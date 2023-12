Opel Combo Electric y Opel Zafira Electric, ideales para el ocio, los viajes de larga distancia o como vehículos de servicio

En los monovolúmenes eléctricos de batería, los conductores y pasajeros podrán viajar aún más lejos entre las paradas de recarga, sin emisiones locales; todo ello mientras disfrutas de un confort excepcional y una seguridad óptima. Las nuevas ediciones de los dos modelos cuentan cada una con hasta 18 sistemas de asistencia a la conducción que hacen que cada viaje sea más relajante. Estos incluyen equipos como la cámara de visión trasera de 180 grados y nuevas características como faros LED completos e incluso IntelliLux LED® Matrix Light con el Combo.



"Nuestro nuevo Opel Combo Electric y nuestro nuevo Opel Zafira Electric son los vehículos de transporte de pasajeros ideales para la vida familiar cotidiana, así como para los cómodos servicios de transporte. Con mucho espacio y tecnologías punta, así como un diseño ultramoderno, muestran nuestro enfoque hacia el futuro de la movilidad, un futuro que es eléctrico. Es por eso por lo que las variantes eléctricas de batería ahora ofrecen aún más autonomía que antes. En Opel, se trata de una movilidad familiar, pero sostenible y sensata", dijo Vincent Lehoucq, director de Opel en España Los dos recién llegados destacan inmediatamente con un frontal rediseñado. Por primera vez, ambos vehículos lucen con orgullo el atrevido y puro Opel Vizor, la cara característica de la marca alemana. Con el Opel Blitz en el centro, el Vizor se extiende a la perfección hacia los faros LED. Y en el puesto de conducción totalmente digital, el conductor y el acompañante pueden contemplar intuitivos sistemas de infoentretenimiento con pantallas táctiles a color de 10 pulgadas basadas en la plataforma Snapdragon® Cockpit de Qualcomm Technologies, Incluye conexión inalámbrica para smartphone y carga inductiva.

Nuevo Opel Combo Electric: Máxima flexibilidad en un diseño moderno

El Opel Combo es el vehículo familiar ideal. El nuevo modelo sigue ofreciendo las virtudes probadas y aumenta el placer de conducir y viajar con nuevas tecnologías, soluciones de conectividad y detalles de confort. Una vez más, los clientes pueden elegir entre dos longitudes de vehículo: la versión de 4,41 metros (L) ofrece espacio para hasta cinco personas, mientras que la versión de 4,76 metros (XL) puede acomodar opcionalmente hasta siete pasajeros en tres filas. Si lo desea, el Combo Electric ofrece flexibilidad adicional con tres asientos individuales en la segunda fila. Los pasajeros disfrutan de las mejores vistas con el techo panorámico con protección solar activada eléctricamente y versátiles compartimentos superiores. En total, 27 opciones de almacenamiento con una capacidad total de hasta 186 litros ofrecen mucho espacio para artículos esenciales de viaje o los objetos cotidianos.

Tanto si planea unas vacaciones como una gran compra, el nuevo Combo Electric es el compañero adecuado. Dependiendo de la configuración de los asientos, el recién llegado ofrece entre 775 (L) y 4.000 litros (XL; hasta el techo) de volumen de carga. La exclusiva opción de acceso al maletero a través de la ventanilla de apertura independiente en el portón trasero y el respaldo del asiento del pasajero plegable horizontalmente son especialmente prácticos a la hora de cargar el vehículo.

Mayor autonomía: hasta 330 kilómetros (WLTP1) con una sola carga

En particular, el Combo Electric eléctrico de batería, ofrece una movilidad que permite viajar y ahorrar recursos sin compromisos. Por un lado, gracias a la práctica ubicación bajo el suelo de la batería de 50 kWh, cuenta con un espacio ejemplar en el habitáculo y el maletero. Por otro lado, el nuevo vehículo eléctrico hace que los viajes sin emisiones locales sean aún más agradables y puede recorrer hasta 330 km (según WLTP1) con una sola carga, unos 50 kilómetros más que el modelo anterior. Esto es posible gracias al perfeccionamiento del tren motriz totalmente eléctrico y a la bomba de calor de alta eficiencia, que ayuda a conservar la autonomía de la batería a bajas temperaturas.



Impulsado por el motor eléctrico con 100 kW/136 CV y 260 Newton metros de par, el nuevo Combo Electric puede alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h. Dependiendo de sus preferencias personales, los conductores pueden elegir entre los modos de conducción Eco, Normal y Power. Para garantizar una conducción especialmente eficiente desde el punto de vista energético, el Combo Electric cuenta con un sistema de frenado regenerativo que se puede ajustar en tres niveles de recuperación mediante levas de cambio situadas detrás del volante. Con el cargador de a bordo de 11 kW, la batería se puede recargar al 80% de su capacidad en unos 30 minutos en una estación de carga pública de 100 kW.

