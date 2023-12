Cuando Jorge Javier Vázquez es tu única referencia intelectual (y moral)

Con la presentación del nuevo libro de Pedro Sanchez a cargo de Jorge Javier Vazquez, los que piensan que el Psoe era un partido que hace ya largo tiempo mutó y se convirtió en una especie de engendro posmoderno tuvieron un buen día para reforzar sus tesis. Que la única referencia intelectual en la que reposar y publicitar la presentación en sociedad de tu libro sea Jorge dice mucho y a la vez muy poco de ti y del partido -quizá también del país- que presides. Es sencillamente patético y desolador que no hubiera -al menos no se conoce- nadie, ninguna representación de la intelectualidad patria entre los asistentes. Todo enfocado en Jorge, protagonista principal e hilo conductor de la tele basura -digno sucesor de Pepe Navarro, aunque este al menos tenía gracia y era amoral- durante las últimas décadas. O no les invitaron o nadie vio sentido en asistir a aquello. Quizá ambas cosas.

Un partido que se ha estirado más que a un chicle con el objetivo de engordar, tapar fugas y ensanchar base electoral como sea; que es capaz de defender los intereses de algo y sus contrarios al mismo tiempo -puedes a ver a Iceta presidir una corrida de toros por la mañana y por la tarde borrar la tauromaquia de la lista de posibles ayudas culturales-; que dedica toda su estrategia a ocupar espacios sociales allí donde estén, que no tiene más discurso temático que el globalista, a cuya agenda se agarra mas que Golum a su anillo; que fabrica y promueve identidades falsas y problemas más o menos ficticios. Un partido sin conexión alguna con el intelecto pero muy afín a esa nueva moral postmoderna -donde todo vale, todo es líquido y relativo- cada día más hegemónica, cultural y moralmente. Un partido que busca la moda, y ya solo atiza sentimientos y emociones y está tan alejado del raciocinio como la Tierra de un Quasar.

¿Qué queda de aquel Psoe del 'cambio' que estaba permanentemente acompañado y asistido de una parte de la intelectualidad de este país? ¿Dónde están los Savater, Garci, De Azua, Sabina, Ovejero, Boadella, Arroyo, Trapiello, De Carreras y tantos otros? En las elecciones del 28M los 'intelectuales' que pidieron el voto para el Psoe en un manifiesto fueron tiktokers, drag queens y poco más. En las generales de julio, si hubo una descafeinada versión del manifiesto 'Zeja' con cantantes, gente del cine y algún activista periodista como otras veces, pero con menos brío que antaño pese al forzado pero movilizador relato anti ultraderecha que tuvo aquella campaña.

Se ha dicho que el Psoe ha sido y es el partido que más se ha parecido a España. Me temo que es así.