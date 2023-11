Me siento Robinson Crusoe y otras reflexiones de viernes negro

-Pido un café con leche de soja pero el camarero chino es nuevo y me lo sirve con salsa de soja.



-Entro en el Corte Inglés a comprar unos cuentos de Anton Chejov y acabo llevándome un libro de anécdotas de Pavel Chejov, tripulante del Enterprise en Star Trek.

-Vuelvo al trabajo y pulso a mi despacho en la planta 3. Se están cerrando las puertas y llega corriendo un compañero. Intento apretar el botón para evitar que se cierren las puertas, y por error pulso la alarma. Por los gestos presumo que mi compañero intenta decirme algo importante, pero nos pasamos los 3 pisos sin entendernos por culpa de la sirena ululante.

-Compro por Amazon algo que no necesito pero que lleva un descuento del 50%. aún sabiendo que lo venderé el año que viene por Wallapop con un descuento del 50%

-Me dispongo a escanear un documento importante que la impresora-escaner mete en sus tripas y devuelve completamente destrozado. Ya sé lo que me quería decir este hombre.

-Llega el viernes negro y vuelvo a sentirme Robinson Crusoe.