunos de ellos a continuación.



¿Por qué es tan buena idea consumir miel de manuka?

Uno de los beneficios más destacados de la miel de manuka es su capacidad para combatir las infecciones. Contiene un compuesto llamado metilglioxal (MGO), que es responsable de sus propiedades antibacterianas. Esto significa que puede ayudar a prevenir y tratar infecciones como el resfriado común, la gripe e incluso infecciones de la piel.

Además, la miel de manuka también puede ser útil para aliviar los problemas digestivos. Se ha utilizado como remedio tradicional para tratar el reflujo ácido, la indigestión y la gastroenteritis. Sus propiedades antibacterianas pueden contribuir a eliminar las bacterias dañinas y promover un equilibrio saludable en el sistema digestivo.

Igualmente, es un excelente tratamiento para las afecciones respiratorias. Sus cualidades antiinflamatorias y antioxidantes ayudan a calmar la garganta y aliviar la irritación y los síntomas del resfriado común, la tos y la congestión.

Por otra parte, al ser rica en antioxidantes, fortalece el sistema inmunológico y protege contra enfermedades. También es una fuente de energía natural que puede ayudar a combatir la fatiga y mejorar la resistencia.

Asimismo, se utiliza en productos de cuidado de la piel debido a sus propiedades hidratantes y cicatrizantes. Sirve de gran apoyo en la cicatrización de heridas, reduciendo la inflamación y combatiendo el acné y otros problemas de la piel.

Igualmente ha demostrado tener características antiinflamatorias, lo que la convierte en una solución natural para aliviar la inflamación y el dolor en condiciones como la artritis y las quemaduras.

Sin olvidar que mejora la calidad del sueño, ya que contiene triptófano, un aminoácido que promueve la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Ciertamente, consumir miel de manuka antes de acostarse puede ayudar a promover un sueño reparador.

No obstante, es importante destacar que los beneficios de la miel de manuka pueden variar dependiendo de la calidad y concentración de los compuestos activos, por lo que es recomendable buscar productos que tengan una clasificación de actividad de miel de manuka (UMF) para garantizar su autenticidad y calidad. Por ello, desde aquí te recomendamos que antes de utilizarla te informes en MielManuka.org, una plataforma segura y confiable que cuenta con una amplia trayectoria en el sector.

En cuanto a los deportistas

La miel de manuka es muy saludable y aconsejable para los deportistas de todas las especialidades, desde tenis hasta fútbol, sin olvidar el atletismo. Realmente, es un excelente suplemento nutricional. Contiene azúcares naturales que proporcionan energía rápida, y que la convierten en la aliada ideal a la hora de aumentar el rendimiento deportivo. Además, su contenido de antioxidantes ayuda a reducir la inflamación y acelerar la recuperación muscular después de un entrenamiento intenso.

Sin embargo, cabe señalar que aunque resulta obvio que la miel de manuka puede ser beneficiosa para los deportistas, no debe ser utilizada como una fuente única de carbohidratos y energía. Es importante mantener una alimentación equilibrada y variada que incluya otros alimentos y nutrientes esenciales para un rendimiento deportivo óptimo.

¿Tiene contraindicaciones la miel de manuka?

Al igual que toda regla tiene su excepción, es interesante mencionar que a pesar de sus múltiples beneficios, la miel de manuka no es adecuada para personas alérgicas a la miel o al polen, ya que puede desencadenar reacciones alérgicas. Igualmente, no se recomienda su consumo en niños menores de un año.

Formas de consumirla

Ahora que ya conoces las extraordinarias virtudes de la miel de manuka y todo lo que puede hacer por ti, llegó el momento de contarte cómo puedes tomarla para deleitarte con su inigualable sabor. Sigue leyendo y te mostraremos una pequeña lista con unas cuantas ideas.

1. Directamente: Puedes consumir una cucharadita de miel de manuka directamente del envase. La miel tiene un sabor dulce y ligeramente ahumado. 2. Añadida a bebidas calientes: añade miel de manuka a tus tés, infusiones o incluso al café para endulzarlos de forma natural, obtendrás un toque aromático único y una gran dosis de energía para empezar el día con vitalidad. 3. En zumos o batidos: mezcla una cucharada de miel de manuka en tus zumos o batidos para darles un toque dulce y beneficioso para la salud. 4. Como edulcorante en recetas: puedes reemplazar el azúcar común por miel de manuka en recetas de repostería o cocina. La miel de manuka es posible incluirla en pasteles, galletas o aderezos para ensaladas, entre otros. 5. Untada en pan o tostadas: resulta un delicioso bocado untada en pan o tostadas. Sin duda, constituye una opción mucho más saludable que la mermelada o la mantequilla. ¡De todas formas, la tomes como la tomes, lo que es seguro que siempre acertarás!

¿Cuál es la dosis adecuada?

Para aprovechar al máximo sus bondades terapéuticas, los expertos recomiendan tomar una cucharada pequeña o dos preferiblemente en el desayuno.

Pero nada mejor que probarlo por ti mismo, por eso desde aquí te invitamos a que disfrutes de los maravillosos beneficios y delicioso sabor de la miel de Manuka. ¡Anímate a probarla!