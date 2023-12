¿No sabes qué regalar estas Navidades?

Llega la cuenta atrás, el momento del año en que uno se vuelve loco para acertar con el regalo perfecto. Si buscas propuestas 'beauty' para estas Navidades, por aquí te contamos las mejores ideas con las que seguro acertarás:

KIKO

Esta navidad KIKO Milano nos sorprende con la presentación de su nueva Colección Edición Limitada Holiday Première, inspirada en la belleza de los teatros italianos, ciudad origen de la marca. Dentro de esta colección nos encontramos con productos de calidad y fórmulas exclusivas, una selección de artículos de skincare, maquillaje y accesorios de lujo con el que sorprenderás.

En el apartado de cuidado y preparación del rostro, nos encontramos con dos mascarillas faciales: Bubble face Mask o Golden Face Mask, y su Sublime Hydra Face Sérum.

Para dar un aspecto uniforme al tono de la piel y aportar hidratación su nuevo producto Hydra Face Primer te aportará resplandor gracias a su maravillosa textura rosa.

Continuamos con su base 24H Lasting Foundation y sus polvos Setting Face Powder, con acabado mate y transparente que fijan el maquillaje.

Para poner un color cálido a los pómulos, nada como su Charming Duo Blush, que combina dos tonos y con un dulce y ligero aroma a miel y almendra.

Y si lo que quieres es conseguir un efecto bronceado, su Enchanting Duo Bronzer te encantará, o su Pearly Duo Face Highlighter con sus dos tonos de acabado metálico.



En el apartado de ojos, tonos dorados e intensos de Daring Duo Eyeshadow, máxima definición en brillo con Metallic Eyeshadow o efecto plateado brillante hasta negrooscuro con Dreamy Eyeshadow Palette, sin olvidar su máscara de pestañas Volume&Curl con efecto maxi glam de hasta 12 horas…

En los labios, destacan su Crystal Lip Balm con su textura cremosa, su efecto brillo de Glossy Lip Oil, el color cremoso de Hydra Lip Stylo, su labial metálico Sparkling Lipstick o su labial más intenso de Lipstick and Gloss.



Para terminar el look, nuevas propuestas en colores de uñas, como Metallic Nail Lacquer en rojo rubí y dorado, o sus Glittery Nail Lacquer para aportar alogo más de brillo, con una fórmula súperbrillante y acabado metálico.

Y por último, como colofón para ir perfecta, un toque de perfume, con sus dos fragancias de edición limitada para esta Navidad: L’Étoile White Eau de Parfum, una fragancia más intensa y explosiva, y L’Étoile Golden Eau de Parfum, con un delicado acorde de naranja, almendra dulce y toques ahumados.

MAYSTAR

MayStar Skincare, cosmética de alta gama, nos propone para estas navidades sus joyeros de belleza de edición limitada. Cada uno de sus joyeros incluye productos, el ritual específico creado por las Beauty Advisors y unas ampollas Starboost de regalo. Tratamientos para cada problema de piel concreto, os dejo aquí algunas de sus opciones:

Joyero Synergy Lift:

Indicado para: Pieles maduras desde los 35 años con arrugas marcadas, flaccidez, papada y falta de turgencia.

Beneficios principales: - Drena - Tensa - Alisa - Lifting inmediato - Luminosidad

PVP: 218.35 €

Joyero Caviar Therapy:

Indicado para: Pieles mixtas o grasas con falta de firmeza y arrugas marcadas.

Beneficios principales: - Antiaging - Regenerador celular - Nutre - Desintoxica la piel

PVP: 156,85 €

Joyero Optimal Renewal

Indicado para: Pieles maduras, cansadas, deshidratadas, exceso de sol, y necesidad de regeneración.

Beneficios principales: - Con factores de crecimiento epidérmico que regeneran y rejuvenecen desde el interior - Repara - Regenera - Defensa radicales libres - Antioxidante poderoso

PVP: 259, 90 €

Para consultar todas las opciones de joyeros pincha aquí: https://maystar.com/collections/rituales

GUERLAIN

Acertarás regalando maquillaje de Guerlain en la icónica caja de regalo de la Maison, que este año se presenta más elegante que nunca.

Rouge G 41€, carcasas 36€

Paleta de colores atrevidos, llamativos….como su barra de labios joya Rouge G, con dos nuevos looks exclusivos Glittery Tiger y Feline Fantasy, sus sombras de ojos Ombres G, con un nuevo cuarteto edición limitada 879 Glittery Tiger Ombres G, sus Météorites Fierce Glow, para unificar el tono de la piel y aportar luminosidad, y los polvos bronceadores más vendidos, los Terracota 03, en un exclusivo diseño de leopardo… Sombras de ojos: 76€

“Para mí, la naturaleza es una fuente infinita de inspiración. Para esta colección de Navidad, me inspiré en los archivos de Guerlain, de modo que quise rendir homenaje a las increíbles bestias que encontré. Quería darles un toque decorativo, una mezcla de opulenta pedrería, terciopelo, colores atrevidos y estampados de leopardo... chic pero audazmente extravagante. ¡Todo es cuestión de atreverse y soñar!”, comenta Violette, Directora creativa de maquillaje de Guerlain.

FOREO

La empresa sueca especializada en el cuidado personal, llega también con novedades. Este año ha lanzado una nueva línea que eleva la experiencia del cuidado de la piel con la incorporación de la marca FAQ y su joya de la corona: la mascarilla de antienvejeciemiento FAQ 202.

Una mascarilla de silicona ultraligera que se adapta perfectamente a cualquier rostro, totalmente inalámbrica (permite moverte libremente mientras la llevas puesta y seguir con tu día a día), y que incluye 8 luces LED que actúa atacando los diferentes problemas a los que se enfrenta nuestra piel: arrugas, pigmentación, acné, rosácea…Además, potencia la producción de colágeno.

Con un total de 600 puntos de luz, garantiza que las ondas penetren de forma uniforme en la piel. Y todo esto en tan solo 15 minutos…!



Además, de manera exclusiva de cara a estas navidades FOREO ha lanzado un regalo de edición limitada: Cosmetics Christmas Box, de venta en exclusiva en WOW Concept (tanto en tienda física como online). Se trata de una caja con espejo que reúne cosméticos que acaban de lanzar (de los laboratorios DERMOFARM Made In Spain) en tamaño original y que se pueden usar por separado o junto a estos dispositivos para conseguir un mayor un efecto.

Precio: 569€