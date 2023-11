​Más de un 90% de médicos desmienten el dicho popular y afirman ser buenos pacientes

El conocido dicho popular ‘El peor paciente de un médico es otro médico’ parece que no se cumple, según revela el nuevo informe Cómo se comportan los médicos españoles cuando son pacientes, elaborado por Medscape en español, plataforma de información sanitaria especializada. Más de un millar de médicos pertenecientes a diferentes especialidades fueron encuestados y los datos arrojan un resultado claro, ya que un 93% se siente seguro con las prescripciones de sus colegas y hasta un 90% si se trata de un ingreso hospitalario.





En cuanto a las situaciones generadas como pacientes, cerca de la mitad de los profesionales encuestados considera que recibe mejor atención médica que el resto de la población (45%) o bien similar trato (43%). Digno de mención es el 12% que afirma que su condición de médico le ha supuesto recibir una peor atención. En cuanto a las opciones terapéuticas, hasta un 59% reconoce que recibe una atención más rápida por su condición de médico, frente a quien no lo son, aunque un 71% manifiesta que no le han ofrecido tratamientos diferentes del resto de pacientes.



El informe de Medscape en español también desvela resultados llamativos en cuanto a los temores y dudas que les surgen a los médicos cuando son tratados por sus colegas. Y así, la gran mayoría de los encuestados (79%) admite que hace más preguntas a los profesionales que le atienden que el resto de pacientes, y dos de cada tres encuestados creen que su experiencia y conocimientos incrementan los temores sobre enfermedades padecidas y tratamientos prescritos. Por otra parte, es relevante otra de las conclusiones que arroja el informe, puesto que cerca de la mitad de los médicos encuestados (46%) manifiesta que el hecho de haber experimentado como pacientes ha influido en el posterior trato a sus propios pacientes.

El Dr. Javier Cotelo Vila, miembro del Comité Editorial de Medscape en español declara: “Con este nuevo informe hemos querido comprobar si se cumple la máxima de que los médicos son malos pacientes, además de conocer el sentir de los facultativos respecto a esta cuestión, basándonos en sus experiencias personales. Los resultados han desvelado que, si bien es cierto que existe una cierta creencia sobre la veracidad del dicho popular, los datos no lo corroboran, puesto que casi un 100% de los encuestados está de acuerdo tanto con los ingresos hospitalarios como con las prescripciones indicadas por sus colegas”.

Otras conclusiones del informe muestran que cuatro de cada cinco profesionales (82%) se autotrata o acude a un colega, y en este último supuesto, un 35% espera que no les cobren, frente a un 21% que consideran normal el abono de la consulta, alcanzando un 44% los que se muestran favorable a hacerlo únicamente en ocasiones determinadas. Por último, un altísimo 92% afirmó contar con un médico de atención primaria, alcanzando el 95% entre los más jóvenes, las mujeres y los médicos hospitalarios.

El informe recoge más cuestiones relacionadas con el comportamiento de los médicos cuando son pacientes:

- Un 64% afirma haber contado con ofertas de los tratamientos médicos más recientes, 30% se refieren a fármacos diferentes a los estandarizados y 8% a tratamientos experimentales.

- En cuanto a ingresos hospitalarios, cerca del 40% (37%) ha estado hospitalizado por enfermedad grave, situándose en un 30% los que estuvieron entre uno y tres días. Más de la mayoría, un 60%, no desconfía de la decisión tomada sobre su ingreso.

- Por último, respecto a la frecuencia con la que acuden a médicos con los que mantienen lazos de amistad, 44% reconoció hacerlo a veces. Y un 41% prefieren ser tratados por profesionales a los que conocen personalmente.

El Dr. Cotelo concluye: “La temática abordada en este nuevo informe abre la posibilidad a un ejercicio de autocrítica por parte de los médicos, tras vivir una experiencia de paciente. El sentimiento de vulnerabilidad y fragilidad, como han mencionado algunos de los encuestados, se hace patente y obliga a reconsiderar la forma en que en algunas ocasiones se muestran las relaciones médico-paciente, si bien, la gran mayoría de los encuestados ha reconocido tener más empatía hacia sus pacientes tras una enfermedad o diagnóstico personal”.