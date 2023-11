Diez poemas del libro ‘Ripio’, de Rolando Revagliatti

A Víctor Jara



¿Qué mal me sabes

o qué mal me sales



canto?



¿Qué bien me canto?



¿Y qué metas

canto

hará brotar?

*

Asaltante



Robar un Banco

es una experiencia poética



Y aunque te atrapen

o sólo te frustren

implica una incursión en la experiencia

fallida en sus versos finales

el dichoso remate

o botín



El asaltante de Bancos

como todo poeta

infiere en acto su cosmovisión

trasfunde el paisaje

crea el asalto



Allí donde establecidos

violan los banqueros

los banqueros

son violados



Adviene el simulacro

de un rayo de equidad en la venganza

cuando prodúcese el asalto

Arriba una repentina justicia

reparadora en el inconsciente social

Subvierte

& consuela

Finge

“la violencia de abajo”



Cuanto más preciso y económico

el asalto a un Banco

cuanto más sutil

más honda irradiación:

mejor humilla a los amos

del dinero y de todo:

los perversos prosaicos



Para el asaltante

-el Poeta de Bancos-

su consagración

es la impunidad.

*



Espacios destinados



Los ancianos, los que lo albergan todo

con sabiduría o sin ella

merecen su rinconcito:

el rinconcito de los jubilados

(dentro de un programa radial de varias horas

en un magazín televisivo

en una revista o periódico de gran o ínfimo

tiraje)



La poesía también lo merece:

que en algún estante de cualquier librería

al fondo de la librería

abajo y en un ángulo

hallemos allí a la poesía:

donde se lo merece:

su rinconcito.



*

Desde cuando fui



Desde cuando fui

el Recitador Escolar

implacablemente conmovedor

representante de mi sexto grado

ante una audiencia predispuesta

a los versos de inexorable tragedia gauchesca

de mi tío Gerónimo

retorno al escenario de ese éxito

-o fenómeno-

inesperado



Desde cuando fui

El Fotógrafo Cargado

con película sensible

y retrataba compañeras

de estudio, de trabajo

de mortalidad, de inmortalidad

conservo

además de los envases (Kodak, Fuyí)

de los rollitos

las entrañabilísimas

copias de contacto



Desde cuando fui

o pude haber sido

El Cirujano Poetón

conservo

-entre otros instrumentos-

el bisturí

al que eran tan afectos

-y con quien eran afectuosos-

mis Fantasmas.

*

A Isidore Ducasse (Conde de Lautréamont)

El Lector (que no siendo lector) le abre la garganta (crea una raja en la que introduce el arma, rápidamente irreconocible)

El Lector (impulsado por su iniciativa o inclinación analfabeta) le abre la garganta al volumen (y así sustrae la urgencia de esos exudados de animales marinos)

Su despliegue crea la garganta (la condición que alberga -rápidamente irreconocible- el arma)

Ejecuta el desgaste (y así promete la temporalidad los plazos de la insanía) con destreza aciaga

El volumen carga (contra, frente, ante).

*

Para la literatura

Más vale cortar por lo enfermo -para la Literatura- que por lo sano

Más vale resarcir con males o literatura que con dinero o bienes

y más vale quemarse en un juego asociativo

Más vale no valer -para la Literatura- que valer.

*

Yo soy en el medio

Por lo que autor (la continuidad) yo soy en el medio un conturbado a primer amago de roce de la apabullante gozadora

Gravitando en algún roce sobre ti lector y malentretenido logro socializar la varita mágica del hada.

*

A Charles Dickens

El don concedido (en “El Hechizado”) el don [esparcido y anulado el don el espectro de Jacobo Marley asustando [departe sobre pesadísimas cadenas con [Ebenezer Scrooge asustado transcurren los cuatro cuartos de hora de [Trotty Veck y sus campanas Oliverio Twist reza en el cementerio Tomás Vago el polemista desengañado por la [perfidia equina goteaba y Francisco [Buenchico en descansada jira goteaba [también hidalgos y coroneles y princesas infantiles de [vacaciones mientras el señor Pickwick paladea su coñac [con agua caliente Mariana y Engracia (inmersas en la batalla de [la vida) y los renunciamientos el clérigo de la cortedad de palabras Jorge [Sílverman diseña no obstante palabras y [se explica en los nueve capítulos de su [novelita maese Humphrey habla desde junto a su reloj [al amor de la chimenea el Cosario y Cañamón rompen a bailar entre [cricrís y ollas ronroneantes y al punto se edita y con dibujos y, asimismo [se lee lo hasta aquí asentado por este [corresponsal londinense de “El Balido de [Lloronchisme”.

*

Recobra

La página recobra unanimidad en el asco recobra un invento divino: la anguila lánguida

Alquila bordes a los satélites recobra entrañas: ¿néctar o fuga?

*

Ante

Bien soñado antediluviano

Bien venido de los estragos del diluvio

Bien venido de diluvio

Bienvenido escritor anteclásico.