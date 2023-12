Junts, Bolaños y el Partido Popular

El señor BOLAÑOS, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ante las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo por las acusaciones emitidas en el Congreso de los Diputados contra diversos Magistrados por la señora diputada de Junts, Miriam Nogueras, manifiesta: "Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas , pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular que intenta siempre influir en el Poder Judicial . Esa es mi tarea, que los jueces puedan actuar con independencia, sininjerencias y con medios suficientes. A eso me voy a dedicar".

... y el Partido Popular, paciente de Otorrinolaringología, va perdiendo el oído... cada día oye menos... cada día se aísla más... cada se olvida que el PP no es sólo el Comité Central, sino los miles y miles de afiliados y simpatizantes...

No puede callar ante las graves insinuaciones del señor Bolaños. Debe hablar claro y fuerte con la voz de todos esos miles de seguidores que esperan respuestas.

La vida política en España debe convertirse en una “especialidad universitaria”, en una “especialidad diplomática”, para evitar que gobiernen personas sin la preparación adecuada y sobre todo para que, al no saber, sólo actúen como matones callejeros defensores, con lengua fácil, sin ética, ni cortesía.

Si ante las acusaciones del señor Bolaños, los dirigentes del Partido Popular callan, es mejor hacer las maletas y sólo confiar en uno mismo.

Hemos llegado a este estado de cosas por culpa de los propios políticos, por falta de fortaleza moral y patriótica para defender lo que hace años un “montón de personas de TODOS LOS COLORES” firmaron para una sana convivencia en la diversidad.