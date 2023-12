El rumano y el portugués, los dos idiomas más lucrativos en España

El conocimiento de lenguas extranjeras siempre se ha valorado positivamente en el mundo laboral, pero la clave es cuánto podría beneficiarte ser multilingüe. Según un estudio de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, el rumano es la lengua extranjera más lucrativa en España. Los hablantes de rumano ganan un sueldo medio anual de 83 mil euros, casi el triple que el salario medio español, situado en unos 29 mil.

El segundo lugar lo ocupa el portugués, cuyos hablantes ganan de media unos 68 mil euros. Muy cerca, en tercer lugar, le sigue el árabe con unos 67 mil euros de sueldo medio.



Para descubrirlo, se analizaron 500.000 vacantes publicadas en España para saber qué idiomas son los más lucrativos para las personas plurilingües y dónde hay mayor demanda de sus habilidades.

El inglés es la lengua extranjera que tiene mayor demanda en España, pero no es el mejor pagado

El estudio también analizó la demanda de idiomas entre las empresas españolas. El inglés, como era esperado, se sitúa a la cabeza, encontrándose en España casi 16 mil vacantes que pedían candidatos que hablaran inglés como lengua extranjera. Sin embargo, y pese a su popularidad entre las empresas, se encuentra en noveno lugar en cuanto a salarios, con unos 49 mil de media. El francés y el alemán ocupan el segundo y tercer puesto, pero con una demanda mucho más baja: 2040 y 1388 vacantes respectivamente.

Sylvia Johnson, experta en idiomas de Preply, comenta: "Aprender una lengua extranjera puede mejorar considerablemente las perspectivas laborales"

"Y no es solo que hablar un idioma extranjero potencie las habilidades de comunicación en el ámbito internacional y fomente el entendimiento intercultural, sino que, además, las personas plurilingües tienden a poseer una mejor capacidad de resolución de problemas y una mejor memoria. El bilingüismo mejora, además, la capacidad para desenvolverse en entornos plurilingües y otorga la flexibilidad que requieren los puestos de trabajo para los que se necesita ir a vivir a otro lugar o viajar". Buscar un profesor particular puede ser una de las maneras más eficientes de empezar a aprender un nuevo idioma. Ya sea en línea o en persona, los profesores particulares personalizan el aprendizaje adaptándolo a tu ritmo, estilo de aprendizaje y necesidades específicas y, además, tener clases particulares con regularidad te ayuda a llevar un seguimiento de tu progreso.

También conviene suplementar las clases con un profesor o profesora particular con práctica en el mundo real. Conversar con personas nativas o intentar entender películas o canciones en el idioma que estés aprendiendo te ayudará a poner en práctica y entender mejor lo que aprendas en clase".