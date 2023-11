​El arma de la hipocresía

La está utilizando Israel cuando asegura que el conflicto de Gaza tiene como finalidad mantener el control total de la seguridad en la Franja. A la vez que dicen esto, en Cisjordania colonos hebreos (kibutz) están expulsando a los palestinos de sus tierras, y los residentes de Huwara no pueden cruzar la calle principal sin permiso del Ejército, teniendo que cerrar muchos negocios, otra forma de expulsión. Estas noticias son una pequeña parte, no sabemos toda la realidad ni lo que ocurre en otros lugares de la zona colindante con Israel.



Analizando este proceso desde 1947, podemos hacer un paralelismo con la Biblia y la finalidad real. (Génesis 15:18 al 21) Yahvéh le dijo a Abraham, «tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán durante cuatrocientos años», yo juzgaré a esa nación y saldrán con gran hacienda y hasta la cuarta generación no volverán, lo harán cuando se haya calmado la maldad de los Amorreos. A tu descendencia he dado las tierras desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eúfrates, tierras de los Quenitas, Quenizitas, Cadmonitas, Hititas, Perizitas, Refaitas, Amorreos, Cananeos, Guirgasitas y Jebuseos.

Estos territorios abarcan desde el actual Canal de Suez hasta las fronteras con Turquía e Irán, comprende la Palestina originaria, Líbano, Jordania, Siria e Irak (donde se encontraba la ciudad de UR, hoy sólo ruinas, y una de las ciudades más antiguas del mundo fundada en el 3.800 a.C.), el lugar donde se trasladó Noé cuando terminó el Diluvio. Considerando que el Arca quedó según vestigios en el Monte Ararat de Armenia, país entre Turquía e Irán -antigua Persia-. ¿Estarán considerando que Armenia sea parte de la expansión sionista en el futuro?, está a solo 350 Km. de Irak atravesando por Irán, por ello tampoco me extrañaría que los ultraortodoxos consideren que el origen de los hebreos fuese Armenia, tiempo al tiempo, indicios hay según la Biblia.

En la actualidad hay fricciones con Irán y Turquía, incluso con amenaza nuclear por parte de uno de ellos, es fácil deducir quien tiene menos escrúpulos.

Según la Biblia (Génesis 15:18 al 21), Israel lo está cumpliendo paso a paso, en Cisjordania ha tomado el control de varias ciudades. También su ministro de Defensa ha amenazado a Hezbolá con hacer a Beirut (capital de Líbano) lo mismo que en Gaza.