La seguridad es lo primero: 18 sistemas de asistencia de última generación en los nuevos Combo y Zafira

La seguridad también es parte de un viaje relajado. Y esta es una prioridad tanto para el nuevo Opel Combo Electric como para el nuevo Opel Zafira Electric. Por primera vez en su historia, el espacioso Combo viene con la luz matricial IntelliLux LED® adaptable y antideslumbrante, líder en su clase. Un total de 14 elementos LED, siete a cada lado, garantizan que la carretera esté iluminada de forma óptima en la oscuridad y sin deslumbrar a otros usuarios de la carretera. El Zafira también tiene faros LED completos que iluminan la noche, brindando al conductor la mejor visibilidad.

En total, el nuevo Combo Electric y el nuevo Zafira Electric ofrecen cada uno hasta 18 sistemas de asistencia al conductor de última generación. Los aspectos más destacados incluyen el control de crucero adaptativo con función stop & go, así como la cámara de visión trasera de alta resolución de 180 grados. Intelli-Grip con control de descenso de pendientes proporciona un agarre firme en superficies difíciles como la nieve, el barro o la arena. Los sensores en la parte delantera y trasera, así como la protección de flanco y la advertencia de ángulo muerto, facilitan las maniobras seguras. Numerosos sistemas adicionales, como la alerta de atención del conductor, el reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de mantenimiento de carril y la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, completan la gama.

La seguridad y el confort se ven reforzados aún más gracias al puesto de conducción ergonómico, que ha sido rediseñado en ambos monovolúmenes. Si lo desean, los clientes pueden solicitar la pantalla de información para el conductor totalmente digital de 10 pulgadas, que ofrece toda la información importante (incluida la del sistema de navegación) y, también proporciona información sobre el consumo de energía y la carga. Los nuevos sistemas de infoentretenimiento con pantalla táctil a color de 10 pulgadas utilizan la plataforma integrada Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies2 y permiten, entre otras cosas, funciones gráficas, multimedia y de visión por ordenador de última generación. Además, las funciones importantes se pueden manejar a través del reconocimiento de voz natural "Hey Opel". Los smartphones compatibles pueden conectarse de forma inalámbrica a los sistemas multimedia del vehículo mediante Apple CarPlay y Android Auto y cargarse de forma inductiva.

Nuevo Zafira Electric: el cómodo y ultramoderno vehículo VIP para hasta nueve personas

Cualquiera que quiera viajar con una familia numerosa o necesite un vehículo que sea a la vez flexible y cómodo para ofrecer servicios de transporte encontrará lo que busca en el nuevo Zafira Electric. El monovolumen grande está disponible en dos longitudes (4,98 metros y 5,33 metros) y ofrece espacio para hasta nueve personas. Si se desea, puede ser especialmente cómodo en la parte trasera con cuatro asientos independientes, vis a vis. Las puertas correderas eléctricas controladas por sensores a ambos lados del vehículo facilitan la entrada y salida de las filas dos y tres. El techo panorámico de cristal disponible opcionalmente crea una sensación de espacio aún mayor y permite una visión clara del cielo.



El nuevo Zafira tiene un volumen de carga de hasta 1.500 litros en la configuración con nueve plazas. Con cinco plazas, se pueden transportar hasta 3.000 litros y 4.900 litros con dos o tres personas a bordo. La altura del nuevo Zafira Electric aporta una mayor practicidad: con solo 1,90 metros, es totalmente adecuado para aparcamientos subterráneos.

Viaja más lejos: hasta 350 kilómetros (WLTP1) con una sola carga

En términos de eficiencia y autonomía, el nuevo Zafira Electric es aún mejor que antes. El monovolumen totalmente eléctrico está disponible con una batería de 50 kWh o 75 kWh. Con la batería de 75 kWh aún más desarrollada, es posible una autonomía de hasta 350 kilómetros (WLTP1) entre paradas de carga, 20 kilómetros más que antes. Para aumentar aún más la eficiencia energética, el Zafira Electric cuenta con frenado regenerativo. El sistema se puede ajustar a tres niveles de recuperación mediante levas de cambio situadas detrás del volante. El utilitario todocamino familiar puede cargarse rápidamente con corriente alterna utilizando el cargador de a bordo de 11 kW, disponible como opción. En una estación de carga rápida de CC de 100 kW, la batería de 50 kWh se puede cargar hasta aproximadamente el 80% de su capacidad en unos 38 minutos (45 minutos para la batería de 75 kWh).

El nuevo Zafira Electric está propulsado por un motor eléctrico de 100 kW/136 CV. El par máximo de 260 Newton metros está disponible desde la primera vez que se pisa el acelerador, de modo que la furgoneta libre de emisiones locales puede acelerar rápidamente hasta una velocidad máxima de 130 km/h. Dependiendo de sus preferencias, los conductores pueden elegir entre tres modos de conducción: Normal, Eco y Power.

Con el nuevo Opel Zafira Electric y el nuevo Opel Combo Electric, las familias, los servicios de transporte y cualquier persona que necesite un vehículo espacioso, flexible y cómodo podrán viajar de una manera aún más moderna y eficiente. Opel abrirá próximamente los libros de pedidos de los dos grandes monovolúmenes.

