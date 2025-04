Tonos preverano: del “warm copper” al “efecto sunkissed”

De aquí al verano continuaremos con la fiebre de los cobrizos intensos, para pasar poco a poco a los rubios más cálidos y los reflejos naturales (por ejemplo mantequilla, beige y champagne). Muy luminosos y profundos serán también los castaños, con tonos caramelo, avellana y moka, algunos con toques bronce. Rompe la tendencia el negro azabache, un tono elegante y dramático ideal para lucir con un acabado pulido y reflectante. En cuánto a las técnicas de coloración, siguen mandando las babylights, las balayage, las moneypiece y se incorpora el efecto sunkissed.



Tonos cálidos y vibrantes que aportan luminosidad y profundidad al cabello. Esto es en esencia un buen resumen de las tendencias en coloración que veremos hasta la llegada del verano. Los rubios fríos han quedado atrás para dar paso a tonos más vivos y dorados tipo vainilla, ideal para pieles claras con sus reflejos crema u otros como el miel o el sandy (arena), equilibrio perfecto entre los tonos beige y dorados que además dan una mayor dimensión al cabello: “Estostonos se deben mantener con especial cuidado, pueden perder el brillo o volverse amarillentos con el tiempo. Un buen champú reparador que limpie sin dañar la coloración junto a una mascarilla hidratante contra la sequedad y el encrespamiento, son la solución ganadora para que siempre luzcan plenos de luz y brillo” – aconseja María García,responsable de experiencia de cliente de la firma cosmética capilar Dalire.

Todavía veremos mucho cobrizo/rojizo hasta la llegada del verano, en especial cobres intensos que resaltan en pieles claras y medias, pero también transiciones hacia tonos más naturales con reflejos cálidos o incluso pelirrojos suaves. A la hora de tratarlo y cuidarlo, el cobrizo tiende en ocasiones a desvanecerse rápidamente: “Usar regularmente champús sin sulfatos evita que se pierda el pigmento. También sería bueno aplicarse un baño de color cada poco tiempo con el fin de refrescar el tono, así como evitar lavados con agua caliente, ya que aceleran esa pérdida de color”.

Reflejos naturales: iluminación sin esfuerzo

Las técnicas de coloración favoritas siguen siendolas babylights, balayage y moneypiece, que aportan dimensión y brillo sin necesidad de un mantenimiento constante: “Ya empezamos a ver tendencias como el sunkissed (mechas sutiles que imitan el aclarado natural del sol) y tonos caramelo o avellana, ideales para bases castañas, con reflejos beige o champagne para un cabello con más luz pero que no se vea demasiado contrastado. En todos estos casos, los productos hidratantes son lo mejor, ya que impiden que las mechas se resequen, también los champús equilibrantes y nutritivos para mantenerlos con brillo y sin frizz”– nos cuentan desde Dalire.

Del warm copper al mocha mousse

Un color de entretiempo que destaca es el warmcopper, mezcla de rubio oscuro y cobrizo pero que no llega a ser pelirrojo: “Ideal para combinar con unas babylights o con otros tonos de rojo, sobre todo para pieles blancas y/o ligeramente bronceadas” – comenta Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral. Mocha Mousse, el tono elegido por Pantone como color del año 2025, también estará presente durante este paso de la primavera al verano: “Es un cacao suave y cremoso que podemos fusionar con unas mechas bronde y tigereye, ideal para mujeres que busquen una mayor claridad en el cabello, o fantástico con unos reflejos caramelo” – señala David Lesur. Entre los rubios,su favorito es el vainilla: “Cuenta con una base dorada y es muy bonito también en mechas, capaz por si solo de suavizar facciones”.

Sobre castaños luminosos y el negro azabache



El avellana, chocolate con caramelo y moka serán tres de los castaños que más veremos esta temporada, todos ellos aportan movimiento y dimensión al cabello. Intenso y brillante, el negro azabache será otro de los tonos que vuelven con fuerza si bien es una tendencia que va por libre, al igual que el negro clásico, profundo y sofisticado, o el negro con reflejos azulados para un look más vibrante y moderno. Desde Dalire, recomiendan para su mantenimiento usar productos específicos para cabello teñido: “Así evitamos la pérdida de brillo… y aceites ligeros en las puntas, manera de potenciar su luminosidad. Por supuesto, lavarlo siempre con agua fría o tibia para sellar la cutícula y que el color dure más tiempo”.