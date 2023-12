El cantante y poeta de la Ciudad de los Mangos

Eres el sol de mis días y la luna de mis noches, eres un beso que da vida como el que me diste anoche. (Del poema ¡Eres mi energía!)



Un joven de mediana estatura, se pone su pañoleta azul, su cotona, sus sandalias, su pantalón caqui, y lleva, lo que nunca le puede faltar, su valiosa guitarra negra, su acompañante fiel, con la que entona esbeltas piezas musicales en el escenario. Es Ronie Josué Rodríguez Torres, mejor conocido en el ámbito musical y literario como Ronie J. Rodríguez, conozcamos un poco de este talentoso artista.

Nació el 21 de octubre del 2000 en Rivas, Nicaragua, hijo de Félix Rafael Rodríguez Torrentes, de profesión Carpintero y de la comerciante Ana Dina Torres Bustos, quienes han sido su apoyo, pues desde temprana edadsintió pasión por la música, ya que su padre tenía una guitarra la cual nunca aprendió a tocar, pero el joven Ronie sí se propuso a aprender, haciendo su primer acercamiento con el arte musical en la Iglesia Nazarena donde su abuela paterna lo llevaba, posteriormente ingresó a la Academia de Guitarra Nicarao, donde fue alumno de Tupack Estrada.

“Primero intenté aprender a tocar la batería, pero mi maestro de ese entonces era muy inconstante; con el tiempo y en el proceso de descubrimiento tuve algunos maestros; el primer maestro que tuve en la guitarra fue a los 15 años, su nombre es Francisco Quintanilla, quien me enseñó mis primeras canciones como boleros, baladas románticas y canciones del folclore mexicano”, nos cuenta Ronie, que escribió su primera canción como regalo de cumpleaños para su maestra de 6to grado.

Con el tiempo fue escuchando otros géneros musicales, sintiendo atracción por la canción popular nicaragüense, siendo de mucha influencia Camilo Zapata, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy y El Indio Pan de Rosa, y trovadores internaciones como: Facundo Cabral, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Ricardo Arjona, Joan Manuel Serrat, Atahualpa Yupanqui y José Alfredo Jiménez, los cuales son parte de su repertorio musical.

Con el tiempo otra pasión lo atraparía de por vida: la poesía, la cual nació mientras estaba en la secundaria, siendo un lector voraz de la obra de Rubén Darío, Carl Rigby, Carlos Martínez Rivas, Ernesto Cardenal, Leonel Rugama, Alfonso Cortés, Julio Cortázar, Julio Verne, Jorge Luis Borges, Charles Bukowski y Gabriel García Márquez.

“Hablaba del enamoramiento como algo mágico, irónicamente en ese momento, era algo que no había experimentado aún. Hubo muchos docentes que fueron un apoyo para mejorar mi manera de escribir poemas, dándome consejos e impartiéndome talleres cortos, no fue hasta en 2023 que fue publicado uno de mis relatos Coloquio Espectral en la revista digital Tinaja Intercultural, y uno de los primeros poetas que me apoyó para impulsarme en la escritura fue Fernando Vallejos, escritor y poeta de Ciudad Darío, relató Ronie, quien lleva escritos más de 30 poemas y 20 relatos, y ha sido partícipe de festivales de canto y poesía.

Ronie es graduado en Técnico Superior en Ciencias Agropecuarias, y es actualmente estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV), donde cursa su último año, también es maestro de guitarra para niños en el municipio de San Juan del Sur, pero además de dedicarse a la música, es técnico de campo para una organización no gubernamental con sede en Francia y presencia en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, y del 2017 a 2023 fue voluntario de la sociedad de Cruz Roja Nicaragüense, formando parte de la Red de Agua y Saneamiento y promoción de la higiene, lo que le permitió conocer varias zonas de Nicaragua, obteniendo el título de Instructor de Agua y Saneamiento y Promoción de la Higiene en Emergencias e instructor de primeros Auxilios psicológicos en emergencias.



El cantautor y poeta se considera un intrépido aventurero, le gusta conocer diversos lugares del país y sus tradiciones, también brinda su hogar como un albergue para ciclo viajeros, lo que lo ha llevado a establecer relaciones culturales con gente de Francia, México, Guatemala, Bélgica y Argentina, quienes han difundido su obra poética por medio de las plataformas digitales.

Ronie mantiene un noviazgo con la joven Edith Vado, a quien considera su musa, amiga y apoyo incondicional en su vida artística, y entre sus proyectos para este 2024 están, promover a los nuevos valores de la cultura, presentar su primer álbum con canciones de su autoría y la publicación de un libro de relatos y poemas para así representar a su país natal en magnos eventos internacionales.