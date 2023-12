Líderes del Pacífico anuncian el mayor esfuerzo de conservación de la historia

La iniciativa “Liberando la prosperidad de Pacífico azul”, lanzada en la COP28 proyecta movilizar inversiones de alto impacto para esta transformación en todo el continente, incluido el mayor esfuerzo de conservación a nivel mundial. Imagen: Comunidad del Pacífico

DUBÁI – Los pueblos del Pacífico viven en un nexo único entre los océanos, el clima y los sistemas alimentarios. La interacción entre el clima y los océanos está elevando la temperatura del mar y amenazando hábitats y recursos vitales para el sustento de la región.

Esa vinculación especial la destacó el presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., en el lanzamiento de una iniciativa para proteger y rejuvenecer los ecosistemas de la región y empoderar a las comunidades hasta 2050, titulado “Liberando la prosperidad del Pacífico azul”, en lo que se considera el mayor esfuerzo de conservación de la historia.

En el acto celebrado el domingo 3 en la 28 Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático, que acoge la ciudad emiratí de Dubái, el proyecto de la Comunidad del Pacífico recibió un primer compromiso de 100 millones de dólares para proteger y rejuvenecer los ecosistemas de la región y empoderar a las comunidades en los próximos 37 años.

Varios líderes mundiales y políticos asistieron a la presentación en un acto titulado “Liberando la prosperidad del Pacífico azul: Compromiso de los líderes del Pacífico para un Pacífico Azul sostenible y próspero: Por nuestro Pacífico y por el mundo».

Whipps dijo a los asistentes: «Nadie sabe mejor que nosotros lo que funciona y lo que no ha funcionado en el Pacífico Azul”.

Añadió que “pese a los grandes esfuerzos de nuestras comunidades del Pacífico y de nuestros antiguos socios internacionales, el desarrollo y los resultados medioambientales en el Pacífico no se están produciendo al ritmo ni a la escala necesarios para proteger el planeta o satisfacer nuestras necesidades regionales”.

“El mundo no está en vías de cumplir ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ni los objetivos climáticos para 2030. El Pacífico Azul tiene un papel fundamental a la hora de corregir el rumbo mundial mediante el cumplimiento de los urgentes compromisos medioambientales mundiales”.

En la intergubernamental Comunidad del Pacífico participan 22 países y territorios de Oceanía, acompañados por algunos otros países del Pacífico sur, como Australia y Nueva Zelanda, mientras las antiguas metrópolis se han retirado paulatinamente.

Andrew Steer, presidente y director general del Bezos Earth Fund (Fondo Bezos para la Naturaleza), anunció un aporte de 100 millones de dólares y elogió a la Comunidad del Pacífico “por soñar a lo grande, apuntar alto y trabajar juntos», una cita que atribuyó a Whipps.

Remarcó que la Comunidad del Pacífico va a emprender el mayor esfuerzo de conservación de la historia, con la inclusión de nada menos que 1000 millones de hectáreas.

“Esto no es suficiente en ninguna parte, pero es importante para todos nosotros. Si alguna vez ha habido un momento para el multilateralismo, es este”, dijo.

El primer ministro de Tonga, Siaosi Sovaleni, se mostró de acuerdo, afirmando que la región del Pacífico necesita una auténtica cooperación de los líderes mundiales en la prevención de los recursos naturales.

“No necesitamos informes que nos digan dónde estamos. Sabemos dónde estamos parados, y esa es la razón por la que estamos aquí. Se están tomando iniciativas, pero se necesita más”, remarcó en el cuarto día de la COP28, que se prolongará hasta el 12 de diciembre.

El enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, calificó el lanzamiento de extrema importancia y afirmó que no es posible la prosperidad en el Pacífico a menos que se tomen medidas concretas para su preservación.

Destacó que es crucial prohibir de inmediato la pesca ilegal y que debe ponerse fin a ella sin demora. El secretario de Estado del Reino Unido para el Desarrollo y África, Andrew Mitchell, calificó al cambio climático de “amenaza primordial” y afirmó que su país está dispuesto a combatirla sin demora y a apoyar a sus antiguos territorios insulares en el Pacífico a hacerlo también.

“Tenemos que acelerar la acción mundial en lo que respecta a nuestros acuerdos relacionados con la política climática, y queremos una auténtica asociación en el Pacífico por el bien común”, afirmó Mitchell.

En este sentido, los líderes del Pacífico han estado pidiendo un cambio transformador para lo que denominan como el Continente Azul del Pacífico con el objetivo de lo que denominan Estrategia 2050 y Unlocking Blue Pacific Prosperity (Liberando la prosperidad del Pacífico azul, UBPP).

La propuesta UBPP invita a la colaboración de socios e inversores, bajo el liderazgo de los líderes del Pacífico, para forjar asociaciones pioneras que faciliten la realización de este cambio de paradigma en la presente década.

Los líderes del Pacífico se comprometieron con un ambicioso plan de acción diseñado para acceder rápidamente a financiación nueva y adicional adaptada a las necesidades específicas de la región. Este plan capacita a las naciones para hacerse cargo de sus agendas colectivas de desarrollo y conservación. Implica la creación de una plataforma de coalición para atraer y coordinar a diversos financiadores, apoyando planes de desarrollo a largo plazo.

Además, aprovecha el poder de convocatoria, acceso y movilización de fondos a través de las modalidades existentes o establece otras nuevas, aportando una financiación catalizadora e innovadora a las comunidades y organizaciones del Pacífico.

